[{"available":true,"c_guid":"f610f54a-e5e1-426d-9968-3128a611f9bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos menetteljesítményeket ezúttal tágas utas- és csomagtérrel kombinálták. ","shortLead":"A sportos menetteljesítményeket ezúttal tágas utas- és csomagtérrel kombinálták. ","id":"20190424_csaladapak_alma_lehet_ez_a_290_loeros_uj_skoda_octavia_rs_kombi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f610f54a-e5e1-426d-9968-3128a611f9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5327c1e1-3b6c-4a3c-a924-a66d49d9d1fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_csaladapak_alma_lehet_ez_a_290_loeros_uj_skoda_octavia_rs_kombi","timestamp":"2019. április. 24. 13:21","title":"Családapák álma lehet ez a 290 lóerős új Skoda Octavia RS kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltérítettek egy népszerű videoszerkesztő szoftver letöltését kínáló weboldalt. Bár a hackerek ezúttal nem a mi régiónkat pécézték ki, azért jobb óvatosnak lenni az oldallal, mivel nem először esett ilyesfajta támadás áldozatául. ","shortLead":"Eltérítettek egy népszerű videoszerkesztő szoftver letöltését kínáló weboldalt. Bár a hackerek ezúttal nem a mi...","id":"20190424_vsdc_videoszerkeszto_szoftver_weboldala_feltortek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c56590-aaff-4346-8009-a4315e67bb4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_vsdc_videoszerkeszto_szoftver_weboldala_feltortek","timestamp":"2019. április. 24. 12:03","title":"Ráfázhattak, akik letöltötték a népszerű videoszerkesztő szoftvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szárazság miatt kevesebb élelem az oka, hogy egy gólyát elpusztítottak a társai, és a tojásokat is támadhatják Mikepércsen. A megmentett tojásokat nevelőszülőkhöz vitték a Hortobágyra.\r

","shortLead":"A szárazság miatt kevesebb élelem az oka, hogy egy gólyát elpusztítottak a társai, és a tojásokat is támadhatják...","id":"20190424_Az_aszaly_dramaja_a_kolto_golyakat_tamadjak_tarsaik_Mikepercsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a3d667-9f25-45b3-95e9-081ccb716b22","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Az_aszaly_dramaja_a_kolto_golyakat_tamadjak_tarsaik_Mikepercsen","timestamp":"2019. április. 24. 11:34","title":"Az aszály drámája: a költő gólyákat támadják társaik Mikepércsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c64d64-4975-4d99-9570-54a8c89fc7a2","c_author":"","category":"elet","description":"És erről egy borzasztóan furcsa videó is készült.","shortLead":"És erről egy borzasztóan furcsa videó is készült.","id":"20190424_Orlando_husveti_nyul_jelmez_verekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61c64d64-4975-4d99-9570-54a8c89fc7a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133a0201-8d6e-4860-becf-164990751656","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Orlando_husveti_nyul_jelmez_verekedes","timestamp":"2019. április. 24. 10:36","title":"Az utcán vert meg egy férfit a húsvéti nyúl Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hemasziri Fernando azután adta be felmondását, hogy a terrortámadás után az állam hivatalosan is elismerte, hogy hibás abban, hogy bizonyos hírszerzési információk birtokában nem cselekedtek.","shortLead":"Hemasziri Fernando azután adta be felmondását, hogy a terrortámadás után az állam hivatalosan is elismerte, hogy hibás...","id":"20190425_Lemondott_a_Sri_Lankai_vedelmi_miniszterium_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef360bcb-65ea-467c-8db6-6f0fe85db3ee","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_Lemondott_a_Sri_Lankai_vedelmi_miniszterium_vezetoje","timestamp":"2019. április. 25. 17:11","title":"Lemondott a Srí Lanka-i védelmi minisztérium vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c08af5-6262-46eb-b725-4200842c9406","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az SS Iron Crown szállítóhajót a második világháborúban érte torpedó. Az óceán fenekén 77 éve fekvő roncsról most képeket tette közzé a kutatók. ","shortLead":"Az SS Iron Crown szállítóhajót a második világháborúban érte torpedó. Az óceán fenekén 77 éve fekvő roncsról most...","id":"20190424_masodik_vilaghaborus_hajoroncs_ausztralia_torpedo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8c08af5-6262-46eb-b725-4200842c9406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2076e8af-d697-42e0-97e4-0944c8eb23c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_masodik_vilaghaborus_hajoroncs_ausztralia_torpedo","timestamp":"2019. április. 24. 11:33","title":"Világháborús hajóroncsra bukkantak 700 méter mélyen Ausztrália partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70b6606-0aea-4691-9106-38d40cb16fef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az autó tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre Szatymaznál, a Budapest–Szeged-vasútvonalon késések várhatók.","shortLead":"Az autó tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre Szatymaznál, a Budapest–Szeged-vasútvonalon késések várhatók.","id":"20190424_Vonattal_utkozott_egy_auto_kesnek_a_szegedi_vonatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f70b6606-0aea-4691-9106-38d40cb16fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a219c36-8560-47b5-aeee-43307fe8bf25","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Vonattal_utkozott_egy_auto_kesnek_a_szegedi_vonatok","timestamp":"2019. április. 24. 18:04","title":"Vonattal ütközött egy autó, késnek a szegedi vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcef6101-7d67-4a6b-9db8-8c1c88eb95ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Árokba hajtott egy kamion az M70-esen, senki nem sérült meg.\r

