Alig néhány nappal Andy Vajna halála után új tulajdonos jelent meg a TV2-nél - írja a G7.hu.

A korábbi céges iratok szerint egészen január 24-ig a kereskedelmi tévé egyetlen részvényese a néhai filmügyi biztos érdekeltségébe tartozó Magyar Broadcasting Co Zrt. volt, az aznap tartott közgyűlésen azonban a médiavállalkozás alapszabályába bekerült tulajdonosként egy Máltára bejegyzett offshore cég is, a Medialog Worldwide Ltd.

A cégnek ugyanakkor csak minimális részesedése lett, a TV2 Zrt. 5 000 004 darab részvényéből csak azt a négyet szerezte meg, amelyek egyelőre szavazati joggal sem járnak. Sőt, a céges dokumentumok szerint több mint hat évig még osztalékra sem jogosult a papírok alapján az új tulajdonos.

A céget képviselő ügyvédi iroda egyébként egy olyan meghatalmazással vehetett részt a közgyűlésen, amit az eseménynél több mint nyolc hónappal korábban, 2018. május első napjaiban írtak. A dokumentumban szó szerint arra hatalmazzák fel a Reisz Ügyvédi Irodát, hogy "részt vegyen és szavazzon a TV2 Média Csoport Zrt. bármely közgyűlésén".

Ez a lap szerint arra utal, hogy egy opciós szerződés lehetett a háttérben, azaz egy olyan megállapodás, amellyel a Medialog már korábban – legkésőbb tavaly – jogot szerzett arra, hogy valamikor a jövőben részesedéshez jusson a TV2-ben. A filmügyi biztos halála után csak ezt a jogát érvényesítette a cég.

Az új tulajdonosról mindössze annyit lehet tudni, hogy maga a cég 2010 óta létezik, és a 10 ezer lakosú Mellieħa városába van bejegyezve. A TV2 alapszabályában azonban az is szerepel, hogy a céget egy bizonyos Zsoldos János Demeter képviseli, akinek neve feltűnt a Panama-iratokban is egy tucatnyi máltai cég igazgatójaként. Ezek között volt az a Discus Holding is, amely 2013-tól egy halom országban árulhatott letelepedési kötvényeket egészen addig, amíg 2015 utolsó napjaiban vissza nem vonták az engedélyét.

Zsoldosról korábban a Figyelő azt írta, hogy Orbán Viktorhoz, Simicska Lajoshoz vagy éppen Áder Jánoshoz hasonlóan Bibó-kollégista volt, majd a 2000-es években ügyvédként dolgozott a TV2 számára most is műsorokat gyártó Rákosi Tamásnak, illetve az RTL-nek is, amikor azt még a most már a TV2-nél ténykedő Dirk Gerkens irányította.

A januári közgyűlésen emellett átszervezték a TV2 igazgatóságát is: a nyolc főt számláló grémiumot a korábban a közmédiát vezető Vaszily Miklós elnököli, de tag még a korábbi vezérigazgató Dirk Gerkens, Rákosi Tamás, a Rogán Antal és Habony Árpád köréhez sorolt Horváth Balázs, a Duna Aszfalt jogásza, Czira Szabolcs, a Mészáros Lőrinccel több szálon is kapcsolatban álló Barna Zsolt, a tőzsdén jegyzett Mészáros-cégek ügyvédje, Kertész József Tamás

és Vajna egykori amerikai üzlettársa, Samuel R. Falconello.