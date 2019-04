Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3f51872-db2e-4db6-96d9-118955e4cf0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt nap alatt kell megtenniük a 300 kilométert kutyaszánnal. ","shortLead":"Öt nap alatt kell megtenniük a 300 kilométert kutyaszánnal. ","id":"20190415_Magyarok_is_indulnak_a_300_kilometeres_sarkvideki_kutyaszanos_turan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3f51872-db2e-4db6-96d9-118955e4cf0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9e06db-ecaf-4eb2-a067-7692ae686e95","keywords":null,"link":"/elet/20190415_Magyarok_is_indulnak_a_300_kilometeres_sarkvideki_kutyaszanos_turan","timestamp":"2019. április. 15. 12:19","title":"Magyarok is indulnak a 300 kilométeres sarkvidéki kutyaszános túrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e356db-db62-4f08-ad5a-c2ed628fa293","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégek komoly kihívásokkal küzdenek, új technológiák alkalmazásával próbálják könnyíteni a munkavállalók helyzetét, azonban ennek ellenére az alkalmazottak keményebben dolgoznak, mint valaha. Mégis hogy lehet ez? Erre keresi a választ Josh Bersin, a világ egyik legelismertebb ipari elemzője.\r

\r

","shortLead":"A cégek komoly kihívásokkal küzdenek, új technológiák alkalmazásával próbálják könnyíteni a munkavállalók helyzetét...","id":"20190414_Egyre_tulterheltebbek_az_alkalmazottak_egyre_tobb_profitra_hajtanak_a_cegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5e356db-db62-4f08-ad5a-c2ed628fa293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30cd81d-7818-461d-bc1e-5b8bb3ceb4d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Egyre_tulterheltebbek_az_alkalmazottak_egyre_tobb_profitra_hajtanak_a_cegek","timestamp":"2019. április. 14. 11:45","title":"Egyre túlterheltebbek az alkalmazottak, egyre több profitra hajtanak a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556907b1-8357-4cd0-adee-0b1e995f5e6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szombati ellenzéki tüntetésen mondták azt róla, hogy szíriaiakkal és magyarokkal népesíti be Szerbiát. Szetinte ezt komolytalan emberek gondolják így.","shortLead":"A szombati ellenzéki tüntetésen mondták azt róla, hogy szíriaiakkal és magyarokkal népesíti be Szerbiát. Szetinte ezt...","id":"20190414_Bocsanatot_kert_Vucsics_a_szerbiai_magyaroktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=556907b1-8357-4cd0-adee-0b1e995f5e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6001644f-a4ee-4fa5-999e-033536a08628","keywords":null,"link":"/vilag/20190414_Bocsanatot_kert_Vucsics_a_szerbiai_magyaroktol","timestamp":"2019. április. 14. 15:31","title":"Bocsánatot kért Vucsics a szerbiai magyaroktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ecuadori nagykövetségről kiszivárgott felvételek szerint a Wikileaks alapítója nem volt jóban őrzőjével, ügyvédje szerint megpróbálják lejáratni.\r

\r

","shortLead":"Az ecuadori nagykövetségről kiszivárgott felvételek szerint a Wikileaks alapítója nem volt jóban őrzőjével, ügyvédje...","id":"20190415_Harom_negyzetmeteren_gordeszkazo_Assange__elkepeszto_felvetelek_a_Wikileaksalapitorol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6912410d-80d3-4e96-8815-8536de380697","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Harom_negyzetmeteren_gordeszkazo_Assange__elkepeszto_felvetelek_a_Wikileaksalapitorol","timestamp":"2019. április. 15. 12:11","title":"Három négyzetméteren gördeszkázó Assange – elképesztő felvételek a Wikileaks-alapítóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tömeggyilkosok összeesküvés-elméletei köszönnek vissza a Spiegel szerint Orbán Viktor és a Fidesz programjában.\r

\r

","shortLead":"Tömeggyilkosok összeesküvés-elméletei köszönnek vissza a Spiegel szerint Orbán Viktor és a Fidesz programjában.\r

\r

","id":"20190415_Spiegel_Orban_Breivikszovegeket_nyom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde21411-8b1d-47f4-b419-5154ae67462f","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Spiegel_Orban_Breivikszovegeket_nyom","timestamp":"2019. április. 15. 11:09","title":"Spiegel: Orbán Breivik-szövegeket nyom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5b39e0-f68a-4dc9-a413-f1a86d886020","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzet Színésze 1934. április 15-én született Budapesten.\r

\r

","shortLead":"A Nemzet Színésze 1934. április 15-én született Budapesten.\r

\r

","id":"20190415_A_nemzet_Sususje_Bodrogi_Gyula_85_eves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f5b39e0-f68a-4dc9-a413-f1a86d886020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c350c14c-a45d-42d2-a15f-d58a49a2505c","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_A_nemzet_Sususje_Bodrogi_Gyula_85_eves","timestamp":"2019. április. 15. 12:03","title":"A nemzet Süsüje, Bodrogi Gyula 85 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb71237c-6581-4242-b265-d2e83dfdec78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szentendrén eléggé durva fordulatokat vett egy parkolási vita.\r

\r

","shortLead":"Szentendrén eléggé durva fordulatokat vett egy parkolási vita.\r

\r

","id":"20190415_Parkolasi_vitanak_indult_baltacsapas_okolharc_eldobott_szek_lett_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb71237c-6581-4242-b265-d2e83dfdec78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e5f157-cfdd-4afd-bbe7-71090c850b94","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_Parkolasi_vitanak_indult_baltacsapas_okolharc_eldobott_szek_lett_belole","timestamp":"2019. április. 15. 10:46","title":"Parkolási vitának indult, baltacsapás, ökölharc, eldobott szék lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Stefan Löfven svéd miniszterelnök azt mondta, nem tartható tovább, ahogy Magyarország kezeli a migrációt.","shortLead":"Stefan Löfven svéd miniszterelnök azt mondta, nem tartható tovább, ahogy Magyarország kezeli a migrációt.","id":"20190415_A_sved_miniszterelnok_penzt_vonna_meg_Magyarorszagtol_mert_blokkolja_a_menekultek_elosztasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f83176-b027-4481-a148-3fe98e678aa4","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_A_sved_miniszterelnok_penzt_vonna_meg_Magyarorszagtol_mert_blokkolja_a_menekultek_elosztasat","timestamp":"2019. április. 15. 08:09","title":"A svéd miniszterelnök pénzt vonna meg Magyarországtól, mert blokkolja a menekültek elosztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]