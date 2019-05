3,7 milliárd forint vesztesége lett az RTL-nek

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff0e050f-ce9a-4e9f-a41e-399e7aec5006","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Amíg 10 éve a Fortune 500 listájában szereplő cégek vezetőségeibe kinevezett új tagoknak csak 18 százaléka volt nő, tavaly már 40. ","shortLead":"Amíg 10 éve a Fortune 500 listájában szereplő cégek vezetőségeibe kinevezett új tagoknak csak 18 százaléka volt nő...","id":"20190529_fortune_500_igazgatosag_no_kinevezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff0e050f-ce9a-4e9f-a41e-399e7aec5006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2447f48d-92a6-42af-bb38-896d2f82f2b9","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190529_fortune_500_igazgatosag_no_kinevezes","timestamp":"2019. május. 29. 16:42","title":"Ott jelentek meg a MeToo-kampány eredményei, ahol kevesen gondoltuk volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485a3a7b-6da3-485c-944a-bcc061143c18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan még be sem mutatták, egy szerencsés vásárló azonban már hozzájutott a Motorola újdonságához. Igazából trükköznie sem kellett, egyszerűen megvásárolta az Amazonról. ","shortLead":"Hivatalosan még be sem mutatták, egy szerencsés vásárló azonban már hozzájutott a Motorola újdonságához. Igazából...","id":"20190529_amazon_motorola_moto_z4_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=485a3a7b-6da3-485c-944a-bcc061143c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6837fa9-8009-4eaf-b1f7-b8efe3ebe8a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_amazon_motorola_moto_z4_vasarlas","timestamp":"2019. május. 29. 13:03","title":"Ezért a bakiért az Amazonnál és a Motorolánál is fejek fognak hullani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester az érintett társaságokat is bevonná. Közben a BKV-vezér elrendelte a közlekedési társaság kishajóinak műszaki felülvizsgálatát.","shortLead":"A főpolgármester az érintett társaságokat is bevonná. Közben a BKV-vezér elrendelte a közlekedési társaság kishajóinak...","id":"20190530_Tarlos_a_dunai_hajobalesetrol_Meg_kell_vizsgalni_jo_helyen_vannake_a_szallodahajok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4794ecb0-9d92-4bcc-8987-d084ec9dfc02","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Tarlos_a_dunai_hajobalesetrol_Meg_kell_vizsgalni_jo_helyen_vannake_a_szallodahajok","timestamp":"2019. május. 30. 12:04","title":"Tarlós a dunai hajóbalesetről: Meg kell vizsgálni, jó helyen vannak-e a szállodahajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf13485-5126-4523-a28b-2b3d9f899ec2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egymás után fejezik ki részvétüket a közjogi méltóságok a dunai hajóbaleset miatt.","shortLead":"Egymás után fejezik ki részvétüket a közjogi méltóságok a dunai hajóbaleset miatt.","id":"20190530_Hajobaleset_Kover_Laszlo_reszvetet_fejezte_ki_a_Koreai_Koztarsasag_Nemzetgyulese_elnokenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cf13485-5126-4523-a28b-2b3d9f899ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"324926f5-1778-4392-a71d-5b2c42205c61","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Hajobaleset_Kover_Laszlo_reszvetet_fejezte_ki_a_Koreai_Koztarsasag_Nemzetgyulese_elnokenek","timestamp":"2019. május. 30. 10:27","title":"Hajóbaleset: Orbán Viktor, Áder János és Kövér László is részvétet nyilvánított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az erdélyi születésű, idén 52 éves Barabási Albert-László, az egyik legismertebb magyar kutató, az MTA külső tagja vehette át szerda este a Bolyai János Alkotói Díjat.","shortLead":"Az erdélyi születésű, idén 52 éves Barabási Albert-László, az egyik legismertebb magyar kutató, az MTA külső tagja...","id":"20190529_Egy_CEUn_is_tanito_MTAtag_kapta_iden_a_Bolyaidijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f22bc8-f4d5-43e0-81bb-fa61ec4f4611","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_Egy_CEUn_is_tanito_MTAtag_kapta_iden_a_Bolyaidijat","timestamp":"2019. május. 29. 20:12","title":"Barabási Albert-László kapta a Bolyai-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d46c407-862a-4b71-883d-1caa12dcb900","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA már javában készül arra a pillanatra, amikor a Mars 2020 Mars-járóval a fedélzetén útnak indul a leszállóegység. Hogy minden simán menjen, most egy furcsa gyakorlatba kezdtek egy helikopterrel.","shortLead":"A NASA már javában készül arra a pillanatra, amikor a Mars 2020 Mars-járóval a fedélzetén útnak indul a leszállóegység...","id":"20190529_nasa_mars_2020_leszalloegyseg_lander_vision_system_lvs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d46c407-862a-4b71-883d-1caa12dcb900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d1ac5c-2a22-4466-aad9-7de6f8041497","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_nasa_mars_2020_leszalloegyseg_lander_vision_system_lvs","timestamp":"2019. május. 29. 16:03","title":"Furcsa tesztbe kezdett a NASA egy helikopterrel, ezen múlhat a következő Mars-járó sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adbf6435-8d69-4646-8234-464f9dc56878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen ötvenen jönnek.","shortLead":"Összesen ötvenen jönnek.","id":"20190531_Elindultak_Budapestre_a_hajobaleset_aldozatainak_hozzatartozoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adbf6435-8d69-4646-8234-464f9dc56878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28def17c-c7e6-4896-bdeb-c9aad96370da","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Elindultak_Budapestre_a_hajobaleset_aldozatainak_hozzatartozoi","timestamp":"2019. május. 31. 09:24","title":"Elindultak Budapestre a hajóbaleset áldozatainak hozzátartozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cfd61e-25a0-4003-b44f-1cb90c024f60","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az egészséges önértékelés kapcsán mindig az a kérdés, vajon mit jelent az „egészséges”, ki határozza meg? Mi a sok, a túlzott? Mit értékelünk magunkban és másokban?","shortLead":"Az egészséges önértékelés kapcsán mindig az a kérdés, vajon mit jelent az „egészséges”, ki határozza meg? Mi a sok...","id":"20190530_Egeszseges_onbizalom_De_mennyi_az_egeszseges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6cfd61e-25a0-4003-b44f-1cb90c024f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fe56f9-841b-4a89-b4ad-795cc1360f2f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190530_Egeszseges_onbizalom_De_mennyi_az_egeszseges","timestamp":"2019. május. 30. 12:15","title":"Egészséges önbizalom? De mennyi az egészséges?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]