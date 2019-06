Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A friss magyar bajnok a kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében 33-30-ra győzött a Kielce ellen. A Veszprém 2015 és 2016 után harmadszor szerepelhet a legrangosabb európai kézilabdakupa négyes döntőjének fináléjában.","shortLead":"A friss magyar bajnok a kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében 33-30-ra győzött a Kielce ellen. A Veszprém 2015 és...","id":"20190601_kezilabda_bajnokok_ligaja_veszprem_elodonto_kielce","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90eb74f8-d146-46ce-9b96-604bfc5476f0","keywords":null,"link":"/sport/20190601_kezilabda_bajnokok_ligaja_veszprem_elodonto_kielce","timestamp":"2019. június. 01. 16:55","title":"BL-döntős a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe153a9-1ebd-4935-b7a1-2c2a39041bd0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MSZP-P (Párbeszéd) közös jelöltjeként Jávor Benedek nem szerzett mandátumot az európai parlamenti választáson, talán ő a szövetség legnagyobb kárvallottja, pedig az Európai Parlament egyik legaktívabb képviselője volt az elmúlt öt évben. Most állást keres, és tervezi, hogy erőteljes klímakampányba kezd. Ez a hvg.hu podcastja, a Fülke.","shortLead":"Az MSZP-P (Párbeszéd) közös jelöltjeként Jávor Benedek nem szerzett mandátumot az európai parlamenti választáson, talán...","id":"20190601_javor_benedek_fulke_europai_unio_ep_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afe153a9-1ebd-4935-b7a1-2c2a39041bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3934c13d-855b-4562-a6c1-446d88ac064f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_javor_benedek_fulke_europai_unio_ep_valasztas","timestamp":"2019. június. 01. 09:00","title":"Jávor Benedek a Fülkében: Tervezem a jövőmet, még nincs ajánlatom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b33562-e018-4b83-855f-1bc05b4cd5bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eseménydús hétvégéje van az amerikai külpolitikának, pár kereskedelmi háború meghirdetése mellett egy-egy hirtelen enyhülés is belefér. Most éppen az ősellenség Iránnal tárgyalna Trump.\r

\r

","shortLead":"Eseménydús hétvégéje van az amerikai külpolitikának, pár kereskedelmi háború meghirdetése mellett egy-egy hirtelen...","id":"20190602_Az_USA_targyalna_Irannal_mindenfele_elofetetel_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91b33562-e018-4b83-855f-1bc05b4cd5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead00291-8ab0-4fc8-a78e-693bf2620c88","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Az_USA_targyalna_Irannal_mindenfele_elofetetel_nelkul","timestamp":"2019. június. 02. 16:42","title":"Az USA tárgyalna Iránnal mindenféle előfeltétel nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az is kiderül belőle, hogy a turishajóval ütköző Viking Sigyn visszaereszkedett a baleset helyszínére. ","shortLead":"Az is kiderül belőle, hogy a turishajóval ütköző Viking Sigyn visszaereszkedett a baleset helyszínére. ","id":"20190601_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_ujabb_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71e8afa-6a4d-4a39-ada7-e96ea320aea9","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_ujabb_video","timestamp":"2019. június. 01. 15:08","title":"Újabb videó került elő a Hableány tragédiájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376a9ded-3f86-4ca0-87ac-74efdbb14456","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mérleg másik oldalán a két kegyvesztett volt kommunikátor, Csetényi és Kuna cégei jócskán visszaestek a fénykorhoz képest.","shortLead":"A mérleg másik oldalán a két kegyvesztett volt kommunikátor, Csetényi és Kuna cégei jócskán visszaestek a fénykorhoz...","id":"20190602_63_milliardos_osztalekot_vett_ki_iden_a_kormanyplakatokat_keszito_uzletember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=376a9ded-3f86-4ca0-87ac-74efdbb14456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ea4361-0492-44b5-99c6-973e565263bc","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_63_milliardos_osztalekot_vett_ki_iden_a_kormanyplakatokat_keszito_uzletember","timestamp":"2019. június. 02. 11:58","title":"6,3 milliárdos osztalékot vett ki idén a kormányplakátokat készítő üzletember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ae3821-f1f8-4057-bea0-45f32190ae6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem világos, hogy ez befolyásolta-e a mentést. ","shortLead":"Egyelőre nem világos, hogy ez befolyásolta-e a mentést. ","id":"20190531_24hu_Nem_jelzett_eletveszelyt_a_dunai_hajobaleset_riasztasi_lapja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7ae3821-f1f8-4057-bea0-45f32190ae6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73a9944-94d2-4d6e-990c-3b2eb9b0ba40","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_24hu_Nem_jelzett_eletveszelyt_a_dunai_hajobaleset_riasztasi_lapja","timestamp":"2019. május. 31. 17:48","title":"24.hu: Nem jelzett életveszélyt a dunai hajóbaleset riasztási lapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee747ae-2fd9-4c21-b742-898d0fdc9517","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az úszónő elvált férjétől, Shane Tusuptól. Közös cégük, az Iron Corporation január végén végrehajtás alá került. Az olimpiai és világbajnok úszónő a testvérével közös Iron Swimben folytatta az üzleti tevékenységét.","shortLead":"Az úszónő elvált férjétől, Shane Tusuptól. Közös cégük, az Iron Corporation január végén végrehajtás alá került...","id":"20190602_Veszteseggel_indult_Hoszu_Katinka_tavaly_alapitott_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ee747ae-2fd9-4c21-b742-898d0fdc9517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94f50d6-caca-4ffc-80ce-8dd4b6495b41","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Veszteseggel_indult_Hoszu_Katinka_tavaly_alapitott_cege","timestamp":"2019. június. 02. 16:19","title":"Veszteséggel indult Hosszú Katinka tavaly alapított cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polgárőrök is segítik szombattól a határvédelmet, a román-magyar határszakaszon Kiszombor és Nagylak térségében rendőrökkel közösen járőröznek - tájékoztatta a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség vasárnap az MTI-t.","shortLead":"Polgárőrök is segítik szombattól a határvédelmet, a román-magyar határszakaszon Kiszombor és Nagylak térségében...","id":"20190602_A_rendorok_es_a_katonak_melle_polgaroroket_is_kuldenek_a_hatarra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9f23abb-72f0-4f13-ba03-84938954431c","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_A_rendorok_es_a_katonak_melle_polgaroroket_is_kuldenek_a_hatarra","timestamp":"2019. június. 02. 13:05","title":"A rendőrök és a katonák mellé polgárőröket is küldenek a határra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]