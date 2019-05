Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok elnöke csütörtökön beszélt a sajtónak a Huawei-bojkottról, és igen furcsán fogalmazott.","shortLead":"Az Egyesült Államok elnöke csütörtökön beszélt a sajtónak a Huawei-bojkottról, és igen furcsán fogalmazott.","id":"20190524_donald_trump_egyesult_allamok_huawei_bojkott_okostelefon_kereskedelmi_haboru_kina_embargo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d443e6ae-7517-4bd5-8162-efda5ff36423","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_donald_trump_egyesult_allamok_huawei_bojkott_okostelefon_kereskedelmi_haboru_kina_embargo","timestamp":"2019. május. 24. 13:33","title":"Megszólalt Donald Trump a Huawei-bojkottról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6e058f-f2d1-42a7-8a9c-371c95710744","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarországon az évi nyúlhúsfogyasztás fejenként mindössze néhány tíz dekát tesz ki, ezért indítanak kampányt. ","shortLead":"Magyarországon az évi nyúlhúsfogyasztás fejenként mindössze néhány tíz dekát tesz ki, ezért indítanak kampányt. ","id":"20190524_A_kormany_azt_akarja_hogy_egyen_tobb_nyulat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae6e058f-f2d1-42a7-8a9c-371c95710744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d2adfb-233a-40a6-a9be-6f85b525b2be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_A_kormany_azt_akarja_hogy_egyen_tobb_nyulat","timestamp":"2019. május. 24. 17:10","title":"A kormány azt akarja, hogy egyen több nyulat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7394bd77-1f7c-4a87-8d07-ed9f0066b007","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A trashmetal egyik meghatározó zenekara turnéval búcsúzik a rajongóktól. A budapesti koncertre videóban invitál mindenkit Kerry King.\r

\r

","shortLead":"A trashmetal egyik meghatározó zenekara turnéval búcsúzik a rajongóktól. A budapesti koncertre videóban invitál...","id":"20190525_Maga_a_szetvarrt_Slayerfrontember_uzent_a_magyar_rajongoknak_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7394bd77-1f7c-4a87-8d07-ed9f0066b007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2052fcd-626d-4d6b-bcce-b845fea27f44","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Maga_a_szetvarrt_Slayerfrontember_uzent_a_magyar_rajongoknak_video","timestamp":"2019. május. 25. 13:42","title":"Maga a szétvarrt Slayer-gitáros üzent a magyar rajongóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tévedett Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón, nincs megszorító értelmű jogi szabályozás a család fogalmára, és a melegek fogadhatnak örökbe gyerekeket. A kormány maga is így írt korábban a Velencei Bizottságnak. \"A szexuális irányultság és nemi identitás nem kizáró körülmény\", írta az Igazságügyi Minisztérium a Háttér Társaságnak, amely kerekasztal-beszélgetést szervez a szivárványcsaládok gyerekeiről, és amelyre Kövér László házelnököt is várják, aki nemrég homofób kijelentéseket tett.","shortLead":"Tévedett Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón, nincs megszorító értelmű jogi szabályozás a család fogalmára, és...","id":"20190524_Kover_Laszlot_is_varjak_a_melegek_orokbe_fogadasarol_szolo_konferenciara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47eb7774-4e7d-443a-b8c4-bf8461f97493","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Kover_Laszlot_is_varjak_a_melegek_orokbe_fogadasarol_szolo_konferenciara","timestamp":"2019. május. 24. 12:29","title":"Kövér Lászlót is várják a meleg családban élő gyerekekről szóló konferenciára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rosszulléte miatt mentő szállította el a pénteki tárgyalásáról.","shortLead":"A rosszulléte miatt mentő szállította el a pénteki tárgyalásáról.","id":"20190525_Lagzi_Lajcsi_a_korhazi_agyarol_uzent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a76c62-6fea-4fb5-9cef-fb537f89bcbd","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Lagzi_Lajcsi_a_korhazi_agyarol_uzent","timestamp":"2019. május. 25. 09:15","title":"Lagzi Lajcsi a kórházi ágyáról üzent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db02fad-ca6a-45ff-8ba3-813493788a5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szolnokon videózták le a tréler-pótkocsi-tréler-pótkocsi vontatást, Püspökladányban kapcsolták le a felelőst.","shortLead":"Szolnokon videózták le a tréler-pótkocsi-tréler-pótkocsi vontatást, Püspökladányban kapcsolták le a felelőst.","id":"20190524_vontatas_szerelveny_kozlekedes_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6db02fad-ca6a-45ff-8ba3-813493788a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732d1070-7ac5-407e-9a86-b7d9ddf0a64d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_vontatas_szerelveny_kozlekedes_rendorseg","timestamp":"2019. május. 24. 22:11","title":"Lekapcsolták a 30 méteres buheraszerelvényt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1621090-af84-4518-bace-d8c909335020","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Csak egyre szövevényesebbé válik a Buda-Cash Brókerház és a körülötte lévő társaságok botránya. Miközben az egykori befektetők kára nő, a betétbiztosítási alap némi pénzhez jut.","shortLead":"Csak egyre szövevényesebbé válik a Buda-Cash Brókerház és a körülötte lévő társaságok botránya. Miközben az egykori...","id":"201921__budacash__penz_asemmibol__feljelentett_alapkezelo__vegtelen_tortenet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1621090-af84-4518-bace-d8c909335020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2149959-947b-460b-8e93-a30e69b66b4f","keywords":null,"link":"/kkv/201921__budacash__penz_asemmibol__feljelentett_alapkezelo__vegtelen_tortenet","timestamp":"2019. május. 25. 09:00","title":"Újabb rejtélyek a Buda-Cash brókerbotrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikus a legesélyesebb Theresa May utódlására.","shortLead":"A politikus a legesélyesebb Theresa May utódlására.","id":"20190524_Boris_Johnson_megszolalt_megint_felhetunk_a_no_deal_Brexittol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813eded5-3b32-45c1-8c25-0131f4bd70fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_Boris_Johnson_megszolalt_megint_felhetunk_a_no_deal_Brexittol","timestamp":"2019. május. 24. 16:00","title":"Boris Johnson megszólalt, megint félhetünk a no deal Brexittől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]