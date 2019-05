Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f399a89-9ed3-4469-b0ce-eecf2346c3f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Azonnal érkezett a segítség, az állapota már stabil. ","shortLead":"Azonnal érkezett a segítség, az állapota már stabil. ","id":"20190502_Szerencseje_volt_Iker_Casillasnak_hogy_az_edzese_kapott_szivrohamot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f399a89-9ed3-4469-b0ce-eecf2346c3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc7f630-18a6-4116-aa72-3abaf9663664","keywords":null,"link":"/sport/20190502_Szerencseje_volt_Iker_Casillasnak_hogy_az_edzese_kapott_szivrohamot","timestamp":"2019. május. 02. 14:15","title":"Szerencséje volt Iker Casillasnak, hogy az edzésen kapott szívrohamot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy török állampolgár is meghalt másfél hónappal a lövöldözés után.","shortLead":"Egy török állampolgár is meghalt másfél hónappal a lövöldözés után.","id":"20190502_Tovabb_nott_a_christchurchi_merenylet_aldozatainak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b960d2-d10c-4df5-8dfc-a2de907ec797","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_Tovabb_nott_a_christchurchi_merenylet_aldozatainak_szama","timestamp":"2019. május. 02. 19:05","title":"Tovább nőtt a christchurchi merénylet áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65287bc4-047f-4197-9857-36034a002291","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt ígérik: ez a tiltás már végleges lesz.","shortLead":"Azt ígérik: ez a tiltás már végleges lesz.","id":"20190502_Szelsojobboldali_velemenyvezereket_tiltott_ki_a_Facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65287bc4-047f-4197-9857-36034a002291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ef282a-7587-4540-9ad4-89a1ee4221a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_Szelsojobboldali_velemenyvezereket_tiltott_ki_a_Facebook","timestamp":"2019. május. 02. 21:17","title":"Szélsőjobboldali véleményvezéreket tiltott ki a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d3c57c-a992-4c4f-88ce-991e3ae15b0e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Közös sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor és Matteo Salvini. A magyar kormányfő megmutatta olasz politikustársának a magyar határzárat. Salvini érkezésekor azt mondta, „Magyarországra érkeztem egy új Európát építeni”. Új Európára, új fejezetre van szükség, mondta Orbán erre.","shortLead":"Közös sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor és Matteo Salvini. A magyar kormányfő megmutatta olasz politikustársának...","id":"20190502_Orban_es_Salvini_Europa_akkor_jar_jolha_rank_hallgat_nem_Macronra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47d3c57c-a992-4c4f-88ce-991e3ae15b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33f5508-b4a9-44b1-8c5f-5e7203a008b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Orban_es_Salvini_Europa_akkor_jar_jolha_rank_hallgat_nem_Macronra","timestamp":"2019. május. 02. 17:32","title":"Orbán: Látványosan keresni fogjuk az együttműködést Salvinivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a85b664-12be-4a3b-875f-19314630ad1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a bajor divatterepjárónak nemcsak a mérete, hanem a teljesítménye és nyomatéka is hegyomlásnyi. ","shortLead":"Ennek a bajor divatterepjárónak nemcsak a mérete, hanem a teljesítménye és nyomatéka is hegyomlásnyi. ","id":"20190502_475_loerore_huztak_a_bmw_4turbos_csucsdizelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a85b664-12be-4a3b-875f-19314630ad1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e692a104-b0c3-4828-9fa5-1f51a1b752bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_475_loerore_huztak_a_bmw_4turbos_csucsdizelet","timestamp":"2019. május. 02. 11:21","title":"475 lóerőre húzták a BMW 4-turbós csúcsdízelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész listát állított az LMP és Jobbik által támogatott főpolgármester-jelölt, amelyben összeszedte, melyik kerületben melyik ellenzékivel hajlandó együttműködni, ki az, akit \"emberileg\", és ki az, akit \"szakmailag\" lát alkalmasnak, illetve ki az, akivel semmiképp nem koordinálna.","shortLead":"Egész listát állított az LMP és Jobbik által támogatott főpolgármester-jelölt, amelyben összeszedte, melyik kerületben...","id":"20190502_Szektas_Gyurcsanyfanatikus__Puzser_listazta_kikkel_nem_hajlando_egyuttmukodni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea019eb3-c989-4896-8603-b2a38c6dc1fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Szektas_Gyurcsanyfanatikus__Puzser_listazta_kikkel_nem_hajlando_egyuttmukodni","timestamp":"2019. május. 02. 16:55","title":"\"Szektás Gyurcsány-fanatikus\" – Puzsér listázta, kikkel nem hajlandó együttműködni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jaír Bolsonaro brazil elnök szerint megdöbbentő, hogy évente ezer péniszamputálást kell végezni a dél-amerikai országban. „Az ok a víz és a szappan hiánya” – magyarázta, majd hozzátette, ez már a legmélyebb gödör, amibe az ország juthat.","shortLead":"Jaír Bolsonaro brazil elnök szerint megdöbbentő, hogy évente ezer péniszamputálást kell végezni a dél-amerikai...","id":"20190501_A_brazil_elnok_soknak_tartja_az_evi_ezer_peniszamputalast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1b621a-f638-41ce-b278-2401d7ae04b8","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_A_brazil_elnok_soknak_tartja_az_evi_ezer_peniszamputalast","timestamp":"2019. május. 01. 11:32","title":"A brazil elnök soknak tartja az évi ezer péniszamputálást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75776e9-f69d-49ee-9338-ba823fe475be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó erőben van a hazai újautó-piac, de sokan kivárnak.","shortLead":"Jó erőben van a hazai újautó-piac, de sokan kivárnak.","id":"20190503_A_dizelek_es_a_nagycsalados_autok_miatt_is_bizonytalanok_most_az_autovasarlok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a75776e9-f69d-49ee-9338-ba823fe475be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c620dd1e-7827-41dc-84ae-3aed18969826","keywords":null,"link":"/cegauto/20190503_A_dizelek_es_a_nagycsalados_autok_miatt_is_bizonytalanok_most_az_autovasarlok","timestamp":"2019. május. 03. 09:13","title":"A dízelek és a nagycsaládos autók miatt is bizonytalanok most az autóvásárlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]