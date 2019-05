Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ff36380-6b66-4559-a08a-1edb9d1d24da","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Juventus korábbi edzője veszi át a milánói csapatot. ","shortLead":"A Juventus korábbi edzője veszi át a milánói csapatot. ","id":"20190531_Conte_az_Inter_Milan_uj_edzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ff36380-6b66-4559-a08a-1edb9d1d24da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff99af70-d1c4-4622-b933-0d3a7b10abd3","keywords":null,"link":"/sport/20190531_Conte_az_Inter_Milan_uj_edzoje","timestamp":"2019. május. 31. 08:20","title":"Conte az Inter új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a745e466-0fb8-45d4-a307-478fc321929e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vágányfelújítás miatt nem a teljes vonalon fog járni az M2-es metró június 1-jén és 2-án.","shortLead":"Vágányfelújítás miatt nem a teljes vonalon fog járni az M2-es metró június 1-jén és 2-án.","id":"20190530_Elhasznalodtak_a_2es_metro_vaganyai_a_hetvegen_lezaras_jon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a745e466-0fb8-45d4-a307-478fc321929e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0913786e-f146-4aae-ac95-ce1425b9f8dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Elhasznalodtak_a_2es_metro_vaganyai_a_hetvegen_lezaras_jon","timestamp":"2019. május. 30. 16:17","title":"Elhasználódtak a 2-es metró vágányai, a hétvégén lezárás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d28ee0-3d24-4466-a8d8-c72564b00ae4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabad ég alatt parkoló járművek karosszériája és szélvédői nem úszták meg sértetlenül az időjárási anomáliát. ","shortLead":"A szabad ég alatt parkoló járművek karosszériája és szélvédői nem úszták meg sértetlenül az időjárási anomáliát. ","id":"20190529_rossz_nezni_ahogy_zilahon_tojasnyi_jegdarabok_verik_az_autokat__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3d28ee0-3d24-4466-a8d8-c72564b00ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53db49c0-ce45-45c1-ae37-fda6f7a6ff95","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_rossz_nezni_ahogy_zilahon_tojasnyi_jegdarabok_verik_az_autokat__video","timestamp":"2019. május. 29. 14:55","title":"Rossz nézni, ahogy Zilahon tojásnyi jégdarabok verik az autókat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester az érintett társaságokat is bevonná. Közben a BKV-vezér elrendelte a közlekedési társaság kishajóinak műszaki felülvizsgálatát.","shortLead":"A főpolgármester az érintett társaságokat is bevonná. Közben a BKV-vezér elrendelte a közlekedési társaság kishajóinak...","id":"20190530_Tarlos_a_dunai_hajobalesetrol_Meg_kell_vizsgalni_jo_helyen_vannake_a_szallodahajok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4794ecb0-9d92-4bcc-8987-d084ec9dfc02","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Tarlos_a_dunai_hajobalesetrol_Meg_kell_vizsgalni_jo_helyen_vannake_a_szallodahajok","timestamp":"2019. május. 30. 12:04","title":"Tarlós a dunai hajóbalesetről: Meg kell vizsgálni, jó helyen vannak-e a szállodahajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Büntetőeljárásban vizsgálják a dunai hajóbaleset körülményeit, ezt jelentették be a rendőrség és a katasztrófavédelem közös sajtótájékoztatóján. Levetíttek egy videót is az esetről.","shortLead":"Büntetőeljárásban vizsgálják a dunai hajóbaleset körülményeit, ezt jelentették be a rendőrség és a katasztrófavédelem...","id":"20190530_Videon_ahogy_felborul_a_Hableany_hajo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00745e3a-5f39-49b5-86c7-3af0d4d3dff7","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Videon_ahogy_felborul_a_Hableany_hajo","timestamp":"2019. május. 30. 11:26","title":"Videón, ahogy felborul a Hableány hajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287bdcd1-cbac-4278-9076-d3337b8ea599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb településeken tette elérhetővé mobil telekommunikációs szolgáltatásait a piacra a héten egy merész díjcsomaggal belépő Digi. Ígérik, sorra kapcsolják majd be a hálózat új elemeit.","shortLead":"Újabb településeken tette elérhetővé mobil telekommunikációs szolgáltatásait a piacra a héten egy merész díjcsomaggal...","id":"20190531_digimobil_lefedettseg_telepulesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=287bdcd1-cbac-4278-9076-d3337b8ea599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f37a58-4ddf-47e2-8fa7-ba759e332c63","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_digimobil_lefedettseg_telepulesek","timestamp":"2019. május. 31. 12:03","title":"Terjed a DIGIMobil: 5 új településen kapcsolták fel a Digi mobilhálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e30b0be-3e07-43bb-9f12-bc5fb6ee7842","c_author":"NIL","category":"itthon","description":"Nem valósult meg Orbán Viktor víziója az euroszkeptikus jobboldali többségről, csak karcolások érték a szociáldemokratákat és az Európai Néppártot, hazai fronton viszont megsemmisült az LMP – többek között ezt állapították meg politikai szakértők csütörtök délelőtt a Republikon Intézet eseményén.","shortLead":"Nem valósult meg Orbán Viktor víziója az euroszkeptikus jobboldali többségről, csak karcolások érték...","id":"20190530_Es_ha_a_Fidesz_kulonutas_platformot_alapitva_maradna_egyutt_Weberekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e30b0be-3e07-43bb-9f12-bc5fb6ee7842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f420aa3b-e80c-4c13-ad04-10a9e3f5f439","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Es_ha_a_Fidesz_kulonutas_platformot_alapitva_maradna_egyutt_Weberekkel","timestamp":"2019. május. 30. 18:50","title":"És ha a Fidesz különutas platformot alapítva maradna együtt Weberékkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9f59172-4591-40bc-831b-042887711af3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Akkor is egy sétahajó és egy szállodahajó ütközött össze a Parlament és a Margit híd között.","shortLead":"Akkor is egy sétahajó és egy szállodahajó ütközött össze a Parlament és a Margit híd között.","id":"20190530_dunai_hajobaleset_magyar_hajozasi_orszagos_szovetseg_hableany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9f59172-4591-40bc-831b-042887711af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14f7a52-f94c-4675-b7db-a2dba040f0d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_dunai_hajobaleset_magyar_hajozasi_orszagos_szovetseg_hableany","timestamp":"2019. május. 30. 11:14","title":"Másfél éve ugyanott ütköztek hajók, ahol most a tragédia történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]