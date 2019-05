Hét éve nem volt akkora az infláció, mint most – derült ki a héten. A fogyasztói árak idén áprilisban 3,9 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. A Pénzcentrum most azt szedte össze a KSH adataiból, hogy milyen termékek drágultak a legjobban. A statisztikai hivatal 93 termék, illetve szolgáltatás árát közli (az inflációs mutatót vagy tízszer ennyi adatból számolják ki), ezek között volt olyan is, amelynek több, mint kétszeresére nőtt az ára egy év alatt.

A tíz legjobban dráguló tétel közül hat élelmiszer. A legnagyobb drágulást a fejes káposztánál (126,6 százalék), valamint a vöröshagymánál (108,5 százalék) mérték, a lista harmadik helyezettje pedig 77,5 százalékos drágulással a késői burgonya. A fehér kenyér ára 24 százalékkal lett magasabb egy év alatt, majd ez után következik a lista ötödik helyén az első olyan tétel, amely nem étel: a propán-butángáz 11,5 kilós palackjának cseredíja, ez 14 százalékot emelkedett 2018 áprilisa óta.

Az élelmiszerek közül a tíz legjobban dráguló közé került még a paradicsom (10,4), valamint az uborka (3,8). Nem meglepő, hogy felkerült a tízes listára a benzin és a gázolaj, 6,8, illetve 7,3 százalékos drágulással. De nem olcsó eljutni odáig sem, hogy az ember drágán tankolhasson az autójába: a személygépjármű-vezetői tanfolyam ára is 10 százalékkal nőtt.