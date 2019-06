Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e31e754-1c80-45ed-823c-d6e214accd9e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem Kína, hanem Trump gazdaságpolitikája a felelős az USA gazdasági gondjaiért – így vélekedik a Yale egyetem tanára, aki korábban a Morgan Stanley Asia elnöke volt. Stephen S. Roach professzor tehát tudja, hogy miről beszél, amikor azt állítja: ahogyan Reagan elnök a nyolcvanas években Japánt tette meg bűnbaknak, úgy most Trump csinálja ugyanezt Kínával. ","shortLead":"Nem Kína, hanem Trump gazdaságpolitikája a felelős az USA gazdasági gondjaiért – így vélekedik a Yale egyetem tanára...","id":"20190603_A_Yale_egyetem_szaktekintelye_izekre_szedte_Trump_bunbakkereso_gazdasagpolitikajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e31e754-1c80-45ed-823c-d6e214accd9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb4ec6d-1be6-4498-aaad-be38f167933f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_A_Yale_egyetem_szaktekintelye_izekre_szedte_Trump_bunbakkereso_gazdasagpolitikajat","timestamp":"2019. június. 03. 11:35","title":"A Yale egyetem szaktekintélye ízekre szedte Trump bűnbakkereső gazdaságpolitikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Már egy ideje Pintér Sándor felel a romák felzárkóztatásáért, ezért most hozzá került a pécsi gimnázium. ","shortLead":"Már egy ideje Pintér Sándor felel a romák felzárkóztatásáért, ezért most hozzá került a pécsi gimnázium. ","id":"20190604_A_Belugye_lett_a_Gandhi_Gimnazium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310480c7-cc46-4767-b073-29cd3f77b6c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_A_Belugye_lett_a_Gandhi_Gimnazium","timestamp":"2019. június. 04. 09:33","title":"A Belügyé lett a Gandhi Gimnázium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2a0e04-dd61-4340-9ba2-68308ae493dc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az idő előrehaladtával szabadságnapjaink száma is növekszik. Azonban ez csak a főszabály, az élet számos helyzetet produkál, amikor kevesebb lesz a szabadságunk. Ezeket az eseteket foglalja össze az Adózóna.","shortLead":"Az idő előrehaladtával szabadságnapjaink száma is növekszik. Azonban ez csak a főszabály, az élet számos helyzetet...","id":"20190604_Az_ember_azt_hinne_ahogy_oregszik_automatikusan_tobb_szabadsag_jar_neki_de_az_ember_neha_teved","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe2a0e04-dd61-4340-9ba2-68308ae493dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7155f0-1d3a-416f-9ecb-68ec5bfbb17f","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Az_ember_azt_hinne_ahogy_oregszik_automatikusan_tobb_szabadsag_jar_neki_de_az_ember_neha_teved","timestamp":"2019. június. 04. 13:46","title":"Az ember azt hinné, ahogy öregszik, automatikusan több szabadság jár neki, de az ember néha téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b58600-bbf4-439a-99b9-a9bf9be7b61b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Reuters értesülései szerint a Stratolaunch Systems leállítja híres projektjét, így elképzelhető, hogy az áprilisban felrepült Stratolaunch soha többet nem emelkedik a magasba. ","shortLead":"A Reuters értesülései szerint a Stratolaunch Systems leállítja híres projektjét, így elképzelhető, hogy az áprilisban...","id":"20190604_stratolaunch_a_vilag_legnagyobb_repuloje_paul_allen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98b58600-bbf4-439a-99b9-a9bf9be7b61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2d2533-b4aa-4c41-b6bf-3af9d75d8b9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_stratolaunch_a_vilag_legnagyobb_repuloje_paul_allen","timestamp":"2019. június. 04. 10:03","title":"Lehet, hogy többet nem emelkedik a magasba a világ legnagyobb repülője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Komoly vámot vetett ki az amerikai elnök a mexikói importra, amelynek egy komoly szelete az autóimport. A győri Audinak pedig a mexikói gyárak fontos partnerei.","shortLead":"Komoly vámot vetett ki az amerikai elnök a mexikói importra, amelynek egy komoly szelete az autóimport. A győri Audinak...","id":"20190604_A_magyar_gazdasag_is_megerezheti_Trump_mexikoi_szankcioit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3955b3e6-c201-4404-a185-e0c5b416309e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_A_magyar_gazdasag_is_megerezheti_Trump_mexikoi_szankcioit","timestamp":"2019. június. 04. 09:29","title":"A magyar gazdaság is megérezheti Trump Mexikóra kivetett vámjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebada9d9-a64b-406e-9851-e361519dc30f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"Shipwrecked boat party\"-ként hirdetett eseménysorozat az év végéig tart. ","shortLead":"A \"Shipwrecked boat party\"-ként hirdetett eseménysorozat az év végéig tart. ","id":"20190603_Hajo_toreses_buli_reklamja_fogadja_a_budapesti_Liszt_Ferenc_repterre_erkezo_turistakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebada9d9-a64b-406e-9851-e361519dc30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e23ae75a-4a4a-403f-a6d9-8ad4ed62cfa1","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Hajo_toreses_buli_reklamja_fogadja_a_budapesti_Liszt_Ferenc_repterre_erkezo_turistakat","timestamp":"2019. június. 03. 15:53","title":"\"Hajótöréses\" buli reklámja fogadja a budapesti Liszt Ferenc reptérre érkező turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6956f83d-c4db-4fd8-b8b5-a86aef94934a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hollywood feldolgozza az autótörténelem talán legnagyobb csatáját, a 60-as évek Fordjának és Ferrarijának versenyét.","shortLead":"Hollywood feldolgozza az autótörténelem talán legnagyobb csatáját, a 60-as évek Fordjának és Ferrarijának versenyét.","id":"20190603_Megerkezett_az_elozetes_Matt_Damon_es_Christian_Bale_uj_filmjehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6956f83d-c4db-4fd8-b8b5-a86aef94934a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99983e5-badc-4e6b-b206-97da9bced89d","keywords":null,"link":"/kultura/20190603_Megerkezett_az_elozetes_Matt_Damon_es_Christian_Bale_uj_filmjehez","timestamp":"2019. június. 03. 11:49","title":"Megérkezett az előzetes Matt Damon és Christian Bale új filmjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca62f4ad-ea23-49bc-b573-0fdf2c8129e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Külföldiek célkeresztben.","shortLead":"Külföldiek célkeresztben.","id":"20190605_adotorveny_sport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca62f4ad-ea23-49bc-b573-0fdf2c8129e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fe72c9-eccc-467f-bd19-dcd79c4ddf5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_adotorveny_sport","timestamp":"2019. június. 05. 05:43","title":"Azt hitte, nem tud további adókedvezményt adni a kormány a sportolóknak? Tévedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]