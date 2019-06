Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba08ed82-df0b-4a3f-a56f-0580962193d8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Napi két eszpresszó hatásosságát sikerült egy véletlen teszttel alátámasztani: egy 11 éves francia kisfiú ritka, örökletes, gyógyíthatatlan betegségének, a diszkinéziának a tüneteit szüntette meg a kávé.","shortLead":"Napi két eszpresszó hatásosságát sikerült egy véletlen teszttel alátámasztani: egy 11 éves francia kisfiú ritka...","id":"20190617_ritka_betegseg_tunetei_kezelese_kave","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba08ed82-df0b-4a3f-a56f-0580962193d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74faf320-4886-415b-9133-2dc6103c7a65","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_ritka_betegseg_tunetei_kezelese_kave","timestamp":"2019. június. 17. 12:03","title":"Elnézték a boltban a csomagolást, véletlenül igazolták, hogy a kávé működik egy ritka betegség ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ddf980-60d2-4fdc-a159-41f5e5d53779","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügynökmúlt feltárására létrehozott Nemzeti Emlékezet Bizottsága sok mindennel foglalkozott már, az ügynökmúlttal pont nem annyira. Most egy perkatasztert fognak csinálni az '56 utáni perekről. ","shortLead":"Az ügynökmúlt feltárására létrehozott Nemzeti Emlékezet Bizottsága sok mindennel foglalkozott már, az ügynökmúlttal...","id":"20190617_Most_az_56_utani_megtorlasi_perekkel_fog_foglalkozni_az_atkost_kutato_kormanyoldali_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15ddf980-60d2-4fdc-a159-41f5e5d53779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603a78e9-5bc9-4e0c-a9a5-758b1f153d08","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Most_az_56_utani_megtorlasi_perekkel_fog_foglalkozni_az_atkost_kutato_kormanyoldali_bizottsag","timestamp":"2019. június. 17. 08:19","title":"Most az '56 utáni megtorlási perekkel fog foglalkozni az átkost kutató kormányoldali bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8836ba62-7165-4e0d-a9db-2f7569f47ab5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Baross utcai megállónál felállított konténerpihenőben ért áramütés egy villamosvezetőt. ","shortLead":"A Baross utcai megállónál felállított konténerpihenőben ért áramütés egy villamosvezetőt. ","id":"20190617_Aramutes_ert_egy_villamosvezetot_a_4es_6os_ideiglenes_vegallomasanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8836ba62-7165-4e0d-a9db-2f7569f47ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45f0d61-8393-445c-9ebb-b8295408c6d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Aramutes_ert_egy_villamosvezetot_a_4es_6os_ideiglenes_vegallomasanal","timestamp":"2019. június. 17. 11:26","title":"Áramütés ért egy villamosvezetőt a 4-es, 6-os ideiglenes végállomásánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5dd1c5-ed8f-4fdf-a32f-d155bff264e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Práter utcától az Üllői útig kergette a rablót, akit aztán a rendőrök gyorsan elfogtak.","shortLead":"A Práter utcától az Üllői útig kergette a rablót, akit aztán a rendőrök gyorsan elfogtak.","id":"20190618_Csak_cigarettaert_ment_vegul_rablot_uldozott_egy_fotos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff5dd1c5-ed8f-4fdf-a32f-d155bff264e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c5e894-b0fa-4d19-b471-a350a6bca0c3","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Csak_cigarettaert_ment_vegul_rablot_uldozott_egy_fotos","timestamp":"2019. június. 18. 14:14","title":"Csak cigarettáért ment, végül rablót üldözött egy fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970b62d2-1ae8-41d8-b5fb-8d95bcf6a5ad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár láthatóan rosszul volt, miközben az új ukrán elnököt fogadta. Állítólag kiszáradt, de jobban érzi már magát.","shortLead":"A német kancellár láthatóan rosszul volt, miközben az új ukrán elnököt fogadta. Állítólag kiszáradt, de jobban érzi már...","id":"20190618_Merkel_rosszul_lett_egy_ceremonian_a_tuzo_napon_allva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=970b62d2-1ae8-41d8-b5fb-8d95bcf6a5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec89b7c-47f5-4a88-b410-9e0c0d9ea717","keywords":null,"link":"/vilag/20190618_Merkel_rosszul_lett_egy_ceremonian_a_tuzo_napon_allva","timestamp":"2019. június. 18. 16:24","title":"Merkel rosszul lett egy ceremónián a tűző napon állva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad580895-907b-479b-ae19-eba97ac98671","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A világ három legnevesebb autóversenyéből kettőt kipipált a pilóta.","shortLead":"A világ három legnevesebb autóversenyéből kettőt kipipált a pilóta.","id":"20190616_Fernardo_Alonso_le_mans_24_toyota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad580895-907b-479b-ae19-eba97ac98671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60f2c06-5eb1-44fc-923d-6562955eaebd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_Fernardo_Alonso_le_mans_24_toyota","timestamp":"2019. június. 16. 19:38","title":"Fernardo Alonso ismét világbajnok, de nem a Forma-1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9c97c5-65e2-4971-b04c-689d33f6c3aa","c_author":"Futureal-csoport","category":"brandcontent","description":"A 21. századi városfejlesztésben különösen fontosak az intelligens épületek adta előnyök, az egy helyen megtalálható szolgáltatási és szórakozási lehetőségek, közösségi terek. Mutatjuk, melyek az okos várostervezés legfőbb pontjai, és hol épül az első okos pláza Budapesten.","shortLead":"A 21. századi városfejlesztésben különösen fontosak az intelligens épületek adta előnyök, az egy helyen megtalálható...","id":"20190618_A_jovo_varosai_budapest_plaza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb9c97c5-65e2-4971-b04c-689d33f6c3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18d709b-de3b-4b39-8f00-a33d4d45c4d8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190618_A_jovo_varosai_budapest_plaza","timestamp":"2019. június. 18. 11:30","title":"A jövő városa: hamarosan megnyílik Budapest első okos bevásárlóközpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A New York Times interaktív és ijesztő felületen tette átélhetővé az éghajlatváltozást.","shortLead":"A New York Times interaktív és ijesztő felületen tette átélhetővé az éghajlatváltozást.","id":"20190617_Most_megnezheti_mennyire_lett_forrobb_a_szulovarosa_miota_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b785b0-bb51-4e02-bb50-f4449cdbc5c9","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Most_megnezheti_mennyire_lett_forrobb_a_szulovarosa_miota_el","timestamp":"2019. június. 17. 09:27","title":"Most megnézheti, mennyire lett forróbb a szülővárosa, mióta él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]