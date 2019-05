A 24.hu úgy értesült, magyar delegáció érkezett kedden Brüsszelbe, hogy megkísérelje lealkudni az uniós támogatásmegvonásokat. Állítólag az Európai Bizottság „halmazati büntetést” helyezett kilátásba, mert az egymást követő vizsgálatok rendre ugyanazt az eredményt hozták ki: az uniós forrásból támogatott projektek közbeszerzéseinél igen sok a szabálytalanság, a közbeszerzés magyarországi ellenőrző rendszere nem működik megfelelően, így zavartalanul csapolhatják az uniós kasszát.

A lap példaként hozta a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum felújítását, amelynél túl specifikusak voltak a kivitelező kiválasztásának kritériumai, vagy a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal irodabútor-beszerzését, ahol csak egy konkrét konzorcium tudott nyerni, míg a csepeli szabadkikötő fejlesztésére egyedül az akkor még Simicska Lajos érdekeltségében álló Közgép volt alkalmas.

A 2015-2017-es időszakból 1200 milliárd forint összértékű közbeszerzést vizsgálva az Európai Bizottság 29-ből 24 projektben talált kivetnivalót, több mint 100 milliárd forint levonást számolt ki. De nemcsak egyedi, hanem egy sor rendszerszintű hibát is azonosítottak, ami azt jelenti, hogy sokkal több szerződés érintett, így a támogatásvesztés is sokkal nagyobb lehet. A G7 úgy becsülte, akár 500 milliárd forintot is bukhat Magyarország az ellenőrizetlenül hagyott uniós projektek miatt.

A magyar delegáció, úgy tudni, 10 százalékos átalánykorrekciót javasol, ez sem elhanyagolható tétel, az említett időszak több mint 4000 milliárd forintnyi közbeszerzései alapján ez akár 400 milliárd forint is lehet.