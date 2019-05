Mészáros biztosításával házal egy állami cég

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89c71121-d72b-4f65-a399-da93a607387e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Az euró bevezetéséről nincs szó, a brüsszeli korrupciós bírálatokra nincs érdemi válasz, betegnek és nyugdíjasnak lenni pedig nem sok jóval kecsegtet.","shortLead":"Az euró bevezetéséről nincs szó, a brüsszeli korrupciós bírálatokra nincs érdemi válasz, betegnek és nyugdíjasnak...","id":"201919__tavoli_euro__kormanyzati_remenyek__unios_igenyek__kiugrasi_kiserlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89c71121-d72b-4f65-a399-da93a607387e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a8000d-80b0-4edb-8827-77f00ade338f","keywords":null,"link":"/gazdasag/201919__tavoli_euro__kormanyzati_remenyek__unios_igenyek__kiugrasi_kiserlet","timestamp":"2019. május. 11. 16:00","title":"A kormány szerint minden nagyon jó, de mást látunk, ha jobban megnézzük a számsorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16a8f3c6-fd89-4434-9060-231100512416","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190510_Marabu_FekNyuz_Oszton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16a8f3c6-fd89-4434-9060-231100512416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e0372e-b187-4b12-950c-0e9cfa643d5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Marabu_FekNyuz_Oszton","timestamp":"2019. május. 10. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Ösztön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0835b524-6d40-4f58-8343-8b7319f56091","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit csapata ezúttal a Google új telefonját vette kézbe, hogy kiderüljön, hogyan is néz ki belülről a mobil.","shortLead":"Az iFixit csapata ezúttal a Google új telefonját vette kézbe, hogy kiderüljön, hogyan is néz ki belülről a mobil.","id":"20190510_google_pixel_3a_okostelefon_teardown_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0835b524-6d40-4f58-8343-8b7319f56091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61438ead-51d9-41ab-b7bf-ade92999fd39","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_google_pixel_3a_okostelefon_teardown_video","timestamp":"2019. május. 10. 18:03","title":"Máris szétszedték a Google legújabb telefonját, kiderült, mennyire javítható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d067d4-f7e3-4e6f-bbdd-3b4eafc9ded0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ó, ió, ció, dilatáció!","shortLead":"Ó, ió, ció, dilatáció!","id":"20190510_Hidat_szerelnek_hetvegen_az_M3ason_dugo_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1d067d4-f7e3-4e6f-bbdd-3b4eafc9ded0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caabca70-a88c-4e44-b4e8-ba8f9f29d158","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_Hidat_szerelnek_hetvegen_az_M3ason_dugo_lesz","timestamp":"2019. május. 10. 12:49","title":"Hidat szerelnek hétvégén az M3-ason, dugó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bd817df-e801-47b5-b940-4a10e49538dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tulaj épphogy ki tudott szállni az autóból.","shortLead":"A tulaj épphogy ki tudott szállni az autóból.","id":"20190509_volkswagen_bekescsaba_autos_video_tuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bd817df-e801-47b5-b940-4a10e49538dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686e0780-cb48-47f5-847c-fbafdf0344b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_volkswagen_bekescsaba_autos_video_tuz","timestamp":"2019. május. 09. 20:16","title":"Épp a szervizből jött a Skoda, ami lángba borult Békéscsabán - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d20e73f-2aad-4734-8434-c901223d9925","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az a problémája a fideszes igazságügyi államtitkárnak, hogy a választási bizottság nem függesztette fel Czeglédy Csaba mentelmi jogát.","shortLead":"Az a problémája a fideszes igazságügyi államtitkárnak, hogy a választási bizottság nem függesztette fel Czeglédy Csaba...","id":"20190511_Volnerallamtitkar_kiakadt_az_NVB_dontesen_Czegledyugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d20e73f-2aad-4734-8434-c901223d9925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05586c51-54ef-46eb-87e4-366b4c53af3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190511_Volnerallamtitkar_kiakadt_az_NVB_dontesen_Czegledyugyben","timestamp":"2019. május. 11. 18:04","title":"Völner-államtitkár kiakadt az NVB döntésén Czeglédy-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De fázni legalább nem fogunk. ","shortLead":"De fázni legalább nem fogunk. ","id":"20190510_Hetvegen_sem_lesz_igazan_jo_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73b216a-efcb-4f71-9f77-9c1bf1602850","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Hetvegen_sem_lesz_igazan_jo_ido","timestamp":"2019. május. 10. 06:56","title":"Hétvégén sem lesz igazán jó idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e728f294-7bb3-4d4b-891e-f21939e86ca8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valakinek esetleg nem jön be a limuzinforma, annak más járművet is kínál az orosz prémiummárka, az Aurus. ","shortLead":"Ha valakinek esetleg nem jön be a limuzinforma, annak más járművet is kínál az orosz prémiummárka, az Aurus. ","id":"20190510_a_nap_fotoi_a_miniszter_mar_kiprobalta_az_uj_orosz_luxusterepjarot_a_komendantot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e728f294-7bb3-4d4b-891e-f21939e86ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"addfcc62-ffd1-49e7-b3ab-007492b1557f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_a_nap_fotoi_a_miniszter_mar_kiprobalta_az_uj_orosz_luxusterepjarot_a_komendantot","timestamp":"2019. május. 10. 11:21","title":"A nap fotói: a miniszter már kipróbálta az új orosz luxusterepjárót, a Komendantot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]