[{"available":true,"c_guid":"d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többször gyorshajtásért is megbüntették őket, akkor csak annyit kellett ráírni a csekkre, hogy \"Rogán Antal\". Orbán Viktor Facebookjának kezelője pedig egy gyöngyház fényezéses Lexusszal járt. Az autókat egy Mercarius nevű cégtől bérelték, amely azóta milliárdos tendereket nyert, de a Roszatom is tőlük bérelhet majd autót.","shortLead":"Többször gyorshajtásért is megbüntették őket, akkor csak annyit kellett ráírni a csekkre, hogy \"Rogán Antal\". Orbán...","id":"20190523_Inkabb_meregdraga_autokat_bereltek_Roganek_csakhogy_ne_tudjak_hogy_ok_hasznaljak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4888169b-c512-40b8-bdd4-e060a44193e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_Inkabb_meregdraga_autokat_bereltek_Roganek_csakhogy_ne_tudjak_hogy_ok_hasznaljak","timestamp":"2019. május. 23. 08:24","title":"Éveken át bérelt Audikkal furikázott Rogán Antal, felesége és volt alpolgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd675cec-06c2-46e2-98f9-b18a81e3e279","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétvégén csak helyenként várható eső, jellemzően meleg, napsütéses idő várható 20-25 fokos maximumokkal – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.","shortLead":"A hétvégén csak helyenként várható eső, jellemzően meleg, napsütéses idő várható 20-25 fokos maximumokkal – derül ki...","id":"20190523_idojaras_meteorologia_meleg_napos_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd675cec-06c2-46e2-98f9-b18a81e3e279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b089636-ba50-41b1-bf81-8f8e9fa5c55b","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_idojaras_meteorologia_meleg_napos_ido","timestamp":"2019. május. 23. 13:09","title":"Jó hírt közölt a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eec5866-4d3a-4470-bc9c-d091d2b0cd0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tajvani MediaTek május végéig mutathatja be hivatalosan az új lapkakészletét, amiről állítják: nemcsak gyors, de okos is lesz.","shortLead":"A tajvani MediaTek május végéig mutathatja be hivatalosan az új lapkakészletét, amiről állítják: nemcsak gyors, de okos...","id":"20190522_mediatek_helio_m70_chip_lapkakeszlet_5g","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eec5866-4d3a-4470-bc9c-d091d2b0cd0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533b2277-30b8-4962-9414-c81e03057586","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_mediatek_helio_m70_chip_lapkakeszlet_5g","timestamp":"2019. május. 22. 15:35","title":"Nagy leleplezésre készül a MediaTek: jön az első 5G-s chipjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90579773-4823-47e4-970e-0548471d69a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő azt mondja, van benne félelem, mert mindig félünk valakitől vagy valamitől, de nem engedi, hogy eluralkodjon ez rajta.","shortLead":"A színésznő azt mondja, van benne félelem, mert mindig félünk valakitől vagy valamitől, de nem engedi...","id":"20190523_Hernadi_Judit_Alfoldinek_Vallalom_de_nem_vetkozom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90579773-4823-47e4-970e-0548471d69a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e316aad9-39ff-48bb-9606-6de53664bdd7","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_Hernadi_Judit_Alfoldinek_Vallalom_de_nem_vetkozom","timestamp":"2019. május. 23. 11:05","title":"Hernádi Judit Alföldinek: Vállalom, de nem vetkőzöm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928ca6b2-b774-4344-9cd9-368eab710a92","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kis borsodi faluban állítólag egy házat bérbe adó cég közölte a vele vitában álló családdal, hogy felmondta a szerződést és jön a rendőrség meg a gyámhivatal. A lakhatási aktivisták szerint ezzel több gond is van, és követelik a hatóságokat és a céget, hogy tartsák be a törvényeket.\r

\r

","shortLead":"A kis borsodi faluban állítólag egy házat bérbe adó cég közölte a vele vitában álló családdal, hogy felmondta...","id":"20190523_Torvenytelen_kilakoltatassal_fenyegetnek_egy_csaladot_Korlaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=928ca6b2-b774-4344-9cd9-368eab710a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565a9984-4779-407b-8824-2f11b339fe59","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_Torvenytelen_kilakoltatassal_fenyegetnek_egy_csaladot_Korlaton","timestamp":"2019. május. 23. 13:15","title":"Törvénytelen kilakoltatással vádolnak egy céget Korláton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden tűnt el a lány, a rendőrök jelenleg is keresik. ","shortLead":"Kedden tűnt el a lány, a rendőrök jelenleg is keresik. ","id":"20190521_Eltunt_egy_14_eves_lany_a_II_keruletbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df07117b-9182-4412-9fa9-526ba81406d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Eltunt_egy_14_eves_lany_a_II_keruletbol","timestamp":"2019. május. 21. 21:49","title":"Eltűnt egy 14 éves lány a II. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9e1d18-7482-4adf-93cf-45c0784ee5c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint húsz évig volt a piacon a 2+2 üléses sportkupé, majd a roadster, amelyeket a kezdetektől fogva nálunk szereltek össze.","shortLead":"Több mint húsz évig volt a piacon a 2+2 üléses sportkupé, majd a roadster, amelyeket a kezdetektől fogva nálunk...","id":"20190523_audi_tt_sporkocsi_gyor_autogyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd9e1d18-7482-4adf-93cf-45c0784ee5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ffb5d0-d138-470a-8f8e-0e8d0e1a9b7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_audi_tt_sporkocsi_gyor_autogyar","timestamp":"2019. május. 23. 15:39","title":"Hivatalos: hamarosan vége a győri Audi TT gyártásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 75 emberrel szemben javasolt vádemelést, az ügyészség lépett. ","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 75 emberrel szemben javasolt vádemelést, az ügyészség lépett. ","id":"20190523_bunszervezet_vademeles_csalas_autosport_nav_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f4b84d-992b-4165-a6cf-bb4ef1abc3e1","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_bunszervezet_vademeles_csalas_autosport_nav_ugyeszseg","timestamp":"2019. május. 23. 14:03","title":"69 vádlottja van az autósportban feltárt 11 milliárdos csalási ügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]