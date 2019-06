Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f151dbed-0aaf-4a74-8d53-c036d53c4416","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kína mindent megtesz, hogy békés úton egyesülhessen újra Tajvannal, de nem zárja ki a katonai erő bevetését sem - jelentette ki Vej Feng-ho kínai nemzetvédelmi miniszter vasárnap Szingapúrban a Hszinhua kínai állami hírügynökség jelentése szerint. ","shortLead":"Kína mindent megtesz, hogy békés úton egyesülhessen újra Tajvannal, de nem zárja ki a katonai erő bevetését sem...","id":"20190602_Kina_kesz_katonakkal_bevonulni_Tajvanra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f151dbed-0aaf-4a74-8d53-c036d53c4416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e1e75a9-e74d-44c9-8325-d162cc03f358","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Kina_kesz_katonakkal_bevonulni_Tajvanra","timestamp":"2019. június. 02. 11:22","title":"Kína kész katonákkal bevonulni Tajvanra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51948a0e-c283-4272-a3d2-4bca44b19418","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szülővárosában temetik hétfő délelőtt José Antonio Reyest, az Arsenal és a Sevilla korábbi futballistáját, aki szombaton hunyt el autóbalesetben. Vasárnap nevelőegyesülete, a spanyol Sevilla stadionjában volt játékostársak, illetve szurkolók ezrei vettek végső búcsút tőle.","shortLead":"Szülővárosában temetik hétfő délelőtt José Antonio Reyest, az Arsenal és a Sevilla korábbi futballistáját, aki...","id":"20190603_Elbucsuztattak_az_autobalesetben_meghalt_Jose_Antonio_Reyest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51948a0e-c283-4272-a3d2-4bca44b19418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34aded6-a29f-4c0b-bfa7-e29ecb773451","keywords":null,"link":"/sport/20190603_Elbucsuztattak_az_autobalesetben_meghalt_Jose_Antonio_Reyest","timestamp":"2019. június. 03. 10:45","title":"Elbúcsúztatták az autóbalesetben meghalt José Antonio Reyest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff4b41c-a4c6-4a6a-9c1b-db1745dedf37","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tárolható az Északi-tenger fenekén a szén-dioxid még abban az esetben is, hogyha a gáz-és kőolajfeltárások fúrólyukain keresztül esetleg ismét kiszabadulhat az üvegházhatású gáz – derítették ki a kieli Geomar Helmholtz Óceánkutató Intézet szakemberei.","shortLead":"Tárolható az Északi-tenger fenekén a szén-dioxid még abban az esetben is, hogyha a gáz-és kőolajfeltárások fúrólyukain...","id":"20190602_szen_dioxid_tarolasa_tenger_alatt_uveghazhatasu_gazok_globalis_felmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dff4b41c-a4c6-4a6a-9c1b-db1745dedf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f78f55a-b24b-46c4-9be3-c92ad68be200","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_szen_dioxid_tarolasa_tenger_alatt_uveghazhatasu_gazok_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. június. 02. 10:03","title":"Lenne itt egy jó ötlet a káros szén-dioxid tárolására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc834ae-60f2-497a-8c9a-f61dd92a54f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehet, hogy nagyon környezettudatos és szinte teljesen hangtalan, de a jelek szerint igen erős a legújabb Mini.","shortLead":"Lehet, hogy nagyon környezettudatos és szinte teljesen hangtalan, de a jelek szerint igen erős a legújabb Mini.","id":"20190603_izomauto_ujragondolva_az_elso_elektromos_mini_meg_egy_repulogepet_is_elhuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bc834ae-60f2-497a-8c9a-f61dd92a54f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226d3b4c-4552-491a-8fc2-5138023d2b4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_izomauto_ujragondolva_az_elso_elektromos_mini_meg_egy_repulogepet_is_elhuz","timestamp":"2019. június. 03. 07:01","title":"Izomautó újragondolva: az első elektromos Mini még egy hatalmas repülőgépet is elhúz - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da533bfa-9d82-4781-8b2a-7cdeabe5c9f4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Busásan megtérülni látszik a pár másodperces rendbontás.\r

\r

","shortLead":"Busásan megtérülni látszik a pár másodperces rendbontás.\r

\r

","id":"20190602_Megmagyarazta_a_BLdontobe_egy_szal_furdoruhaba_befuto_modell_miert_tette","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da533bfa-9d82-4781-8b2a-7cdeabe5c9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47332c83-1f5b-43bd-b589-f6feac779103","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Megmagyarazta_a_BLdontobe_egy_szal_furdoruhaba_befuto_modell_miert_tette","timestamp":"2019. június. 02. 19:07","title":"Megmagyarázta a BL-döntőbe egy szál fürdőruhába befutó modell, miért tette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f41642-aaac-4c2c-8ff5-8655c9312f25","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 1,4 milliárd forintos veszteséget hozott össze a lóversenyzéssel foglalkozó két állami társaság. Az ügyvezető ennek ellenére bizakodó. ","shortLead":"Összesen 1,4 milliárd forintos veszteséget hozott össze a lóversenyzéssel foglalkozó két állami társaság. Az ügyvezető...","id":"20190601_Jo_nagy_bukta_a_loversenyzes_az_allamnak_de_majd_jovore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60f41642-aaac-4c2c-8ff5-8655c9312f25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78329a36-ae44-4a6f-b814-0aaf85293cec","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_Jo_nagy_bukta_a_loversenyzes_az_allamnak_de_majd_jovore","timestamp":"2019. június. 01. 13:01","title":"Jó nagy bukta a lóversenyzés az államnak, de majd jövőre más lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csúszik az azonnali fizetési rendszer; 14 pontos akciótervet jelentett be a pénzügyminiszter; az orvosi kamara szerint nem biztosítható a biztonságos betegellátás. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Csúszik az azonnali fizetési rendszer; 14 pontos akciótervet jelentett be a pénzügyminiszter; az orvosi kamara szerint...","id":"20190602_es_akkor_azonnali_fizetes_adozas_bkv_egeszsegugy_allampapir_beszamolok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60bea05-ab05-4990-9d0e-802a31202c9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190602_es_akkor_azonnali_fizetes_adozas_bkv_egeszsegugy_allampapir_beszamolok","timestamp":"2019. június. 02. 07:00","title":"És akkor a kormány megpróbálja kicsalni a párnacihából a pénzünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50cdc4b2-b959-4372-ad11-fc31c8e16fa7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A héten ismertetett gazdaságvédelmi akciótervben is szerepel, hogy a szálláshelyek, hotelek által fizetendő általános forgalmi adó mértéke tizennyolcról öt százalékra csökken, emellett négy százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulást kell majd fizetni. Most a fürdősök jelentkeztek be a kedvezményért.","shortLead":"A héten ismertetett gazdaságvédelmi akciótervben is szerepel, hogy a szálláshelyek, hotelek által fizetendő általános...","id":"20190602_A_hazai_furdosok_is_bejelentkeztek_adocsokkentesert_a_kormanynal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50cdc4b2-b959-4372-ad11-fc31c8e16fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2f035a-a664-470e-a717-183d587075b0","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_A_hazai_furdosok_is_bejelentkeztek_adocsokkentesert_a_kormanynal","timestamp":"2019. június. 02. 11:12","title":"A hazai fürdősök is bejelentkeztek adócsökkentésért a kormánynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]