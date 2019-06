Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79b1de21-6de9-4265-ab39-197898949272","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbb figyelmet a kormány kapta a megvizsgált híradókban.","shortLead":"A legtöbb figyelmet a kormány kapta a megvizsgált híradókban.","id":"20190624_A_TV2_alig_engedte_be_az_ellenzeket_az_EPkampanyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79b1de21-6de9-4265-ab39-197898949272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d30d157-27b3-403d-a1ee-99a6656200e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_A_TV2_alig_engedte_be_az_ellenzeket_az_EPkampanyban","timestamp":"2019. június. 24. 11:36","title":"A TV2 alig engedte be az ellenzéket az EP-kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48153433-04ac-4068-adcc-a7a46b7e04a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Richter-skála szerinti 2,3-as erősségű földrengés volt a Heves megyei Tenk közelében vasárnap délután.","shortLead":"A Richter-skála szerinti 2,3-as erősségű földrengés volt a Heves megyei Tenk közelében vasárnap délután.","id":"20190623_Kisebb_foldrenges_volt_a_Heves_megyei_Tenknel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48153433-04ac-4068-adcc-a7a46b7e04a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38633766-777d-4cd9-bfcc-437ae3a1ccf2","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Kisebb_foldrenges_volt_a_Heves_megyei_Tenknel","timestamp":"2019. június. 23. 20:29","title":"Kisebb földrengés volt a Heves megyei Tenknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2047aee1-bd70-47b6-840d-d1351ad5c5df","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Egy kiborított vörösbor és egy elfajuló veszekedés lehet a veszte Boris Johnsonnak. 