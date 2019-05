Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c57a6fdd-e138-4585-ab54-9eb23ac96d08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Technológiai hidegháborúként is emlegetik már a Huawei ellen hozott amerikai szankciókat; Kalocsán épül a szállás, ahova a paksi atomerőmű új blokkjain dolgozó külföldi munkásokat küldik; beadták a nagyszülői gyedről szóló törvényjavaslatot. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Technológiai hidegháborúként is emlegetik már a Huawei ellen hozott amerikai szankciókat; Kalocsán épül a szállás...","id":"20190526_Es_akkor_paks_huawei_gyed_szarvas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c57a6fdd-e138-4585-ab54-9eb23ac96d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bd62f1-f0d0-49cf-9994-218a37fb6d3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190526_Es_akkor_paks_huawei_gyed_szarvas","timestamp":"2019. május. 26. 07:00","title":"És akkor a kalocsaiak elővehetik a régi orosz nyelvkönyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c772e8-b199-43e5-97c7-1de9f452fc18","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az élőszereplős Aladdin elvárhatóan bazári hangulatú, de a romantikus kavalkád él, a klasszikus dalok szépen szólnak, Will Smith pedig nem akar Robin Williams lenni – és egészen elviselhető kékben. Pedig nem látszott annak előzetesen. Ha már muszáj remake-elni egy Disney-rajzfilmet, csakis úgy érdemes, ahogy Guy Ritchie csinálta. Kritika.","shortLead":"Az élőszereplős Aladdin elvárhatóan bazári hangulatú, de a romantikus kavalkád él, a klasszikus dalok szépen szólnak...","id":"20190525_Ennel_kedvesebben_nem_lehetett_volna_ujragondolni_az_Aladdint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02c772e8-b199-43e5-97c7-1de9f452fc18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df61ca4d-669d-427a-9b12-11b4b594a107","keywords":null,"link":"/kultura/20190525_Ennel_kedvesebben_nem_lehetett_volna_ujragondolni_az_Aladdint","timestamp":"2019. május. 25. 20:00","title":"Ennél kedvesebben nem lehetett volna újragondolni az Aladdint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671c77be-562b-4836-a960-f40db308beba","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"201921_politikai_indittatasu_utcanevadok_ankara_utcatol_amoszkva_setanyon_at_aminszk_terig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=671c77be-562b-4836-a960-f40db308beba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fccd3238-fad8-4c36-82a6-2ea9cf6b1610","keywords":null,"link":"/itthon/201921_politikai_indittatasu_utcanevadok_ankara_utcatol_amoszkva_setanyon_at_aminszk_terig","timestamp":"2019. május. 25. 08:00","title":"Mintha Orbán Viktor politikája miatt változnának a budapesti utcanevek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b66ea5d-32af-4b9c-a5c6-01d0b98e1cce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehet, hogy már eddig is sokan sejtették, amit most a tudományos felmérések is igazolnak: az egyedüálló, gyermektelen nők alkotják a társadalmon belüli legboldogabb alcsoportot – írta a The Guardian Paul Dolant, a Londoni Gazdasági Egyetem viselkedéstudományi professzorát idézve.","shortLead":"Lehet, hogy már eddig is sokan sejtették, amit most a tudományos felmérések is igazolnak: az egyedüálló, gyermektelen...","id":"20190525_Az_egyedulallo_gyermektelen_nok_a_legboldogabbak__allitja_egy_boldogsagszakerto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b66ea5d-32af-4b9c-a5c6-01d0b98e1cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401762d4-fc1a-4e87-8cd8-d0d0dfa97c63","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Az_egyedulallo_gyermektelen_nok_a_legboldogabbak__allitja_egy_boldogsagszakerto","timestamp":"2019. május. 25. 16:43","title":"Az egyedülálló, gyermektelen nők a legboldogabbak - állítja egy boldogságszakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5aeb27d-9bd5-435e-a33b-c31aab735e8d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több tízmillió forint értékű marihuánát foglalt le a rendőrség Pomázon és Budapesten, négy férfit őrizetbe vettek.\r

\r

","shortLead":"Több tízmillió forint értékű marihuánát foglalt le a rendőrség Pomázon és Budapesten, négy férfit őrizetbe vettek.\r

\r

","id":"20190526_Mikozben_szavazgatunk_tobb_tizmillio_erteku_marihuanat_foglaltak_le_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5aeb27d-9bd5-435e-a33b-c31aab735e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0d8728-ce2c-48a1-809a-cacb397a0972","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Mikozben_szavazgatunk_tobb_tizmillio_erteku_marihuanat_foglaltak_le_a_rendorok","timestamp":"2019. május. 26. 09:47","title":"Miközben szavazgatunk, több tízmillió értékű marihuánát foglaltak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd3ddd5-6b10-4157-b172-bdaf2cd3b343","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Megmutatjuk, kire és mire szavazhat most vasárnap az európai parlamenti választásokon. Azoknak a pártoknak a jelöltjeit, illetve programjait szedtük össze, amelyek szerintünk esélyesek arra, hogy kijussanak Brüsszelbe. ","shortLead":"Megmutatjuk, kire és mire szavazhat most vasárnap az európai parlamenti választásokon. Azoknak a pártoknak...","id":"20190524_Ha_meg_nem_tudja_kire_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fd3ddd5-6b10-4157-b172-bdaf2cd3b343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f084d24-959a-4b2b-98d0-c9ae7dbfa09a","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Ha_meg_nem_tudja_kire_kell","timestamp":"2019. május. 24. 13:10","title":"Ha még nem tudja, nézze meg, kire szavazhat vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf5409a-f43c-4c7e-8f77-27fe82cecdad","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Óriási akciónövekedést jelentene a Kétfarkú Kutya Pártnak, ha bejutna az Európai Parlamentbe, ezt mindenki megérezné itthon is – mondja Döme Zsuzsanna, az MKKP listavezetője, aki szerint nem elveszett szavazat a rájuk adott voks. Amúgy éreznek felelősséget is érte, meg is alapították az elveszett szavazatokat megkereső ügyosztályt. Listavezetői interjúsorozatunk utolsó része. ","shortLead":"Óriási akciónövekedést jelentene a Kétfarkú Kutya Pártnak, ha bejutna az Európai Parlamentbe, ezt mindenki megérezné...","id":"20190524_Dome_Zsuzsanna_ep_listavezeto_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcf5409a-f43c-4c7e-8f77-27fe82cecdad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe11dcda-2bb5-491d-a0f6-055d2a6f42bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Dome_Zsuzsanna_ep_listavezeto_interju","timestamp":"2019. május. 24. 14:00","title":"Döme Zsuzsanna: \"Nyilván mindenkit lefizettem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab197b2e-e077-482e-9760-5af4e4902376","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a hírre először erősödni kezdett, utána gyorsan visszakorrigált a britek fizetőeszköze. ","shortLead":"Bár a hírre először erősödni kezdett, utána gyorsan visszakorrigált a britek fizetőeszköze. ","id":"20190524_font_arfolyam_may_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab197b2e-e077-482e-9760-5af4e4902376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87732da6-dca8-41a4-a4d5-05d9033aaaf7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_font_arfolyam_may_lemondas","timestamp":"2019. május. 24. 14:48","title":"Nem érdekli a fontot May lemondása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]