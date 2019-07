Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79d050ae-1e84-4d27-86dc-e6fe2cd5055f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők Hongkongban, ahol már hetek óta tartanak a demonstrációk az új kiadatási szabályok miatt.","shortLead":"Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők Hongkongban, ahol már hetek óta tartanak a demonstrációk az új kiadatási...","id":"20190701_Elfajultak_a_hongkongi_tuntetesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79d050ae-1e84-4d27-86dc-e6fe2cd5055f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9aaad3-0ed1-4fc5-b86a-e94878362ffd","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Elfajultak_a_hongkongi_tuntetesek","timestamp":"2019. július. 01. 14:15","title":"Elfajultak a hongkongi tüntetések, vasrudakkal és gumibotokkal estek egymásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d740c84-cbf5-4c08-aa71-996c38cb4243","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többé nem probléma a késés.","shortLead":"Többé nem probléma a késés.","id":"20190702_Valaki_letett_egy_wct_egy_buszmegalloban_majd_jott_a_Ketfarku_Kutya_Part","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d740c84-cbf5-4c08-aa71-996c38cb4243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bda4c8-1682-48dc-b451-3653140dea7d","keywords":null,"link":"/elet/20190702_Valaki_letett_egy_wct_egy_buszmegalloban_majd_jott_a_Ketfarku_Kutya_Part","timestamp":"2019. július. 02. 19:04","title":"Valaki letett egy WC-t egy buszmegállóban, majd jött a Kétfarkú Kutya Párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c7b9437-a755-4b93-ac58-4577583755f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő a hétvégén karambolozott, jól van, de szerinte intő jel volt ez a baleset, ezért úgy döntött, \"ideje egy kicsit leállni\".","shortLead":"A színésznő a hétvégén karambolozott, jól van, de szerinte intő jel volt ez a baleset, ezért úgy döntött, \"ideje...","id":"20190702_Hetekre_visszavonul_a_balesete_miatt_Oszvald_Marika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c7b9437-a755-4b93-ac58-4577583755f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9410722-6d78-4ff1-90f4-ad864cf0fb60","keywords":null,"link":"/kultura/20190702_Hetekre_visszavonul_a_balesete_miatt_Oszvald_Marika","timestamp":"2019. július. 02. 07:15","title":"Hetekre visszavonul a balesete miatt Oszvald Marika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f879e99-61d8-41d8-93e3-958330c9d617","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A balatoni üdülőtelep új tulajdonosainak, vagyis elsősorban a kormányfő vejének és barátjának nevében kiadott közlemény vitatja, hogy a helyiek ne használhatnák a tópartot.","shortLead":"A balatoni üdülőtelep új tulajdonosainak, vagyis elsősorban a kormányfő vejének és barátjának nevében kiadott közlemény...","id":"20190701_Club_Aliga_Tiborczek_a_dakaros_Szalay_Balazsra_mutogatnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f879e99-61d8-41d8-93e3-958330c9d617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ccd0560-927a-4089-9f3d-6aaddb6673f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_Club_Aliga_Tiborczek_a_dakaros_Szalay_Balazsra_mutogatnak","timestamp":"2019. július. 01. 17:25","title":"Club Aliga: Tiborczék a dakaros Szalay Balázsra mutogatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30706c0c-2f6c-4043-b22b-7a90581e9f33","c_author":"MTI / Inforádió","category":"itthon","description":"A mérgezésbe két ember belehalt egy születésnapi buli után. ","shortLead":"A mérgezésbe két ember belehalt egy születésnapi buli után. ","id":"20190702_Harom_ev_bortont_kapott_a_ferfit_aki_a_tanyajat_pancsolta_a_tobb_szaz_liternyi_metilalkoholt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30706c0c-2f6c-4043-b22b-7a90581e9f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49100a96-86d8-4445-9cf3-a4fa52b796f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Harom_ev_bortont_kapott_a_ferfit_aki_a_tanyajat_pancsolta_a_tobb_szaz_liternyi_metilalkoholt","timestamp":"2019. július. 02. 13:30","title":"Három év börtönt kapott a férfit, aki a tanyáján pancsolta a több száz liternyi mérgező szeszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076404ae-aef1-4143-a5fe-22d9029763d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum előválasztáson elindult politikusa azt mondta, lehangoló tüntetés volt az MTA előtti. Szerinte egyre több fiatal fog elmenni.","shortLead":"A Momentum előválasztáson elindult politikusa azt mondta, lehangoló tüntetés volt az MTA előtti. Szerinte egyre több...","id":"20190703_KerpelFronius_Minel_tobbet_gyur_maga_ala_a_maffiaallam_annal_rosszabb_lesz_itt_elni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=076404ae-aef1-4143-a5fe-22d9029763d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f8f882-f532-4636-823d-44d4b6da4eea","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_KerpelFronius_Minel_tobbet_gyur_maga_ala_a_maffiaallam_annal_rosszabb_lesz_itt_elni","timestamp":"2019. július. 03. 09:04","title":"Kerpel-Fronius: Minél többet gyűr maga alá a maffiaállam, annál rosszabb lesz itt élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei ellen hozott szankciók csak egy részét törölte el Donald Trump a szombati G20-as csúcson, a kínai vállalat pedig továbbra is ott virít az USA feketelistáján.","shortLead":"A Huawei ellen hozott szankciók csak egy részét törölte el Donald Trump a szombati G20-as csúcson, a kínai vállalat...","id":"20190701_huawei_embargo_kereskedelmi_haboru_kina_donald_trump_g20","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb15767-1b89-43bc-b765-7555b2805bd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_huawei_embargo_kereskedelmi_haboru_kina_donald_trump_g20","timestamp":"2019. július. 01. 17:03","title":"Pontosított a Fehér Ház, nem minden elől menekült meg a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8eb9522-1c28-41bc-a0b6-13d4f2203d44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem ért véget a lassan hetek óta tartó tiltáshullám a Facebookon, még most is sokan jelzik, hogy a fellebbezés ellenére az oldal nem hajlandó visszaszolgáltatni a fiókot. Valakiknek pedig nem is reagálnak már.","shortLead":"Nem ért véget a lassan hetek óta tartó tiltáshullám a Facebookon, még most is sokan jelzik, hogy a fellebbezés ellenére...","id":"20190702_facebook_profil_fiok_torlese_tiltasa_miert_torolte_a_facebook_a_profilomat_hogyan_kaphatom_vissza_a_torolt_facebook_fiokot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8eb9522-1c28-41bc-a0b6-13d4f2203d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21fd18a-67f6-4023-bbe0-0cd45fc84fc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_facebook_profil_fiok_torlese_tiltasa_miert_torolte_a_facebook_a_profilomat_hogyan_kaphatom_vissza_a_torolt_facebook_fiokot","timestamp":"2019. július. 02. 09:33","title":"Sok magyar még most sem kapta vissza a kitörölt Facebook-profilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]