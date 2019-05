Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Telitalálatos tipp most nem volt.","shortLead":"Telitalálatos tipp most nem volt.","id":"20190511_Elo_a_szelvenyekkel_kihuztak_az_otos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bc9b18-da18-4d8f-a737-b5930a16d2b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Elo_a_szelvenyekkel_kihuztak_az_otos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2019. május. 11. 19:41","title":"Elő a szelvényekkel, kihúzták az ötös lottó nyerőszámait!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b02390c-75b3-43ef-9e49-63718f7bc6c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába figyelmeztetik a tömegközlekedőket San Franciscóban, csak nem értik meg, hogy ne fel-/leszállás közben dugdossák a füleikbe az AirPodsokat. ","shortLead":"Hiába figyelmeztetik a tömegközlekedőket San Franciscóban, csak nem értik meg, hogy ne fel-/leszállás közben dugdossák...","id":"20190512_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_san_francisco_bart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b02390c-75b3-43ef-9e49-63718f7bc6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840e5747-e228-44cb-a257-1889813d1512","keywords":null,"link":"/tudomany/20190512_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_san_francisco_bart","timestamp":"2019. május. 12. 08:03","title":"Potyognak az AirPodsok az utasok füléből, sorban halásszák ki őket a sínek közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ace85fa-0c50-4c3a-8415-d46b42118e11","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Drámai állapotok voltak Horvátország északi részén a vihar miatt. ","shortLead":"Drámai állapotok voltak Horvátország északi részén a vihar miatt. ","id":"20190513_Szelvihar_Horvatorszag_idojaras_fennakadas_serultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ace85fa-0c50-4c3a-8415-d46b42118e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57e2e98-4597-4a2b-8f9b-040ebc75146f","keywords":null,"link":"/vilag/20190513_Szelvihar_Horvatorszag_idojaras_fennakadas_serultek","timestamp":"2019. május. 13. 10:15","title":"Szélvihar söpört végig Horvátországon, kétszáz ember megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541facee-68da-4afd-97ec-6c90464d9e2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szombat óta uralja a kormányközeli sajtót a hír, hogy az Európai Bizottság megtámadta a júliustól induló babaváró támogatást. Az ő nyelvükön mindez azt jelenti, hogy a magyar családokat támadják, a menekülteket segítik, a terrorizmust pedig finanszírozzák. Utánanéztünk, miként működik a propagandagépezet. A lényeg – ahogy eddig is – az üzenet egyszerűsége. ","shortLead":"Szombat óta uralja a kormányközeli sajtót a hír, hogy az Európai Bizottság megtámadta a júliustól induló babaváró...","id":"20190513_Kelle_felniuk_Brusszeltol_a_magyar_anyaknak__avagy_igy_mukodik_a_kormanyzati_mediahekk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=541facee-68da-4afd-97ec-6c90464d9e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37c19b8-60d9-449b-aac6-95a4448ec3c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190513_Kelle_felniuk_Brusszeltol_a_magyar_anyaknak__avagy_igy_mukodik_a_kormanyzati_mediahekk","timestamp":"2019. május. 13. 15:15","title":"Kell-e félniük Brüsszeltől a magyar anyáknak? – így működik a kormányzati médiahekk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4792d0f9-c6eb-4b30-817c-a88a2ded5101","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tudta, hogy a Trónok harca ír színésze ilyen bulikat csinál? ","shortLead":"Tudta, hogy a Trónok harca ír színésze ilyen bulikat csinál? ","id":"20190513_Hodor_Szegedi_Egyetemi_Napok_Dj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4792d0f9-c6eb-4b30-817c-a88a2ded5101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcfffd38-fee6-43cb-afc5-ada55b628dab","keywords":null,"link":"/kultura/20190513_Hodor_Szegedi_Egyetemi_Napok_Dj","timestamp":"2019. május. 13. 10:05","title":"Lemezek harca: Hodor Szegeden DJ-zett a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b7ae59-3553-4001-bc55-6d994e439c3c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gereben Lívia kezelését már el is kezdték a Szent László kórházban. ","shortLead":"Gereben Lívia kezelését már el is kezdték a Szent László kórházban. ","id":"20190512_Leukemias_a_magyar_valogatott_fiatal_20_eves_kosarlabdazoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50b7ae59-3553-4001-bc55-6d994e439c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3286bdb8-0e61-4c04-ab62-86e702724fba","keywords":null,"link":"/sport/20190512_Leukemias_a_magyar_valogatott_fiatal_20_eves_kosarlabdazoja","timestamp":"2019. május. 12. 08:40","title":"Leukémiás a magyar válogatott 20 éves kosárlabdázója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15affd42-5910-48da-8a7b-c7444f48e036","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az orosz Rosztov-Don lesz a címvédő Győr ellenfele a női kézilabda Bajnokok Ligája vasárnapi döntőjében, miután a Papp László Budapest Sportarénában zajló négyes döntő első játéknapján 27-25-re legyőzte a francia Metz csapatát.","shortLead":"Az orosz Rosztov-Don lesz a címvédő Győr ellenfele a női kézilabda Bajnokok Ligája vasárnapi döntőjében, miután a Papp...","id":"20190511_gyori_eto_rosztov_don_kezilabda_bl_donto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15affd42-5910-48da-8a7b-c7444f48e036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7530ab55-6a26-4a4e-93e0-d95999840b92","keywords":null,"link":"/sport/20190511_gyori_eto_rosztov_don_kezilabda_bl_donto","timestamp":"2019. május. 11. 19:55","title":"A Rosztov-Donnal játszik a Győr a BL-trófeáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c49107a8-bd84-47fd-8cb7-fb534d80f25a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatókat is meglepte, milyen idős fát sikerült felfedezniük az Egyesült Államokban, a Black-folyó mentén végzett kutatásaik során. A 2624 éves mocsárciprust a világ ötödik legidősebb fájának nyilvánították a szakemberek. ","shortLead":"A kutatókat is meglepte, milyen idős fát sikerült felfedezniük az Egyesült Államokban, a Black-folyó mentén végzett...","id":"20190513_2624_eves_fa_eszak_karolina_mocsarciprus_mocsarerdo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c49107a8-bd84-47fd-8cb7-fb534d80f25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73fc2d32-2d99-477f-a2dd-6c373b732c27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190513_2624_eves_fa_eszak_karolina_mocsarciprus_mocsarerdo","timestamp":"2019. május. 13. 11:03","title":"2624 éves fára bukkantak klímakutatók egy amerikai mocsárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]