[{"available":true,"c_guid":"2184740c-beac-47a9-8a49-6c1e7a9b1844","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Fővárosi Közgyűlés döntése szerint fákat ültetnek a stadion helyére, a Római-parton pedig kerékpáros-pihenőket, játszótereket alakítanak ki. ","shortLead":"A Fővárosi Közgyűlés döntése szerint fákat ültetnek a stadion helyére, a Római-parton pedig kerékpáros-pihenőket...","id":"20190529_Parkositjak_a_lebontott_margitszigeti_teniszstadion_helyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2184740c-beac-47a9-8a49-6c1e7a9b1844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0771f39e-152a-4ac3-97a1-c5c2d7001d10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Parkositjak_a_lebontott_margitszigeti_teniszstadion_helyet","timestamp":"2019. május. 29. 12:19","title":"Parkosítják a lebontott margitszigeti teniszstadion helyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8627310-7cea-4596-8487-ca9b7481e8b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamion balesetet szenvedett, majd minden gond nélkül továbbhajtott a széttört rakterével.","shortLead":"A kamion balesetet szenvedett, majd minden gond nélkül továbbhajtott a széttört rakterével.","id":"20190529_Fotok_Most_egy_ripityara_tort_szerb_kamion_probalta_atszelni_az_orszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8627310-7cea-4596-8487-ca9b7481e8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cec6ef-8ca2-472d-82f1-0b1182c0ce77","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Fotok_Most_egy_ripityara_tort_szerb_kamion_probalta_atszelni_az_orszagot","timestamp":"2019. május. 29. 09:52","title":"Fotók: Most egy ripityára tört szerb kamion próbálta átszelni az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a482695e-508b-471e-b20d-e9150015a67b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Rossz kampány, rossz időzítésű kiállás Puzsér Róbert mellett, a szimpatizánsok számára idegen politikai fordulatok, rossz politikai klíma, és ahogy a párt lefejezte saját magát – ezeknek mind része lehetett az LMP történelmi EP-választási kudarcában. És talán annak a félelemnek is, ami a 2013-as pártszakadás óta alapszabályszinten tartja magát: az identitás elvesztésének félelmétől.



","shortLead":"Rossz kampány, rossz időzítésű kiállás Puzsér Róbert mellett, a szimpatizánsok számára idegen politikai fordulatok...","id":"20190529_Annyira_feltette_egyseget_az_LMP_hogy_a_megsemmisules_szelere_kerult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a482695e-508b-471e-b20d-e9150015a67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf156646-2173-4bbf-beed-20d1416098e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Annyira_feltette_egyseget_az_LMP_hogy_a_megsemmisules_szelere_kerult","timestamp":"2019. május. 29. 06:30","title":"Annyira féltette egységét az LMP, hogy a megsemmisülés szélére került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánynak 9 éve volt megreformálni a szakképzést, rengeteg dolog történt is, de most újabb reform jön tengernyi pénzért.\r

\r

","shortLead":"A kormánynak 9 éve volt megreformálni a szakképzést, rengeteg dolog történt is, de most újabb reform jön tengernyi...","id":"20190529_Jon_az_ujabb_szakkepzesi_reform_200_milliardert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6a7bc2-2a04-4232-b8ea-3e75ca527636","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Jon_az_ujabb_szakkepzesi_reform_200_milliardert","timestamp":"2019. május. 29. 06:17","title":"Jön az újabb szakképzési reform 200 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció négy EP-képviselője az ALDE képviselőcsoporthoz tart, Gyurcsány Brüsszelbe készül, ahol Guy Verhofstadttal fog tárgyalni a DK képviselőinek ALDE-frakcióhoz történő csatlakozásáról.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció négy EP-képviselője az ALDE képviselőcsoporthoz tart, Gyurcsány Brüsszelbe készül, ahol Guy...","id":"20190528_Verhofstadthoz_csatlakoznanak_Gyurcsany_EPkepviseloi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da712bf0-8910-40ff-af52-eaac37212e8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Verhofstadthoz_csatlakoznanak_Gyurcsany_EPkepviseloi","timestamp":"2019. május. 28. 09:26","title":"Verhofstadthoz csatlakoznának Gyurcsány EP-képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A bipoláris betegségben szenvedőknek készített gyógyszerről derült ki, hogy bővült az alkalmazhatósága a tengerentúlon. ","shortLead":"A bipoláris betegségben szenvedőknek készített gyógyszerről derült ki, hogy bővült az alkalmazhatósága a tengerentúlon. ","id":"20190529_Pezsgot_bonthatnak_a_Richternel_megugorhat_a_bevetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e277e2dc-bd6f-4f04-81db-ff85b2889825","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Pezsgot_bonthatnak_a_Richternel_megugorhat_a_bevetel","timestamp":"2019. május. 29. 12:38","title":"Pezsgőt bonthatnak a Richternél, megugorhat a bevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f5795e-b267-4e31-8db6-d3727702cfa2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Céges környezetben az állásinterjúk gyakori része az olyan kérdőív, amelynek segítségével pluszinformációk is megtudhatók a jelöltről. Melyek a leggyakrabban használt kérdőívek, mi alapján mérnek és mire jók? ","shortLead":"Céges környezetben az állásinterjúk gyakori része az olyan kérdőív, amelynek segítségével pluszinformációk is...","id":"20190528_A_csapat_akkor_jo_ha_minel_szinesebb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4f5795e-b267-4e31-8db6-d3727702cfa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c991f5cf-9523-4f29-9f21-7a6c2676ceed","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190528_A_csapat_akkor_jo_ha_minel_szinesebb","timestamp":"2019. május. 28. 14:15","title":"A csapat akkor jó, ha minél színesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168ee60-a2b7-4be9-a38a-6f5878d395fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A herceg egyik sporttársa szivárogtatta ki a királyi információkat.","shortLead":"A herceg egyik sporttársa szivárogtatta ki a királyi információkat.","id":"20190529_Harry_herceg_csatlakozott_a_kialvatlan_emberek_csoportjahoz_akiket_roviden_csak_szuloknek_hivunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0168ee60-a2b7-4be9-a38a-6f5878d395fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e97f10-8c92-450a-801e-330b0a022bb1","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Harry_herceg_csatlakozott_a_kialvatlan_emberek_csoportjahoz_akiket_roviden_csak_szuloknek_hivunk","timestamp":"2019. május. 29. 11:59","title":"Harry herceg csatlakozott a kialvatlan emberek csoportjához, akiket röviden csak szülőknek hívunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]