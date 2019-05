Az előző évi kétharmadára csökkent a Pécsi Sörfőzde Zrt. árbevétele – derül ki a cég most leadott éves beszámolójából. A Szemerey Tamás és Szemerey Zoltán érdekeltségébe került sörfőzde 2018-ban 2,65 milliárd forintos bevételt produkált, emellett a cég egyéb bevételei is jelentősen elapadtak, 1,26 milliárdról 107 millióra. A forgalom csökkenése párban járhatott a cég leépítésével is, hiszen a személyi jellegű ráfordítások is a kétharmadukra estek vissza, 645 millióról 400 millióra.

Jelentősen csökkent a cég profitja is: az előző évi 264 millióról mindössze 23 millióra csökkent az adózás utáni eredmény. Mindezt úgy, hogy adófizetési kötelezettsége mindössze 1,79 millió forint volt. Nem sokkal csökkent ugyanakkor a sörfőzde adóssága: a hosszú lejáratú (tehát egy éven túli) kötelezettségállomány 2017-ben 1,22 milliárd volt, tavaly mindössze 1,17 milliárdra sikerült lecsökkentenie a tulajdonosoknak. Ezek azonban a tulajdonosi körtől származó pénzek: a fele a BanKonzulttól, a másik fele a MAVA Befektetési Kft.-től.

És még a család: a pénzeszközállományt befolyásolta, hogy a sörfőzde egyik számlavezető bankja a szintén Szemerey Tamás érdekeltségébe tartozó NHB Bank volt, amellyel szemben tavaly december közepén rendelt el korlátozást (a Szemerey unokatestvére, Matolcsy György által vezetett) Magyar Nemzeti Bank, idén tavasszal pedig végelszámolás alá került a bank. Szemereyék a bankban tartott és zárolt 63 millió forintnak csak a felét állta az Országos Betétbiztosítási Alap.

Szemereyék 2017 júniusában vásárolták meg a sörgyárat az osztrák Ottakringertől, és azóta profilt váltott a társaság. A legkisebb nagyüzemi sörgyárból kisüzemi sörfőzdét csináltak belőle, amit segített, hogy 2017 júliusától a kisüzemi főzdékre vonatkozó felső határt jelentősen (évi 8 ezerről évi 200 ezer hektoliterre) növelte a kormány. Ennek azért van jelentősége, mert a kis mennyiség után csak a jövedéki adó felét kell megfizetni.

Az átvétel után ezzel is jelentősen javult a cég helyzete: a 2016-os, félmilliárdot meghaladó veszteség után sikerült 2017-ben 264 milliós profitot elérni.