Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Babos Tímea és Fucsovics Márton a két legsikeresebb magyar teniszező jelenleg, nélkülük rendezik meg Budapesten a WTA-tornát.","shortLead":"Babos Tímea és Fucsovics Márton a két legsikeresebb magyar teniszező jelenleg, nélkülük rendezik meg Budapesten...","id":"20181128_Bojkott_magyar_torna_helyett_inkabb_Dubajban_versenyez_Babos_Timea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d9d7ee-3af5-481f-8b21-e8da3f102e75","keywords":null,"link":"/sport/20181128_Bojkott_magyar_torna_helyett_inkabb_Dubajban_versenyez_Babos_Timea","timestamp":"2018. november. 28. 09:27","title":"Bojkott: magyar torna helyett inkább Dubajban teniszezik Babos Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae3b021-2860-4e51-834c-fb251442cf03","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Kifoghat a versenyhatóságon az, hogy a kormánypárti médiabirodalom nonprofit alapítványi formában alakult meg. A koncentráció mindenesetre tagadhatatlan az Origótól a HírTV-ig Liszkay Gábor irányítása alá kerülő holdingnál.","shortLead":"Kifoghat a versenyhatóságon az, hogy a kormánypárti médiabirodalom nonprofit alapítványi formában alakult meg...","id":"20181129_mediakoncentracio_kozep_europai_sajto_es_media_alapitvany_meszaros_liszkay","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae3b021-2860-4e51-834c-fb251442cf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4e3ce2-f794-4504-8c9b-e0de2f5b13db","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_mediakoncentracio_kozep_europai_sajto_es_media_alapitvany_meszaros_liszkay","timestamp":"2018. november. 29. 06:30","title":"\"Eddig legalább elbalettozták, hogy ez független média\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c3f2bd-bd95-4227-981b-8190a71f8ff5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Nyolcan vannak, közülük három igen jó állapotú.","shortLead":"Nyolcan vannak, közülük három igen jó állapotú.","id":"20181128_Ketezer_eves_mumiakat_talaltak_Dahsurban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7c3f2bd-bd95-4227-981b-8190a71f8ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38286319-1d56-419e-a799-e8ca658c1436","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Ketezer_eves_mumiakat_talaltak_Dahsurban","timestamp":"2018. november. 28. 21:48","title":"Kétezer éves múmiákat találtak az egyiptomi Dahsúrban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863da0f3-ddcc-4197-ac92-6f3b64110ad3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Seat nemrégiben alapított új márkája egy igen sportos divatterepjáróval rúgta be az ajtót, amely az ABT-nek köszönhetően most még komolyabb produkciót ad elő. ","shortLead":"A Seat nemrégiben alapított új márkája egy igen sportos divatterepjáróval rúgta be az ajtót, amely az ABT-nek...","id":"20181129_meg_tobb_ero_350_loeros_lett_a_cupra_ateca_abt_tuning_seat_ateca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=863da0f3-ddcc-4197-ac92-6f3b64110ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c939916-c9e5-4063-b995-2bba2e3ead5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181129_meg_tobb_ero_350_loeros_lett_a_cupra_ateca_abt_tuning_seat_ateca","timestamp":"2018. november. 29. 08:21","title":"Még több erő: 350 lóerős lett a Cupra Ateca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f0b154-e9e0-4f70-a56a-b15665df5b86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A találkozók pont azelőtt történtek, hogy a WikiLeaks kiszivárogtatta volna a Demokrata Párt levelezését. ","shortLead":"A találkozók pont azelőtt történtek, hogy a WikiLeaks kiszivárogtatta volna a Demokrata Párt levelezését. ","id":"20181127_Trump_kampanymenedzsere_tobbszor_is_talalkozott_titokban_a_WikiLeaks_alapitoval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80f0b154-e9e0-4f70-a56a-b15665df5b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8fe914-fa3e-461b-b452-1e95c04e1d0e","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Trump_kampanymenedzsere_tobbszor_is_talalkozott_titokban_a_WikiLeaks_alapitoval","timestamp":"2018. november. 27. 20:54","title":"Trump kampánymenedzsere többször is találkozott titokban a WikiLeaks alapítóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába esett vissza 36 százalékkal az IKEA profitja, a cégvezetés úgy döntött, nem változtatnak a mostani irányon, inkább kibírnak néhány nehéz évet, hogy a következő évtizedekre átalakítsák a céget.","shortLead":"Hiába esett vissza 36 százalékkal az IKEA profitja, a cégvezetés úgy döntött, nem változtatnak a mostani irányon...","id":"20181129_Oriasit_zuhant_az_IKEA_nyeresege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e363f1-104f-4cb4-b28a-d5da21b21798","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Oriasit_zuhant_az_IKEA_nyeresege","timestamp":"2018. november. 29. 05:15","title":"Óriásit zuhant az IKEA nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9549087f-3ed3-44ff-adc8-3edb78624470","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ismert üzletemberekből álló tanácsadó testület segíti majd azt a belső projektszervezetet, ami az egyetem tartalmi megújításáért felel – írja a Portfolio. ","shortLead":"Ismert üzletemberekből álló tanácsadó testület segíti majd azt a belső projektszervezetet, ami az egyetem tartalmi...","id":"20181129_Uj_fejezethez_erkezett_a_Corvinus_megujitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9549087f-3ed3-44ff-adc8-3edb78624470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdb30ac-ab3a-4e1f-a64d-f30410934bd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Uj_fejezethez_erkezett_a_Corvinus_megujitasa","timestamp":"2018. november. 29. 07:43","title":"Új fejezethez érkezett a Corvinus megújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d146f7b-4408-42a0-b7db-fbf132bb4a02","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"El tudjuk képzelni, hogy milyen lehet az, mikor síelés közben valaki egy pohár proseccóval lep meg minket, vagy éppen naptejjel, zsebkendővel kedveskedik? Ha Ausztriában gondolkoznának síelési úti cél gyanánt, a Nockberge régióban „bérelhető” komornyikok jóvoltából mindez abszolút elérhető.","shortLead":"El tudjuk képzelni, hogy milyen lehet az, mikor síelés közben valaki egy pohár proseccóval lep meg minket, vagy éppen...","id":"feelaustria_20181126_Tetszene_ha_kedveben_jarna_egy_komornyik_Extra_sielmeny_a_telre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d146f7b-4408-42a0-b7db-fbf132bb4a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1a6119-5953-43e0-9a26-036bc4f75a57","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20181126_Tetszene_ha_kedveben_jarna_egy_komornyik_Extra_sielmeny_a_telre","timestamp":"2018. november. 28. 07:30","title":"Tetszene, ha kedvében járna egy komornyik? Extra síélmény a télre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"}]