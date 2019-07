Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c693070-9ca8-4b7b-8435-feabc152fb31","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A baleset utáni tanúkénti kihallgatásán még azt mondta, hogy lassított az ütközés előtt, de friss vallomása szerint azóta átgondolta a történteket.","shortLead":"A baleset utáni tanúkénti kihallgatásán még azt mondta, hogy lassított az ütközés előtt, de friss vallomása szerint...","id":"20190705_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset_vallomas_birosag_targyalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c693070-9ca8-4b7b-8435-feabc152fb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4c3dff-3810-4261-91d5-76a3c67f9e62","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset_vallomas_birosag_targyalas","timestamp":"2019. július. 05. 12:45","title":"M. Richárd elismerte: gyorsított a Dózsa György úti karambol előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48766237-d995-4e46-b8f2-bdaba340d579","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Karácsonyra kerül az olasz mozikba Matteo Garrone olasz filmrendező Pinokkió-feldolgozása, amelyben az Oscar-díjas Roberto Benigni játssza Dzsepettót, a fafaragó mestert, a kis fafigura alkotóját.","shortLead":"Karácsonyra kerül az olasz mozikba Matteo Garrone olasz filmrendező Pinokkió-feldolgozása, amelyben az Oscar-díjas...","id":"20190705_Karacsonykor_kerul_a_mozikba_Benignivel_a_foszerepben_az_uj_Pinokkio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48766237-d995-4e46-b8f2-bdaba340d579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d31dd4-6701-4443-b97d-02975e2aa4a2","keywords":null,"link":"/kultura/20190705_Karacsonykor_kerul_a_mozikba_Benignivel_a_foszerepben_az_uj_Pinokkio","timestamp":"2019. július. 05. 10:48","title":"Karácsonykor kerül a mozikba Benignivel a főszerepben az új Pinokkió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4618515-8d3c-423c-8846-015c6919c14a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Közel-Keleten élő keresztényekről, az ortodox katolikus és a katolikus egyház közti kapcsolatok javításáról, valamint az emberi jogokról beszélgetett csütörtökön a Vatikánban Vlagyimir Putyin orosz elnök és Ferenc pápa. Putyin egyórás késéssel érkezett, a beszélgetés egy órán át tartott. Az orosz államfő már a harmadik alkalommal találkozott Ferenc pápával.","shortLead":"A Közel-Keleten élő keresztényekről, az ortodox katolikus és a katolikus egyház közti kapcsolatok javításáról, valamint...","id":"20190704_A_modern_es_a_kozepkori_keresztenyseg_talalkozott_amikor_a_papa_fogadta_Putyint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4618515-8d3c-423c-8846-015c6919c14a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133a60c0-5b3b-4266-8938-7012df87a6d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190704_A_modern_es_a_kozepkori_keresztenyseg_talalkozott_amikor_a_papa_fogadta_Putyint","timestamp":"2019. július. 04. 16:59","title":"A modern és a középkori kereszténység találkozott, amikor a pápa fogadta Putyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8963d2c-d4a3-4bf4-ad0a-5eaee820dbb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint 2019 első negyedéve után sem talált magára a Samsung, 2018 második negyedévéhez képest ismét jelentősen kisebb lett a cég nyeresége.","shortLead":"A jelek szerint 2019 első negyedéve után sem talált magára a Samsung, 2018 második negyedévéhez képest ismét jelentősen...","id":"20190705_samsung_penzugyi_jelentes_nyereseg_2019q2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8963d2c-d4a3-4bf4-ad0a-5eaee820dbb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f407ebf-1efa-4cce-8bd7-f6b960e320da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_samsung_penzugyi_jelentes_nyereseg_2019q2","timestamp":"2019. július. 05. 08:33","title":"Két pofon fél év alatt: ismét rengeteg pénzt bukott a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Újra árat emelt a Mol.","shortLead":"Újra árat emelt a Mol.","id":"20190705_megint_dragabb_lett_a_tankolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0857cf-6c13-432d-8744-0338f111675b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_megint_dragabb_lett_a_tankolas","timestamp":"2019. július. 05. 05:18","title":"Megint drágább lett a tankolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fe40d8-b42c-4a1c-9e54-505bd7f34ad5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konszenzusos jelölt, de őt még nem kérdezték.","shortLead":"Konszenzusos jelölt, de őt még nem kérdezték.","id":"20190705_Vizi_E_Szilveszter_vezetne_az_MTAtol_elszedett_halozatot_de_o_meg_nem_tud_rola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86fe40d8-b42c-4a1c-9e54-505bd7f34ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03278a55-e2e6-4756-86e9-ddcaae32ead9","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Vizi_E_Szilveszter_vezetne_az_MTAtol_elszedett_halozatot_de_o_meg_nem_tud_rola","timestamp":"2019. július. 05. 09:42","title":"Vizi E. Szilveszter vezetné az MTA-tól elszedett hálózatot, de ő még nem tud róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae9df8f-9a70-4696-bbba-58429da99b7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Éjszaka nem lehetne alkoholt vásárolni a nemzeti dohányboltokban, a jegyző pedig akár be is zárathatná azt a trafikot, amelyik nem tartja be a korlátozást.","shortLead":"Éjszaka nem lehetne alkoholt vásárolni a nemzeti dohányboltokban, a jegyző pedig akár be is zárathatná azt a trafikot...","id":"20190704_Kocsis_Mate_veget_vetne_az_ejszakai_trafikos_italozasnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ae9df8f-9a70-4696-bbba-58429da99b7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4abd42-614c-4e69-bae3-3b707619210c","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Kocsis_Mate_veget_vetne_az_ejszakai_trafikos_italozasnak","timestamp":"2019. július. 04. 16:13","title":"Kocsis Máté véget vetne az éjszakai trafikos italozásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b9a559-09e4-47b6-9ea6-7b49c810db69","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megvesztegette a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) egyik tagját, kétmillió dollárt fizetett neki, hogy cserébe a brazíliai nagyváros szavazatokat kapjon a 2016-os nyári olimpiai játékok megrendezéséhez – ismerte be csütörtökön Rio de Janeiro brazil szövetségi tagállam volt kormányzója.","shortLead":"Megvesztegette a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) egyik tagját, kétmillió dollárt fizetett neki, hogy cserébe...","id":"20190705_rioi_olimpia_szavazatvasarlas_korrupcio_birosag_beismeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42b9a559-09e4-47b6-9ea6-7b49c810db69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321152f5-f38d-461e-800b-e9cb6a034ba3","keywords":null,"link":"/sport/20190705_rioi_olimpia_szavazatvasarlas_korrupcio_birosag_beismeres","timestamp":"2019. július. 05. 05:51","title":"Beismerték: szavazatokat vásároltak a riói olimpiai pályázat számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]