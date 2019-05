Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc pártjának diadala csak látszólag nem fáj a Fidesznek, a hvg.hu által megkérdezett kormánypárti képviselők többségét azért sokkolta a DK eredménye. Volt, aki este tízkor már pezsgőt bontott az aktivistáival az akkori feldolgozottságnál mért 60 százalékos eredmény miatt, aztán lefagytak, mikor elkezdett feljönni a DK és a Momentum, és ment egyre lejjebb a Fidesz. A Momentum eredménye ráadásul nem szimplán egy rivális erősödését jelzi előre, hanem azt is, hogy ha így megy tovább, a Fiatal Demokraták Szövetsége lassan lemondhat a fiatalokról. Bár a vasárnapi 13 mandátumot összességében igyekszik sikerként láttatni a párt, a képviselők körében egy nappal a választás után azért tapintható volt a csalódottság.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc pártjának diadala csak látszólag nem fáj a Fidesznek, a hvg.hu által megkérdezett kormánypárti...","id":"20190528_Csak_neztunk_butan_hogy_ez_hogy_lehet__ledobbentek_a_fideszesek_a_DK_eloretoresen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e893bbcb-59e4-42b8-863c-8b31032386c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Csak_neztunk_butan_hogy_ez_hogy_lehet__ledobbentek_a_fideszesek_a_DK_eloretoresen","timestamp":"2019. május. 28. 11:10","title":"\"Csak néztünk bután, hogy ez hogy lehet\" – ledöbbentek a fideszesek a DK előretörésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427fee52-5044-4b17-bbfb-9da8810e0a84","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit származású, Los Angelesben élő énekes-dalszerző harmadik albuma turnéján érkezik Budapestre, az Instantba június 5-én.\r

\r

","shortLead":"A brit származású, Los Angelesben élő énekes-dalszerző harmadik albuma turnéján érkezik Budapestre, az Instantba június...","id":"20190528_Instantkoncert_jon_Luke_SitalSingh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=427fee52-5044-4b17-bbfb-9da8810e0a84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d63e7e6-9c58-46fd-a601-e6ce7eb4f72d","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Instantkoncert_jon_Luke_SitalSingh","timestamp":"2019. május. 28. 17:48","title":"Instant-koncert: jön Luke Sital-Singh","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6dfac3b-428f-4dfd-83e5-b26b28ee0587","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Általános az a felfogás, hogy a prosztatával kapcsolatos problémák csak az idős férfiakat érintik, ráadásul sokan azt gondolják, hogy ha már jelentkeznek a panaszok, azokon úgysem lehet segíteni, pedig ez egyáltalán nem így van. Dr. Beöthe Tamás urológussal olyan prosztatabetegségekről beszélgettünk, amelyek a fiatalabb férfiakat is érinti.","shortLead":"Általános az a felfogás, hogy a prosztatával kapcsolatos problémák csak az idős férfiakat érintik, ráadásul sokan azt...","id":"proxelan_20181110_Ferfias_gondok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6dfac3b-428f-4dfd-83e5-b26b28ee0587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5ae86d-5124-43d8-8bf4-2dddccc42450","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20181110_Ferfias_gondok","timestamp":"2019. május. 29. 07:30","title":"Prosztatagondok: tévedés, hogy csak az idős férfiakat érintik! - Interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"8c13ac21-6061-4c7b-a236-5d623134e882","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bige László ellen ősszel már volt egy rendőrségi akció.","shortLead":"Bige László ellen ősszel már volt egy rendőrségi akció.","id":"20190528_24hu_gyanusitottkent_hallgattak_ki_az_egyik_leggazdagabb_magyart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d545a276-27af-44b5-8657-21d3b0bcdc14","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_24hu_gyanusitottkent_hallgattak_ki_az_egyik_leggazdagabb_magyart","timestamp":"2019. május. 28. 14:27","title":"24.hu: gyanúsítottként hallgatták ki az egyik leggazdagabb magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec38503-6102-4a38-bc81-e90bf5133b6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritka második világháborús eszközre, az Enigma utódjának szánt Schlüsselgerät 41-re tehet szert az, aki sikerrel licitál egy németországi aukción. ","shortLead":"Ritka második világháborús eszközre, az Enigma utódjának szánt Schlüsselgerät 41-re tehet szert az, aki sikerrel...","id":"20190529_sg_41_nemet_kodfejtogep_enigma_masodik_vilaghaboru_aukcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eec38503-6102-4a38-bc81-e90bf5133b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdb9f3b-ef6c-4e96-9858-5a1001d1e336","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_sg_41_nemet_kodfejtogep_enigma_masodik_vilaghaboru_aukcio","timestamp":"2019. május. 29. 11:03","title":"Elárverezik a nácik rejtélyes kódológépét, bárki licitálhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094d89aa-1b3f-441c-8b25-f6afc4045c40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus által csak nemrég bemutatott új ZenBook tulajdonságán is képes volt egyet csavarni az Intel, amelyik egészen érdekes konepcióeszközzel lépett elő. ","shortLead":"Az Asus által csak nemrég bemutatott új ZenBook tulajdonságán is képes volt egyet csavarni az Intel, amelyik egészen...","id":"20190529_intel_honeycomb_glacier_laptop_hajtogathato_kijelzo_koncepcio_computex_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=094d89aa-1b3f-441c-8b25-f6afc4045c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8a0fd8-f739-4fd4-8f88-df94a093f266","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_intel_honeycomb_glacier_laptop_hajtogathato_kijelzo_koncepcio_computex_2019","timestamp":"2019. május. 29. 12:03","title":"Furán hajtogatható laptopot mutatott be az Intel, de úgy tűnik, van értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77580b2e-5d7d-43ba-a93b-28072b636355","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész kitárulkozása egyre furcsább.","shortLead":"A zenész kitárulkozása egyre furcsább.","id":"20190529_Mobynak_van_egy_zavarba_ejto_emleke_a_peniszerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77580b2e-5d7d-43ba-a93b-28072b636355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5bc3bd-7499-4a61-90de-f8e221f07767","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Mobynak_van_egy_zavarba_ejto_emleke_a_peniszerol","timestamp":"2019. május. 29. 09:23","title":"Mobynak van egy zavarba ejtő emléke a péniszéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d28ee0-3d24-4466-a8d8-c72564b00ae4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabad ég alatt parkoló járművek karosszériája és szélvédői nem úszták meg sértetlenül az időjárási anomáliát. ","shortLead":"A szabad ég alatt parkoló járművek karosszériája és szélvédői nem úszták meg sértetlenül az időjárási anomáliát. ","id":"20190529_rossz_nezni_ahogy_zilahon_tojasnyi_jegdarabok_verik_az_autokat__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3d28ee0-3d24-4466-a8d8-c72564b00ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53db49c0-ce45-45c1-ae37-fda6f7a6ff95","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_rossz_nezni_ahogy_zilahon_tojasnyi_jegdarabok_verik_az_autokat__video","timestamp":"2019. május. 29. 14:55","title":"Rossz nézni, ahogy Zilahon tojásnyi jégdarabok verik az autókat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]