[{"available":true,"c_guid":"bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hableány kiemelésének idejére vezettek be forgalomkorlátozást.","shortLead":"A Hableány kiemelésének idejére vezettek be forgalomkorlátozást.","id":"20190611_savlezaras_margit_hid_hableany_kiemeles_dunai_hajobaleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d610a1f-6e5d-4d20-9de4-bfd997555706","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_savlezaras_margit_hid_hableany_kiemeles_dunai_hajobaleset","timestamp":"2019. június. 11. 06:57","title":"Sávot zártak le a Margit hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelentősen nőtt a homoszexualitás elfogadottsága egy friss kutatás szerint.","shortLead":"Jelentősen nőtt a homoszexualitás elfogadottsága egy friss kutatás szerint.","id":"20190610_homoszexualis_meleg_usa_gallup_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2d0370-2a92-43a5-9fca-b8677e2e94bf","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_homoszexualis_meleg_usa_gallup_felmeres","timestamp":"2019. június. 10. 10:56","title":"Nagyot fordult a világ az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f2c1a6-6df2-45f2-a9d6-a9b0c012726e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jeremy Hunt erős indítással szállt be a Theresa May utódlásáért folyó harcba. ","shortLead":"Jeremy Hunt erős indítással szállt be a Theresa May utódlásáért folyó harcba. ","id":"20190610_Megszunhet_a_tory_part_a_brit_kulugyminiszter_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97f2c1a6-6df2-45f2-a9d6-a9b0c012726e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f858bab-920d-4547-8207-75953445add0","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Megszunhet_a_tory_part_a_brit_kulugyminiszter_szerint","timestamp":"2019. június. 10. 14:45","title":"A kormány és a tory párt is megsemmisülhet a brit külügyminiszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c120b4d4-eb37-4075-8804-ff7b642eb0cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a hazai internetezők többsége korlátlan csomaggal rendelkezik, mégis fontos lehet, mennyi adatforgalmat emészt fel a Google novemberben induló streaming játékszolgáltatása.","shortLead":"Bár a hazai internetezők többsége korlátlan csomaggal rendelkezik, mégis fontos lehet, mennyi adatforgalmat emészt fel...","id":"20190608_google_stadia_adatforgalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c120b4d4-eb37-4075-8804-ff7b642eb0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ff76ca-6000-4a47-b062-44fdd114b097","keywords":null,"link":"/tudomany/20190608_google_stadia_adatforgalom","timestamp":"2019. június. 09. 15:03","title":"Óránként 15,75 GB adatot \"eszik\" a Google játékos szolgáltatása, a Stadia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túl sok a stressz, nagyon sokan kiégtek.","shortLead":"Túl sok a stressz, nagyon sokan kiégtek.","id":"20190610_A_magyarok_harmada_a_fonoke_miatt_szenved","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4223e408-aa46-475c-8f21-7b5f3aed2d0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190610_A_magyarok_harmada_a_fonoke_miatt_szenved","timestamp":"2019. június. 10. 09:04","title":"A magyarok harmada a főnöke miatt szenved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8e5999-e96d-4848-9e4c-fea6d408f8d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegségre specifikus terápia nincs, csak tüneti kezelést lehet alkalmazni. ","shortLead":"A betegségre specifikus terápia nincs, csak tüneti kezelést lehet alkalmazni. ","id":"20190609_nyugat_nilusi_laz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba8e5999-e96d-4848-9e4c-fea6d408f8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca5dfbc-9b47-451d-bcc5-d4a5dacab748","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_nyugat_nilusi_laz","timestamp":"2019. június. 09. 17:40","title":"Tavaly 15-en haltak meg nyugat-nílusi lázban Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c813b1e0-a216-4e6c-9ca8-9c6f86b515ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyors növekedés előtt álló európai tech cégek harmadának az Egyesült Királyságban van a székhelye.","shortLead":"A gyors növekedés előtt álló európai tech cégek harmadának az Egyesült Királyságban van a székhelye.","id":"20190610_Brexit_ez_nagyon_hianyozni_fog_az_EUnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c813b1e0-a216-4e6c-9ca8-9c6f86b515ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d458394-4992-48c0-b099-9e3c56747071","keywords":null,"link":"/kkv/20190610_Brexit_ez_nagyon_hianyozni_fog_az_EUnak","timestamp":"2019. június. 10. 17:01","title":"Brexit: ez nagyon hiányozni fog az EU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még azt sem tudni, mennyire sérült meg a hajótest, de az biztos, hogy a Hableány orral felfelé áll a vízben.","shortLead":"Még azt sem tudni, mennyire sérült meg a hajótest, de az biztos, hogy a Hableány orral felfelé áll a vízben.","id":"20190610_Ujabb_akadalyokba_utkozhet_a_Hableany_kiemelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90feaae2-73e7-4cb1-9460-104b21a993e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Ujabb_akadalyokba_utkozhet_a_Hableany_kiemelese","timestamp":"2019. június. 10. 16:40","title":"Újabb akadályokba ütközhet a Hableány kiemelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]