[{"available":true,"c_guid":"18157a29-1612-403d-bba4-f2eec664b786","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az AIDS-től genetikailag védett emberek más betegségekre fogékonyak, ezért 21 százalékkal kisebb az esélyük arra, hogy megérjék a 76. életévüket – állítják amerikai tudósok, akik a Nature Medicine című szakfolyóirat új számában publikálták kutatásukat. ","shortLead":"Az AIDS-től genetikailag védett emberek más betegségekre fogékonyak, ezért 21 százalékkal kisebb az esélyük arra...","id":"20190605_aids_genetikai_vedettseg_hiv_delta_32_mutacio_ccr5_protein","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18157a29-1612-403d-bba4-f2eec664b786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b6f22c-4890-4c9d-a3f4-2f2b43bcf441","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_aids_genetikai_vedettseg_hiv_delta_32_mutacio_ccr5_protein","timestamp":"2019. június. 05. 17:03","title":"Élnek emberek, akik sosem lesznek AIDS-esek – de kemény árat fizetnek ezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14d72e8-3939-4210-8024-995da6f482b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sikló siklózott az Almássy tér közelében. ","shortLead":"Sikló siklózott az Almássy tér közelében. ","id":"20190605_Kigyot_videoztak_le_a_Wesselenyi_utcan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e14d72e8-3939-4210-8024-995da6f482b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02984059-a2a7-42fa-ba23-a18dc52b33c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_Kigyot_videoztak_le_a_Wesselenyi_utcan","timestamp":"2019. június. 05. 14:12","title":"Siklót videóztak le a Wesselényi utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6564950d-dc4c-4c37-b015-37c5a9be45f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még 2018 augusztusában, a Note9 mellett mutatta be a Samsung a Galaxy Home névre keresztelt okoshangszóróját, árulni azonban máig nem kezdték el.","shortLead":"Még 2018 augusztusában, a Note9 mellett mutatta be a Samsung a Galaxy Home névre keresztelt okoshangszóróját, árulni...","id":"20190604_samsung_galaxy_home_okoshangszoro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6564950d-dc4c-4c37-b015-37c5a9be45f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ecdc41-4d6f-4d25-b44d-dadcdeb180a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_samsung_galaxy_home_okoshangszoro","timestamp":"2019. június. 04. 17:33","title":"Végre megszólalt a Samsung a tavaly bemutatott okoshangszóróval kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annak ellenére, hogy rengeteg állami pénzt pumpáltak beléjük, a csapatok fele veszteséges volt. ","shortLead":"Annak ellenére, hogy rengeteg állami pénzt pumpáltak beléjük, a csapatok fele veszteséges volt. ","id":"20190604_355_milliard_forintot_koltottek_ket_ev_alatt_berekre_az_NBIes_csapatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddecabe-08f3-4672-bcc9-94116499cf4a","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_355_milliard_forintot_koltottek_ket_ev_alatt_berekre_az_NBIes_csapatok","timestamp":"2019. június. 04. 09:09","title":"35,5 milliárd forintot költöttek két év alatt bérekre az NB I.-es csapatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan akár távoli barátainkkal is együtt hallgathatunk zenét, és közös lejátszási listát készthetünk a Spotifyjon. Új funkciót tesztel ugyanis a fejlesztő.","shortLead":"Hamarosan akár távoli barátainkkal is együtt hallgathatunk zenét, és közös lejátszási listát készthetünk a Spotifyjon...","id":"20190604_spotify_social_listening_teszteles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1ac140-41e8-4eca-92cd-fdecf12f415e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_spotify_social_listening_teszteles","timestamp":"2019. június. 04. 13:03","title":"Szereti a Spotifyt és sok barátja van? Akkor jól jöhet majd ez a funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec0125d-0c7b-4042-add9-738736f548b7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sokan külföldről vásároltak.","shortLead":"Sokan külföldről vásároltak.","id":"20190604_Ezer_milliard_forintnal_is_tobbet_vertek_el_tavaly_a_magyarok_az_interneten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ec0125d-0c7b-4042-add9-738736f548b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d75d307-267c-44c6-bbfb-ef15848f6a35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Ezer_milliard_forintnal_is_tobbet_vertek_el_tavaly_a_magyarok_az_interneten","timestamp":"2019. június. 04. 12:05","title":"Ezermilliárd forintnál is többet vertek el tavaly a magyarok az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3dedd14-a4bf-423b-b6a5-74ec6114eeb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA kutatóintézeteinek elvételéhez hasonlóan, erővel, az érintettek teljes tiltakozása mellett nyúl hozzá a kormány Magyarország legnagyobb közgyűjteményéhez, a Természettudományi Múzeumhoz is. Az intézmény Debrecenbe költöztetéséről korábban csak elképzelések szintjén volt szó, ám a hvg.hu információi szerint immár eldőlt, hogy a múzeumnak mennie kell Budapestről. A kormányzati érvelés pedig félelmetesen hasonlít az akadémiai vitában látottra.","shortLead":"Az MTA kutatóintézeteinek elvételéhez hasonlóan, erővel, az érintettek teljes tiltakozása mellett nyúl hozzá a kormány...","id":"20190604_Termeszettudomanyi_Muzeum_koltozes_debrecen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3dedd14-a4bf-423b-b6a5-74ec6114eeb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058492ac-9062-4139-a759-a5d0b8537547","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Termeszettudomanyi_Muzeum_koltozes_debrecen","timestamp":"2019. június. 04. 06:30","title":"\"Majd keresünk új muzeológusokat\" – A Természettudományi Múzeumot is lenyomja a kormányzati arrogancia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f71ab5-d553-4153-86f4-62ca66e6c020","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"El lehetne dobni végleg a pótkereket és a javítószetteket.","shortLead":"El lehetne dobni végleg a pótkereket és a javítószetteket.","id":"20190605_michelin_uptis_levego_nelkuli_gumiabroncs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6f71ab5-d553-4153-86f4-62ca66e6c020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f615b59b-aa67-4455-af10-7d3e660644b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_michelin_uptis_levego_nelkuli_gumiabroncs","timestamp":"2019. június. 05. 12:36","title":"Hamarosan sorozatgyártásba kerülhet a levegő nélküli autógumi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]