Válaszolt a Hankook a szakszervezet vádjaira. A Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének (VDSZ) Dunaújvárosi Gumigyártók Szakszervezete azt írta a Facebookon: retorziók érik azokat a Hankook-dolgozókat, akik részt vettek a legutóbbi sztrájkban, csökkentették a bérüket és szabadságukat, valamint a bérpótlékot és a bónuszt sem akarják kifizetni. A szakszervezetek vádjairól elküldtük a kérdéseinket a cégnek, most kaptunk választ.

Mint írták, "a Hankook mindenben a hatályos sztrájktörvényben foglaltakhoz tartja magát, és a sztrájkban részt vevő dolgozók szabadnapjainak száma sem csökken".

Jelenleg a Hankook bérszámfejtőprogramja a márciusi munkabeszüntetés időtartamát ideiglenesen igazolt, nem fizetett távollétként tartja nyilván, emiatt a munkavállalók bérjegyzékeiből is úgy tűnhet, mintha a sztrájkolók szabadságtól esnének el – magyarázta a cég. Azonban a sztrájkban részt vevők szabadsága nem csökken, és a bérszámfejtőprogram módosítása is folyamatban van – ígérték. "Mihelyt az megtörtént, a bérpapírokon is a valóságnak megfelelő szabadságok száma lesz feltüntetve" – tették hozzá.

Azonban azok, akik beszüntették a munkát,

a sztrájktörvény alapján sem munkabérre, sem a munkavégzéshez kapcsolódó jelenléti bónuszra, sem étkezési célú cafeteria juttatásra nem jogosultak

– jelezte a cég. A sztrájktörvénynek arra a pontjára hivatkoztak, amely szerint a sztrájkoló dolgozót "díjazás és a munkavégzés alapján járó egyéb juttatás nem illeti meg".

"A Hankook vezetősége mindemellett a sztrájkolók számára bérelőleg lehetőségét ajánlotta fel, amellyel már számos kolléga élt. A lehetőség az összes, munkabeszüntetésben érintett munkavállaló számára nyitva áll" – írták.