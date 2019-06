Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megérkezett Donald Trump gépe a londoni Stansted repülőtérre. Az elnök a királynőhöz jött látogatóba, de ha már ott volt, kritizálta a londoni polgármestert, illetve megerősítette, hogy nem tárgyal négyszemközt Theresa May kormányfővel.","shortLead":"Megérkezett Donald Trump gépe a londoni Stansted repülőtérre. Az elnök a királynőhöz jött látogatóba, de ha már ott...","id":"20190603_Megerkezett_Trump_Londonba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d51f6d-92df-415c-9670-c5c0bfeb1bf2","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_Megerkezett_Trump_Londonba","timestamp":"2019. június. 03. 10:33","title":"Megérkezett Trump Londonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4ddb5b-e957-4a93-839d-9510accfdaac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beszámolóból az is kiderül, mennyi volt a dolgozók átlagos bére.","shortLead":"A beszámolóból az is kiderül, mennyi volt a dolgozók átlagos bére.","id":"20190602_audi_beszamolo_autogyartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f4ddb5b-e957-4a93-839d-9510accfdaac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6287d58d-8b9c-47ba-8263-d1600159b950","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_audi_beszamolo_autogyartas","timestamp":"2019. június. 02. 13:17","title":"Az abszolút rekorder: 2371 milliárdos bevételt ért el tavaly az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666a4420-57f2-46b9-9949-a23a883c58c9","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Több intercitykocsi a déli-partra, újra étkezőkocsik a balatoni vonatokban, több közvetlen vonat Szegedről és Pécsről, és az elmaradhatatlan fehérvári mozdonycsere az északi partra - ezek a legfontosabb változások, és változatlanságok az idei nyári balatoni vasúti menetrendben.","shortLead":"Több intercitykocsi a déli-partra, újra étkezőkocsik a balatoni vonatokban, több közvetlen vonat Szegedről és Pécsről...","id":"20190603_Balaton_nyari_menetrend_etkezokocsik_tobb_intercity_mozdonycsere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=666a4420-57f2-46b9-9949-a23a883c58c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e2c274-583f-42f7-a4be-39a98b168548","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Balaton_nyari_menetrend_etkezokocsik_tobb_intercity_mozdonycsere","timestamp":"2019. június. 03. 09:39","title":"Több intercity, étkezőkocsik, IC+: megvan, mivel készült a balatoni nyárra a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3e356d-28d7-4fcf-8fb9-948e24988086","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minderről a legméltóbb helyen, a The Sun nevű bulvárlapban beszélt.","shortLead":"Minderről a legméltóbb helyen, a The Sun nevű bulvárlapban beszélt.","id":"20190601_Trump_Boris_Johnsont_akarja_a_toryk_vezerenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e3e356d-28d7-4fcf-8fb9-948e24988086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990aab45-7bd3-44db-9929-25a474fde123","keywords":null,"link":"/vilag/20190601_Trump_Boris_Johnsont_akarja_a_toryk_vezerenek","timestamp":"2019. június. 01. 14:28","title":"Trump Boris Johnsont akarja a toryk vezérének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Zivatarveszély miatt vasárnapra az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Zivatarveszély miatt vasárnapra az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20190601_Elvezte_ma_a_jo_idot_Holnapra_elfelejtheti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424b6396-8d89-4aa1-97a1-082563316a41","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Elvezte_ma_a_jo_idot_Holnapra_elfelejtheti","timestamp":"2019. június. 01. 18:22","title":"Élvezte ma a jó időt? Holnapra elfelejtheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4841adc4-b6cd-4056-b91a-db5f1b2e13b8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A korábbi világelső amerikai Serena Williams nem jutott be a nyolcaddöntőbe a francia nyílt teniszbajnokságon, amelynek szombati harmadik fordulójában honfitársa, Sofia Kenin búcsúztatta két játszmában.","shortLead":"A korábbi világelső amerikai Serena Williams nem jutott be a nyolcaddöntőbe a francia nyílt teniszbajnokságon, amelynek...","id":"20190601_Serena_Williams_kiesett_a_Roland_Garroson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4841adc4-b6cd-4056-b91a-db5f1b2e13b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8bc00a-b299-4bbc-9fee-e50ddc67b465","keywords":null,"link":"/sport/20190601_Serena_Williams_kiesett_a_Roland_Garroson","timestamp":"2019. június. 01. 21:09","title":"Serena Williams kiesett a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfő délelőtt vihette el az utolsó dolgait a régi házából.","shortLead":"Hétfő délelőtt vihette el az utolsó dolgait a régi házából.","id":"20190603_Biro_Ica_kilakoltatasa_megint_kisebb_botranyba_fulladt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2b248d-49be-4cbb-86d0-1a52b553535e","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Biro_Ica_kilakoltatasa_megint_kisebb_botranyba_fulladt","timestamp":"2019. június. 03. 10:46","title":"Bíró Ica kilakoltatása megint kisebb botrányba fulladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dae0c6e-94df-4112-8b1b-fc74cf8300e1","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szabadságot a tudománynak, szabadságot az Akadémiának címmel tartanak felvonulást vasárnap Budapesten, hogy így tiltakozzanak a kormány ellen, kiállnak a Magyar Tudományos Akadémia mellett.","shortLead":"Szabadságot a tudománynak, szabadságot az Akadémiának címmel tartanak felvonulást vasárnap Budapesten...","id":"20190602_Ezrek_tuntetnek_most_az_MTA_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dae0c6e-94df-4112-8b1b-fc74cf8300e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4cb6d7-0069-4a10-af0a-9d4c6915b90b","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Ezrek_tuntetnek_most_az_MTA_mellett","timestamp":"2019. június. 02. 14:57","title":"Ezrek tüntetnek az MTA mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]