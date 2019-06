Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A településen sok idegen, külföldi is dolgozik. ","shortLead":"A településen sok idegen, külföldi is dolgozik. ","id":"20190616_Emberi_labat_talaltak_Mezolaknal_nem_tudjak_hogy_kerult_oda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3b55f9-2f3d-4f26-978e-42c8bb9aa2a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Emberi_labat_talaltak_Mezolaknal_nem_tudjak_hogy_kerult_oda","timestamp":"2019. június. 16. 20:53","title":"Emberi lábat találtak Mezőlaknál, nem tudják, hogy került oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0feb6bdb-e0ef-412e-a265-e1bf81939597","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség vezetője a Terror Háza kiállításának megnyitóján beszélt.","shortLead":"A Miniszterelnökség vezetője a Terror Háza kiállításának megnyitóján beszélt.","id":"20190616_Gulyas_Gergely_Minden_magyar_felelos_minden_magyarert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0feb6bdb-e0ef-412e-a265-e1bf81939597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcf0b07-ebce-4bed-9b4c-71f838a043b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Gulyas_Gergely_Minden_magyar_felelos_minden_magyarert","timestamp":"2019. június. 16. 21:58","title":"Gulyás Gergely: Minden magyar felelős minden magyarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A New York Times interaktív és ijesztő felületen tette átélhetővé az éghajlatváltozást.","shortLead":"A New York Times interaktív és ijesztő felületen tette átélhetővé az éghajlatváltozást.","id":"20190617_Most_megnezheti_mennyire_lett_forrobb_a_szulovarosa_miota_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b785b0-bb51-4e02-bb50-f4449cdbc5c9","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Most_megnezheti_mennyire_lett_forrobb_a_szulovarosa_miota_el","timestamp":"2019. június. 17. 09:27","title":"Most megnézheti, mennyire lett forróbb a szülővárosa, mióta él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b4f743-6c0a-4c5d-a8ac-f27a9286e892","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Máris feltörték a síneket a Corvin-negyednél. ","shortLead":"Máris feltörték a síneket a Corvin-negyednél. ","id":"20190617_Fotok_Megint_eltunt_a_4es_6os_palyaja_a_Nagykoruton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65b4f743-6c0a-4c5d-a8ac-f27a9286e892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d650fab-35d2-43ca-9bf4-421cdd754019","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_Fotok_Megint_eltunt_a_4es_6os_palyaja_a_Nagykoruton","timestamp":"2019. június. 17. 10:15","title":"Fotók: Megint eltűnt a 4-es, 6-os pályája a Nagykörúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf07bee-8b4d-4297-acbc-aca7dbb85016","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a járműben nincs kormány, és pedálsor sem. És a svédek már a közúti forgalomba is kiengedik.","shortLead":"Ebben a járműben nincs kormány, és pedálsor sem. És a svédek már a közúti forgalomba is kiengedik.","id":"20190617_video_mar_utasfulkeje_sincs_a_volvo_onvezeto_elektromos_vontatojanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cf07bee-8b4d-4297-acbc-aca7dbb85016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a12479-3ae8-4c48-b90d-6c7017aba6ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_video_mar_utasfulkeje_sincs_a_volvo_onvezeto_elektromos_vontatojanak","timestamp":"2019. június. 17. 13:21","title":"Videó: már utasfülkéje sincs a Volvo önvezető elektromos vontatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az érintett útszakaszt a munkálatok idejére lezárták.","shortLead":"Az érintett útszakaszt a munkálatok idejére lezárták.","id":"20190616_Harmas_karambol_6os_Zengovarkony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65050599-d8ce-4b2d-92b9-c956e88c500d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190616_Harmas_karambol_6os_Zengovarkony","timestamp":"2019. június. 16. 11:40","title":"Hármas karambol történt a 6-oson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8156bd49-2069-4f33-987e-915c739abf7f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az aszály és a nagy hőmérséklet-ingadozás miatt drágulhat a meggy.","shortLead":"Az aszály és a nagy hőmérséklet-ingadozás miatt drágulhat a meggy.","id":"20190617_Duplajara_is_nohet_a_meggy_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8156bd49-2069-4f33-987e-915c739abf7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8d165d-a4bb-4d8f-91a8-d35328fdf309","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_Duplajara_is_nohet_a_meggy_ara","timestamp":"2019. június. 17. 09:04","title":"Duplájára is nőhet a meggy ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847fb0ad-5272-471a-915b-4de22d142ecf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész országra figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"Az egész országra figyelmeztetést adtak ki.","id":"20190617_Ma_is_viharos_ido_lesz_a_hosegriado_egy_megyeben_maradt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=847fb0ad-5272-471a-915b-4de22d142ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c680d8a-4aa6-4fdf-9a68-378788fa5734","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Ma_is_viharos_ido_lesz_a_hosegriado_egy_megyeben_maradt","timestamp":"2019. június. 17. 05:29","title":"Ma is viharos idő lesz, a hőségriadó egy megyében maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]