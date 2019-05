Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc00895b-7069-4822-8330-481ce22dcafa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepő eredményre jutott egy friss kutatás.\r

\r

","shortLead":"Meglepő eredményre jutott egy friss kutatás.\r

\r

","id":"20190501_Nem_is_a_cukrozott_uditoktol_hizunk_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc00895b-7069-4822-8330-481ce22dcafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677d59ab-7a9c-44bf-b919-14b6117ba6a2","keywords":null,"link":"/elet/20190501_Nem_is_a_cukrozott_uditoktol_hizunk_el","timestamp":"2019. május. 01. 08:49","title":"Nem is a cukrozott üdítőktől hízunk el?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tanítanék Mozgalom üdvözli a PDSZ által május 29-re meghirdetett sztrájkot, s arra kér minden oktatásügyben dolgozót, hogy pártszimpátiájától függetlenül vegyen abban részt, hiszen, mint írják, az állam is évek óta részt vesz az oktatási sztrájkban.



","shortLead":"A Tanítanék Mozgalom üdvözli a PDSZ által május 29-re meghirdetett sztrájkot, s arra kér minden oktatásügyben dolgozót...","id":"20190502_Tanitanek_A_kormany_is_reszt_vesz_a_pedagogussztrajkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d900be30-ade6-4b6b-ba19-0df8f8090f54","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Tanitanek_A_kormany_is_reszt_vesz_a_pedagogussztrajkban","timestamp":"2019. május. 02. 11:18","title":"Tanítanék: A kormány is részt vesz a pedagógussztrájkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed4bd9b-a007-4953-b07c-9a07a07140fd","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Változások jöhetnek az adórendszerben, akár otthonról is vásárolhatunk állampapírt a jövőben, de a kormány készül a következő válságra is. Úgy néz ki, hogy a két számjegyű béremelésekről is lemondhatunk. ","shortLead":"Változások jöhetnek az adórendszerben, akár otthonról is vásárolhatunk állampapírt a jövőben, de a kormány készül...","id":"20190502_konvergencia_program_2019_Orbankormany_EU","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ed4bd9b-a007-4953-b07c-9a07a07140fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1180d9dc-1b1f-406c-aa08-82dde3f6ecd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190502_konvergencia_program_2019_Orbankormany_EU","timestamp":"2019. május. 02. 17:40","title":"Elárulta a kormány az EU-nak, mit tervez a következő évekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d0aaaa-ab7e-4059-941b-6cb5f72b6e77","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Továbbra sem tud mit kezdeni az iPhone-ok iránti felhasználói vágy lankadásával az Apple. De talán már nem is hiszik úgy, hogy arra kellene koncentrálniuk.","shortLead":"Továbbra sem tud mit kezdeni az iPhone-ok iránti felhasználói vágy lankadásával az Apple. De talán már nem is hiszik...","id":"20190501_apple_2019_q1_penzugyi_jelentes_iphone_eladasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48d0aaaa-ab7e-4059-941b-6cb5f72b6e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d47772f0-7658-4313-a17b-ab47dad13bf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_apple_2019_q1_penzugyi_jelentes_iphone_eladasok","timestamp":"2019. május. 01. 17:13","title":"Egyre kevesebben kíváncsiak az új iPhone-okra, de van új remény az Apple-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a85b664-12be-4a3b-875f-19314630ad1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a bajor divatterepjárónak nemcsak a mérete, hanem a teljesítménye és nyomatéka is hegyomlásnyi. ","shortLead":"Ennek a bajor divatterepjárónak nemcsak a mérete, hanem a teljesítménye és nyomatéka is hegyomlásnyi. ","id":"20190502_475_loerore_huztak_a_bmw_4turbos_csucsdizelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a85b664-12be-4a3b-875f-19314630ad1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e692a104-b0c3-4828-9fa5-1f51a1b752bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_475_loerore_huztak_a_bmw_4turbos_csucsdizelet","timestamp":"2019. május. 02. 11:21","title":"475 lóerőre húzták a BMW 4-turbós csúcsdízelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a Duma április 16-án megszavazta a Sovereign Internet néven megismert törvényjavaslatot, már csak az volt a kérdés, Putyin mikor írja alá azt. A törvény november 1-jével lép majd hatályba.","shortLead":"Miután a Duma április 16-án megszavazta a Sovereign Internet néven megismert törvényjavaslatot, már csak az volt...","id":"20190502_vlagyimir_putyin_oroszorszag_internet_cenzura_sovereign_internet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d8d638-abf3-49a2-998f-4291cc9155b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_vlagyimir_putyin_oroszorszag_internet_cenzura_sovereign_internet","timestamp":"2019. május. 02. 09:33","title":"Putyin aláírta a törvényt, ami levághatja Oroszországot az internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75131356-4409-4095-a899-95fbe937b2e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Liverpool német vezetőedzője szerint a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első felvonásán a legjobb teljesítményt nyújtották a kupasorozat idei, valamint az előző szezonját is figyelembe véve, amikor pedig döntősök voltak. Az angol csapat mindezek ellenére 3-0-ra elveszítette a Barcelona elleni idegenbeli találkozót. ","shortLead":"A Liverpool német vezetőedzője szerint a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első felvonásán a legjobb...","id":"20190502_barcelona_liverpool_bajnokok_ligaja_jurgen_klopp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75131356-4409-4095-a899-95fbe937b2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1320301-2d50-464a-bdbf-28a77a252c50","keywords":null,"link":"/sport/20190502_barcelona_liverpool_bajnokok_ligaja_jurgen_klopp","timestamp":"2019. május. 02. 10:25","title":"Klopp: Nem tudom, játszhattunk-e volna jobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A ZRI Závecz Research felmérése szerint a Momentum–LMP-versenyfutásban most a Momentum áll jobban, ők szerezhetnek mandátumot. A Jobbik támogatottsága visszaesett.","shortLead":"A ZRI Závecz Research felmérése szerint a Momentum–LMP-versenyfutásban most a Momentum áll jobban, ők szerezhetnek...","id":"20190502_Felmeres_EPmandatumot_szerezhet_a_Momentum_a_Jobbik_nagyon_visszaesett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2313db2-54c2-438d-8312-afbe91ac7db3","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Felmeres_EPmandatumot_szerezhet_a_Momentum_a_Jobbik_nagyon_visszaesett","timestamp":"2019. május. 02. 06:00","title":"Felmérés: EP-mandátumot szerezhet a Momentum, a Jobbik nagyon visszaesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]