[{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenegy évre ítélték. Nagyjából 150 dollárért ölt.","shortLead":"Tizenegy évre ítélték. Nagyjából 150 dollárért ölt.","id":"20190319_Airbnbhorror_megolte_a_vendeget_egy_ausztral_szallasado_mert_nem_fizetett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a2e9d5-e518-47b8-8d3c-0a4986f92071","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Airbnbhorror_megolte_a_vendeget_egy_ausztral_szallasado_mert_nem_fizetett","timestamp":"2019. március. 19. 08:53","title":"Airbnb-horror: megölte a vendégét egy ausztrál szállásadó, mert nem fizetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Juventus portugál támadóját obszcén gólöröme miatt büntethetik meg.","shortLead":"A Juventus portugál támadóját obszcén gólöröme miatt büntethetik meg.","id":"20190318_cristiano_ronaldo_diego_simeone_golorom_bajnokok_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0356381-f84c-45e0-85a1-9a577ed3a65c","keywords":null,"link":"/sport/20190318_cristiano_ronaldo_diego_simeone_golorom_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. március. 18. 14:16","title":"Megbírságolhatják Cristiano Ronaldót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920255b2-fe0f-4de7-a9fd-873639e1365d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nőiségtréninget lehet tanulni Emmi-pénzből a Katolikus Szeretetszolgálat szervezésében, ami a SOTE-n is akkreditált képzés árához képest még drágább.\r

\r

","shortLead":"Nőiségtréninget lehet tanulni Emmi-pénzből a Katolikus Szeretetszolgálat szervezésében, ami a SOTE-n is akkreditált...","id":"20190318_Kozpenzbol_lehet_katolikus_noisegtreninget_tanulniuk_orvosoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=920255b2-fe0f-4de7-a9fd-873639e1365d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c02a61-244c-49f6-a2a7-13017b9bf66f","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Kozpenzbol_lehet_katolikus_noisegtreninget_tanulniuk_orvosoknak","timestamp":"2019. március. 18. 09:33","title":"Közpénzből lehet katolikus nőiségtréninget tanulniuk orvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac0b7c7-c4fb-4b06-8b66-02c0cae8c343","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elmúlt harminc évben a spanyol nagyvárosok átlaghőmérséklete egy Celsius-fokkal növekedett, de például Madrid vagy Barcelona esetében ennél még nagyobb, mintegy két Celsius-fokos emelkedést mutattak a mérések – állapította meg idei jelentésében a spanyol fenntarthatósági megfigyelőközpont.","shortLead":"Az elmúlt harminc évben a spanyol nagyvárosok átlaghőmérséklete egy Celsius-fokkal növekedett, de például Madrid vagy...","id":"20190318_spanyolorszag_rendkivuli_homerseklet_novekedes_forrosag_globalis_felmelegedes_hosziget_hatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ac0b7c7-c4fb-4b06-8b66-02c0cae8c343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393f8044-b85d-4e87-b6e9-3353e1785ebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_spanyolorszag_rendkivuli_homerseklet_novekedes_forrosag_globalis_felmelegedes_hosziget_hatas","timestamp":"2019. március. 18. 18:03","title":"Mi lesz veled, Spanyolország? A klímaváltozás miatt váratlan mértékben megugrott a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvárják az EP-választást.","shortLead":"Megvárják az EP-választást.","id":"20190319_Junius_kozepen_targyalja_a_lex_CEUt_az_Europai_Birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453006a3-765b-42b8-b1db-5935cd92c035","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Junius_kozepen_targyalja_a_lex_CEUt_az_Europai_Birosag","timestamp":"2019. március. 19. 10:18","title":"Június közepén tárgyalja a lex CEU-t az Európai Bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18cccf6-dfd0-4292-aff2-a14679f2ac56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még nem tudni, maradandó sérüléseket szenvedett-e az a német férfi, akit fiaival együtt vertek meg a bulinegyedben. ","shortLead":"Még nem tudni, maradandó sérüléseket szenvedett-e az a német férfi, akit fiaival együtt vertek meg a bulinegyedben. ","id":"20190318_bulinegyed_biztonsagi_or_verekedes_nemet_menedzser","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a18cccf6-dfd0-4292-aff2-a14679f2ac56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b429b97-0426-4f37-9dcb-7aff10e7a8c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_bulinegyed_biztonsagi_or_verekedes_nemet_menedzser","timestamp":"2019. március. 18. 15:11","title":"Kártérítési perre készülhetnek a bulinegyedben menedzsert verő biztonságiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c69ae60-9daa-4e53-8be2-af3ea1a0fbc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljes lett Komlón is az összefogás, egy kihívója lesz a Fidesznek.","shortLead":"Teljes lett Komlón is az összefogás, egy kihívója lesz a Fidesznek.","id":"20190319_Komlon_is_kozos_polgarmesterjeloltet_allitott_az_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c69ae60-9daa-4e53-8be2-af3ea1a0fbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3334efa-aaf1-4b46-826e-8d88f562a5b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Komlon_is_kozos_polgarmesterjeloltet_allitott_az_ellenzek","timestamp":"2019. március. 19. 12:08","title":"Komlón is közös polgármesterjelöltet állított az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d48360d-f846-4d93-b76b-7241890e4d0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hollik István volt a Bayer Show vendége, arról beszélt, az EU-t belülről kell megváltoztatni.\r

\r

","shortLead":"Hollik István volt a Bayer Show vendége, arról beszélt, az EU-t belülről kell megváltoztatni.\r

\r

","id":"20190318_A_kormanyszovivo_Bayernek_Az_EU_kockazatot_jelent_Magyarorszagnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d48360d-f846-4d93-b76b-7241890e4d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bea2f5-89b3-4122-9671-888855dc4975","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_A_kormanyszovivo_Bayernek_Az_EU_kockazatot_jelent_Magyarorszagnak","timestamp":"2019. március. 18. 10:34","title":"A kormányszóvivő Bayernek: \"Az EU kockázatot jelent Magyarországnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]