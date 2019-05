Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fed59007-f26a-4453-baef-c50bdd1cd472","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a bajor gyártó legkisebb divatterepjárójának felfrissített, immár plugin hibridként is elérhető kiadása. ","shortLead":"Megérkezett a bajor gyártó legkisebb divatterepjárójának felfrissített, immár plugin hibridként is elérhető kiadása. ","id":"20190529_itt_az_uj_bmw_x1_ami_50_kilometert_elektromosan_is_meg_tud_tenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fed59007-f26a-4453-baef-c50bdd1cd472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea6f66c-4e9a-438c-bdb9-5116e8550d1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_itt_az_uj_bmw_x1_ami_50_kilometert_elektromosan_is_meg_tud_tenni","timestamp":"2019. május. 29. 08:21","title":"Itt az új BMW X1, ami 50 kilométert elektromosan is meg tud tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c37f32-665d-437d-b3f0-f606525baba7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem sérti az UTE jó hírnevét, hogy az Újpest FC címert cserélt.","shortLead":"Nem sérti az UTE jó hírnevét, hogy az Újpest FC címert cserélt.","id":"20190529_Dontott_a_Kuria_maradhat_az_Ujpest_uj_cimere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6c37f32-665d-437d-b3f0-f606525baba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d40168-c20e-4a42-a53e-7dc65b03d6ed","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Dontott_a_Kuria_maradhat_az_Ujpest_uj_cimere","timestamp":"2019. május. 29. 18:13","title":"Döntött a Kúria, maradhat az Újpest új címere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb pletyka kelt szárnyra arról, milyen tulajdonságokkal ruházza majd fel az Apple a 2019-es iPhone-okat.","shortLead":"Újabb pletyka kelt szárnyra arról, milyen tulajdonságokkal ruházza majd fel az Apple a 2019-es iPhone-okat.","id":"20190527_apple_iphone_iphone_11_iphone_xi_bluetooth","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bfd383-116f-4b59-b6a0-864a65eeec6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_apple_iphone_iphone_11_iphone_xi_bluetooth","timestamp":"2019. május. 27. 20:03","title":"Izgalmas újdonság kerülhet az idei iPhone-okba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2184740c-beac-47a9-8a49-6c1e7a9b1844","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Fővárosi Közgyűlés döntése szerint fákat ültetnek a stadion helyére, a Római-parton pedig kerékpáros-pihenőket, játszótereket alakítanak ki. ","shortLead":"A Fővárosi Közgyűlés döntése szerint fákat ültetnek a stadion helyére, a Római-parton pedig kerékpáros-pihenőket...","id":"20190529_Parkositjak_a_lebontott_margitszigeti_teniszstadion_helyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2184740c-beac-47a9-8a49-6c1e7a9b1844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0771f39e-152a-4ac3-97a1-c5c2d7001d10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Parkositjak_a_lebontott_margitszigeti_teniszstadion_helyet","timestamp":"2019. május. 29. 12:19","title":"Parkosítják a lebontott margitszigeti teniszstadion helyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8e4f31-1bef-4bb2-8dde-3f0fb6e7eb77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cseh kormányfő azt mondta, nincs olyan javaslat, hogy Maros Sefcovicot tegyék meg EB-elnöknek. ","shortLead":"A cseh kormányfő azt mondta, nincs olyan javaslat, hogy Maros Sefcovicot tegyék meg EB-elnöknek. ","id":"20190528_Cseh_kormanyfo_Nincs_kulon_visegradi_jelolt_az_EBelnoki_posztra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc8e4f31-1bef-4bb2-8dde-3f0fb6e7eb77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b501150-6394-437e-82b0-2e583a95e0c3","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Cseh_kormanyfo_Nincs_kulon_visegradi_jelolt_az_EBelnoki_posztra","timestamp":"2019. május. 28. 17:52","title":"Cseh kormányfő: Nincs külön visegrádi jelölt az EB-elnöki posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b482e2-cd39-40dc-bd1b-d0f3acff7d33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lovász László levélben tájékoztatta erről Palkovicsot. De csütörtökön tárgyalnak.","shortLead":"Lovász László levélben tájékoztatta erről Palkovicsot. De csütörtökön tárgyalnak.","id":"20190529_Az_MTA_nem_fogadja_el_Palkovicsek_javaslatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25b482e2-cd39-40dc-bd1b-d0f3acff7d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd08ee31-5373-4f25-8d04-320c20a1e2cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Az_MTA_nem_fogadja_el_Palkovicsek_javaslatat","timestamp":"2019. május. 29. 19:00","title":"Az MTA nem fogadja el Palkovicsék javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539397ce-2b50-49fe-92cb-14d49afb32ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kis összegnek számít 35 euró. Aki siet, annak nem kell kifizetnie az árat, miközben az árucikket, a hangulatos RiME című játékot megkapja.","shortLead":"Nem kis összegnek számít 35 euró. Aki siet, annak nem kell kifizetnie az árat, miközben az árucikket, a hangulatos RiME...","id":"20190528_rime_jatek_letoltes_igyen_epic_game_store","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=539397ce-2b50-49fe-92cb-14d49afb32ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159f03b6-2910-458c-9d84-079bc30af742","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_rime_jatek_letoltes_igyen_epic_game_store","timestamp":"2019. május. 28. 20:03","title":"11 500 forintba kerül, de most ingyen letöltheti számítógépére a csodaszép RiME játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae7b18b-00d3-4579-b74f-a01d047f90ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lap úgy tudja, átszervezéssel magyarázták a lépést, pontosabban azzal, hogy a Délmagyarország a Mediaworkshöz hasonló rendszerben fog tovább működni. ","shortLead":"A lap úgy tudja, átszervezéssel magyarázták a lépést, pontosabban azzal, hogy a Délmagyarország a Mediaworkshöz hasonló...","id":"20190528_Atlatszo_Delmagyarorszag_lap_tavozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ae7b18b-00d3-4579-b74f-a01d047f90ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93c01ec-838a-45e6-a995-fa7c74a7eec8","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Atlatszo_Delmagyarorszag_lap_tavozas","timestamp":"2019. május. 28. 15:24","title":"Átlátszó: Elküldtek három kulcsembert a Délmagyarországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]