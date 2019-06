Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9353e202-36cc-4fbb-834f-61dd3028f18b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annyian fordultak meg a repülőtéren, hogy a Malév GH a korábbi több százmillió forintos mínuszai után most nyereséges lett.","shortLead":"Annyian fordultak meg a repülőtéren, hogy a Malév GH a korábbi több százmillió forintos mínuszai után most nyereséges...","id":"20190606_Nyereseges_lett_2018ban_a_Malev_egyik_utodcege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9353e202-36cc-4fbb-834f-61dd3028f18b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea9e1b2-f479-42e4-b3b8-ed79498ec64d","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_Nyereseges_lett_2018ban_a_Malev_egyik_utodcege","timestamp":"2019. június. 06. 08:57","title":"Nyereséges lett 2018-ban a Malév egyik utódcége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyelőre nem tisztázott, hogy ki vezette a hajót. ","shortLead":"Az egyelőre nem tisztázott, hogy ki vezette a hajót. ","id":"20190607_A_holland_balesetnel_masodkapitany_volt_a_Viking_Sigyn_orizetbe_vett_ukran_kapitanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba30815-e556-47cf-a76c-df42d3f05e6f","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_A_holland_balesetnel_masodkapitany_volt_a_Viking_Sigyn_orizetbe_vett_ukran_kapitanya","timestamp":"2019. június. 07. 11:28","title":"A holland balesetnél másodkapitány volt a Viking Sigyn előzetesben lévő ukrán kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a2bc7e5-f6c1-48be-a724-119e7b689f96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"És ez csak az a mérték, amelyet az adóhatóság számai mutatnak a lefoglalt hamis autóalkatrészek alapján. ","shortLead":"És ez csak az a mérték, amelyet az adóhatóság számai mutatnak a lefoglalt hamis autóalkatrészek alapján. ","id":"20190606_hamis_autoalkatresz_nav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a2bc7e5-f6c1-48be-a724-119e7b689f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd35510-b353-4d5d-8e3e-e3b336f8b400","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_hamis_autoalkatresz_nav","timestamp":"2019. június. 06. 17:54","title":"Háromszorosára nőtt a hamis autóalkatrészek piaca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6bccef1-4652-4977-a931-7999cbd1e561","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bogdán József, aki 2012-ben megölte Szita Bencét, a tényleges életfogytiglani büntetésének hetedik évében halt meg.","shortLead":"Bogdán József, aki 2012-ben megölte Szita Bencét, a tényleges életfogytiglani büntetésének hetedik évében halt meg.","id":"20190606_Meghalt_a_bortonben_Szita_Bence_egyik_gyilkosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6bccef1-4652-4977-a931-7999cbd1e561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011576e8-85e9-42f1-85fa-61c778bc8635","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Meghalt_a_bortonben_Szita_Bence_egyik_gyilkosa","timestamp":"2019. június. 06. 10:03","title":"Meghalt a börtönben Szita Bence egyik gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b901fd-3d84-470f-943f-902e415862e0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Budai Központi Kerületi Bíróságnak kell döntenie arról, hogy a devizahiteles szerződésekben az érintett pénzintézetek, megfelelve a vonatkozó uniós irányelvnek, világosan és érthetően fogalmazták-e meg a folyósítási árfolyamot rögzítő feltételeket – közölte döntését az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága szerdán.","shortLead":"A Budai Központi Kerületi Bíróságnak kell döntenie arról, hogy a devizahiteles szerződésekben az érintett...","id":"20190605_Devizahitelesek_visszadobta_a_labdat_Budara_az_EU_birosaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18b901fd-3d84-470f-943f-902e415862e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6424de1-896a-4b6b-806a-5c47f9234ce1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Devizahitelesek_visszadobta_a_labdat_Budara_az_EU_birosaga","timestamp":"2019. június. 05. 16:08","title":"Devizahitelesek: visszadobta a labdát Budára az EU bírósága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf8d13b-e6d0-4a2f-b694-48fb5f80690c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felhőszolgáltatásukkal kapcsolatos partnerséget jelentett be a Microsoft és az Oracle, annak érdekében, hogy a felhasználók a legjobbat tudják kihozni a két vállalat immár összekapcsolt szolgáltatásából.","shortLead":"Felhőszolgáltatásukkal kapcsolatos partnerséget jelentett be a Microsoft és az Oracle, annak érdekében...","id":"20190606_microsoft_oracle_egyuttmukodes_felhoszolgaltatasok_osszekapcsolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acf8d13b-e6d0-4a2f-b694-48fb5f80690c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40fffa80-e1ad-43c2-a725-0b7d0561b8d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_microsoft_oracle_egyuttmukodes_felhoszolgaltatasok_osszekapcsolasa","timestamp":"2019. június. 06. 18:33","title":"Szokatlan szövetségre lép a Microsoft és az Oracle az Amazon és a Google ellenében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8c3cd6-78d0-4f3e-a3fd-710a5f43c88d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egy héttel a Hableány tragédiája után magától a víz felszínére került egy holttest a Margit híd közelében, ő lehet a tragédia 14. áldozata. Ugyanennyi embert még keresnek. Közben megérkezett Budapestre az az úszódaru, amely egyedül képes kiemelni a hajóroncsot a víz alól, de túl magas a Duna vízállása ahhoz, hogy magától meg tudja közelíteni a helyszínt. ","shortLead":"Egy héttel a Hableány tragédiája után magától a víz felszínére került egy holttest a Margit híd közelében, ő lehet...","id":"20190605_dunai_hajobaleset_nyomozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa8c3cd6-78d0-4f3e-a3fd-710a5f43c88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a370e78e-1f71-4c5a-aeea-ac8199053636","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_dunai_hajobaleset_nyomozas","timestamp":"2019. június. 05. 18:34","title":"Hetekig tarthat a Hableány kiemelése, közben a holttestek maguktól felbukkanhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f94c4799-1cf5-4fdb-9a9e-ab24982675ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mi így ünnepeljük a 40. születésnapunkat.","shortLead":"Mi így ünnepeljük a 40. születésnapunkat.","id":"20190606_hvg40","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f94c4799-1cf5-4fdb-9a9e-ab24982675ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176e015b-cd3a-4af0-b0e6-2b7352348274","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_hvg40","timestamp":"2019. június. 06. 20:36","title":"Manilától Rogán Cecíliáig: megnyílt a HVG címlapjait bemutató kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]