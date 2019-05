Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"079c97a6-d4bd-40df-a24b-f3f1b36d87cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Kamatmentes tagi kölcsönt ad a főváros a cégnek, amelyen keresztül megvenné a Rác fürdőt.","shortLead":"Kamatmentes tagi kölcsönt ad a főváros a cégnek, amelyen keresztül megvenné a Rác fürdőt.","id":"20190524_74_milliard_forintbol_venne_meg_a_fovaros_a_Rac_furdot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=079c97a6-d4bd-40df-a24b-f3f1b36d87cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2974bb12-ab87-467f-926f-3155295d7159","keywords":null,"link":"/kkv/20190524_74_milliard_forintbol_venne_meg_a_fovaros_a_Rac_furdot","timestamp":"2019. május. 24. 17:32","title":"7,4 milliárd forintból venné meg a főváros a Rác fürdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a895dc0-deda-42e4-bf32-f1e211e519f5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A megbukott osztrák alkancellár feljelentést tesz az ügyészségen az ibizai videó készítői ellen. ","shortLead":"A megbukott osztrák alkancellár feljelentést tesz az ügyészségen az ibizai videó készítői ellen. ","id":"20190524_Ostobanak_nevezte_ibizai_kijelenteseit_HeinzChristian_Strache","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a895dc0-deda-42e4-bf32-f1e211e519f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f09f9a-792d-40c8-990e-9a9d486de71b","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_Ostobanak_nevezte_ibizai_kijelenteseit_HeinzChristian_Strache","timestamp":"2019. május. 24. 14:44","title":"Ostobának nevezte ibizai kijelentéseit Heinz-Christian Strache","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b92307-b38e-4ff4-9d5b-ba904e9d4726","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szexuális zaklatással vádolt producer 44 millió dollárt ad a peren kívüli megállapodásért.



","shortLead":"A szexuális zaklatással vádolt producer 44 millió dollárt ad a peren kívüli megállapodásért.



","id":"20190524_Harvey_Weinsteinugy_a_producer_hatalmas_osszeget_ajanl_aldozatainak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25b92307-b38e-4ff4-9d5b-ba904e9d4726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b23d67e-cf27-490e-98e3-b274d2f07bb3","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Harvey_Weinsteinugy_a_producer_hatalmas_osszeget_ajanl_aldozatainak","timestamp":"2019. május. 24. 11:12","title":"Harvey Weinstein-ügy: a producer hatalmas összeget ajánlott fel áldozatainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter szerint nem maradhat következmények nélkül a konfliktusövezetekben elkövetett nemi erőszak. ","shortLead":"Szijjártó Péter szerint nem maradhat következmények nélkül a konfliktusövezetekben elkövetett nemi erőszak. ","id":"20190524_A_kormany_12_millio_forinttal_segiti_a_haborukban_megeroszakolt_noket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15798549-9c29-4656-8246-c540cd26176d","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_A_kormany_12_millio_forinttal_segiti_a_haborukban_megeroszakolt_noket","timestamp":"2019. május. 24. 15:49","title":"A kormány 12 millió forinttal segíti a háborúkban megerőszakolt nőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rakétaként száguldva tört elő egy kínai közösségi alkalmazás, a TikTok, amit sokan anti-Facebookként is emlegettek. A fejlesztő további területeket is meghódítana, megjelent rég várt chat-alkalmazása, és hamarosan bemutatkozhat zenestreamelő appja is.","shortLead":"Rakétaként száguldva tört elő egy kínai közösségi alkalmazás, a TikTok, amit sokan anti-Facebookként is emlegettek...","id":"20190524_bytedance_tiktok_zene_stream_zenehallgatas_app","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80de2537-71d1-445d-ad46-ef828968f9c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_bytedance_tiktok_zene_stream_zenehallgatas_app","timestamp":"2019. május. 24. 13:03","title":"A Spotifyt is leváltanák: zenehallgatós appot készít az anti-Facebook fejlesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0436df-2fac-443c-a79c-9fc4fd831238","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt évek fejlesztései után mára eljutottunk oda, hogy olyan feladatokat is képes elvégezni egy robot, amire korábban nem gondoltunk volna.","shortLead":"Az elmúlt évek fejlesztései után mára eljutottunk oda, hogy olyan feladatokat is képes elvégezni egy robot, amire...","id":"20190523_robotkutya_hyqreal_robot_repulogep_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b0436df-2fac-443c-a79c-9fc4fd831238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c8a00d-6ebd-4666-b4d4-0e44fd2a772a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_robotkutya_hyqreal_robot_repulogep_video","timestamp":"2019. május. 23. 18:33","title":"Videó: Rákötötték a robotkutyára a 3 tonnás repülőgépet, és simán elhúzta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9485d076-0453-40e4-84d2-d8e76f16b606","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasárnapi európai parlamenti választás egyik fő kérdése a részvételi arány alakulása. Ön elmegy voksolni? Gyakorolja: szavazzon már itt is!","shortLead":"A vasárnapi európai parlamenti választás egyik fő kérdése a részvételi arány alakulása. Ön elmegy voksolni? Gyakorolja...","id":"20190524_Europai_parlamenti_valasztas_reszvetel_szavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9485d076-0453-40e4-84d2-d8e76f16b606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a694a819-6821-4bc7-9926-6667e2f1bb4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Europai_parlamenti_valasztas_reszvetel_szavazas","timestamp":"2019. május. 24. 11:50","title":"Mit csinál vasárnap: szavaz vagy nem szavaz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09ef195-11d8-49bb-98ae-a069f37362e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"George Best, de nem a róla készült szobor. ","shortLead":"George Best, de nem a róla készült szobor. ","id":"20190523_Ugy_tunik_sikerult_Ronaldoenal_is_rosszabb_szobrot_csinalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d09ef195-11d8-49bb-98ae-a069f37362e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81965629-cd46-4d35-abb6-75104860cf45","keywords":null,"link":"/elet/20190523_Ugy_tunik_sikerult_Ronaldoenal_is_rosszabb_szobrot_csinalni","timestamp":"2019. május. 23. 21:21","title":"Úgy tűnik sikerült Ronaldóénál is rosszabb szobrot csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]