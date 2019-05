Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"488e47f8-6d55-4022-bd62-da181f316176","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Hatalmas próbatétel és hatalmas erőforrás a demokraták számára a minap elhunyt, Budapesten született amerikai történész szellemi hagyatéka.","shortLead":"Hatalmas próbatétel és hatalmas erőforrás a demokraták számára a minap elhunyt, Budapesten született amerikai történész...","id":"201920__john_lukacs__felkavaro_orokseg__hitler_kontra_churchill__nem_hitte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=488e47f8-6d55-4022-bd62-da181f316176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7032c10-3e1a-497a-ba62-4950fb66e069","keywords":null,"link":"/itthon/201920__john_lukacs__felkavaro_orokseg__hitler_kontra_churchill__nem_hitte","timestamp":"2019. május. 19. 12:00","title":"Náciellenes antikommunista, antidemokrata antipopulista – John Lukacs felkavaró öröksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kampányt indított a rendőrség a 112-es segélyhívó helyes használatáról – olvasható az infostart.hu-n.","shortLead":"Kampányt indított a rendőrség a 112-es segélyhívó helyes használatáról – olvasható az infostart.hu-n.","id":"20190519_Elege_lett_a_rendorsegnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3828a8-7213-4c25-8685-bbe8e38238ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Elege_lett_a_rendorsegnek","timestamp":"2019. május. 19. 09:29","title":"Elege lett a rendőrségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60613907-4ebd-45db-8a5c-f385b4a53fa8","c_author":"Kinnarps","category":"brandcontent","description":"Csak ma hányszor érezte úgy a munkahelyén, hogy nincs egy perc nyugalma, és nem tud sehol zavartalanul telefonálni? Hány meetinget kellett áttennie helyhiány miatt, és hányszor megy el az életkedve, ha ránéz az irodai asztalára? Szerencsére ma már egyre több cégvezető ismeri fel, hogy a munkahelyi környezet a dolgozók teljesítményére is jó hatással van. Utánajártunk, mi is az a munkatér-analízis, és miért éri meg belevágni.","shortLead":"Csak ma hányszor érezte úgy a munkahelyén, hogy nincs egy perc nyugalma, és nem tud sehol zavartalanul telefonálni...","id":"20190507_kinnarps_munakter_analizis_iroda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60613907-4ebd-45db-8a5c-f385b4a53fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f71d11d-2b42-49d8-90e5-17e7125325ac","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190507_kinnarps_munakter_analizis_iroda","timestamp":"2019. május. 20. 10:30","title":"\"Már rég túlhaladtunk az egy ember – egy asztal felálláson\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap ül le újra beszélni az elnök és a kancellár, hogy a következő lépésekről tárgyaljanak.","shortLead":"Vasárnap ül le újra beszélni az elnök és a kancellár, hogy a következő lépésekről tárgyaljanak.","id":"20190518_Megszolalt_az_osztrak_elnok_is_csak_az_elorehozott_valasztassal_allithato_vissza_a_bizalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52ba35b-155b-468c-a2a5-fe4fdaddb3fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Megszolalt_az_osztrak_elnok_is_csak_az_elorehozott_valasztassal_allithato_vissza_a_bizalom","timestamp":"2019. május. 18. 21:25","title":"Megszólalt az osztrák elnök is: csak az előrehozott választással állítható vissza a bizalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb64c80-d9ac-4499-843f-33b4b15185d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kedden viszik ki a szavazólapokat a külképviseletekre, ahol azok szavazhatnak, akiknek magyarországi lakcímük van, de külföldön lesznek az EP-választás napján, és péntekig regisztráltak.","shortLead":"Kedden viszik ki a szavazólapokat a külképviseletekre, ahol azok szavazhatnak, akiknek magyarországi lakcímük van, de...","id":"20190518_Huszezer_kivandorolt_magyar_jelentkezett_csak_be_szavazni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fb64c80-d9ac-4499-843f-33b4b15185d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b90884-4ca3-4934-8284-443e6001eabb","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Huszezer_kivandorolt_magyar_jelentkezett_csak_be_szavazni","timestamp":"2019. május. 18. 16:52","title":"Húszezer kivándorolt magyar jelentkezett csak be szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfő hajnalban Twitteren tettek közzé egy bejegyzést az Android fejlesztői azután, hogy vasárnap este kiderült, a Google lenullázza a Huaweit, elveszi tőle az Androidot.","shortLead":"Hétfő hajnalban Twitteren tettek közzé egy bejegyzést az Android fejlesztői azután, hogy vasárnap este kiderült...","id":"20190520_google_android_huawei_tiltas_kereskedelmi_haboru_play_aruhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4eec520-d1ea-4791-8fc2-fd82f0b28e2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_google_android_huawei_tiltas_kereskedelmi_haboru_play_aruhaz","timestamp":"2019. május. 20. 08:48","title":"Megszólalt a Google a Huawei tiltásáról – ezt kell tudnia, ha Huawei készüléke van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53fb050d-65b4-49e5-9b13-3dedf6e067b7","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"itthon","description":"Almási Miklós filozófus, esztéta egy szovjet akadémikus korabeli szavait idézve beszél a kormányzat MTA elleni támadásáról. Legutóbbi könyve a digitalizációról szól, az szerinte akár háborúhoz is vezethet, de úgy véli, mégis több az információs társadalom előnye, mint a kára. HVG-portré.","shortLead":"Almási Miklós filozófus, esztéta egy szovjet akadémikus korabeli szavait idézve beszél a kormányzat MTA elleni...","id":"201920_almasi_miklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53fb050d-65b4-49e5-9b13-3dedf6e067b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a027130-285c-4fa8-be7d-40193c97d55b","keywords":null,"link":"/itthon/201920_almasi_miklos","timestamp":"2019. május. 19. 18:00","title":"„Diktatúra ide vagy oda, nincs az akadémikusoknál nagyobb hatalom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a699ad73-1c9f-4d36-9af2-49b8f66b12aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb bepillantást nyerhettünk a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár magánéletébe.","shortLead":"Újabb bepillantást nyerhettünk a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár magánéletébe.","id":"20190518_Bovult_Novak_Katalin_csaladja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a699ad73-1c9f-4d36-9af2-49b8f66b12aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498dc9b0-5ed7-4e70-8881-fdb5d51feb0a","keywords":null,"link":"/elet/20190518_Bovult_Novak_Katalin_csaladja","timestamp":"2019. május. 18. 12:58","title":"Bővült Novák Katalin családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]