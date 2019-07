Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd67ba31-6fc8-4b0f-b6ea-229e44c4b486","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ceglédi ügyészség egy nap alatt bíróság elé állította azt a férfit, aki Cegléden egy ház udvaráról egy terepjárót próbált meg a kerítésen keresztül elvinni.","shortLead":"A ceglédi ügyészség egy nap alatt bíróság elé állította azt a férfit, aki Cegléden egy ház udvaráról egy terepjárót...","id":"20190706_cegled_autotolvaj_reszeg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd67ba31-6fc8-4b0f-b6ea-229e44c4b486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2b9eb8-c9fc-4c69-8b03-df05fce2c82b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190706_cegled_autotolvaj_reszeg","timestamp":"2019. július. 06. 10:11","title":"Nem sikerült kihajtania a kertből a részeg autótolvajnak Cegléden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81563ab1-4657-4ef2-af18-872b24707581","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még így is maradt több mint 6 milliárd forintos kintlévőség.","shortLead":"Még így is maradt több mint 6 milliárd forintos kintlévőség.","id":"20190705_Jol_jott_a_HirTVnek_az_Echo_TV_vagyona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81563ab1-4657-4ef2-af18-872b24707581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de971b2-946c-41a6-8866-fb95f70beb7c","keywords":null,"link":"/kkv/20190705_Jol_jott_a_HirTVnek_az_Echo_TV_vagyona","timestamp":"2019. július. 05. 16:38","title":"Jól jött a HírTV-nek az Echo TV vagyona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0685af-c6cb-4e52-a277-4a8927766de0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűző napon hagyott autókban pillanatok alatt 50-60 fok körülire hevülhet az utastér. Könnyen belátható, milyen gyorsan végzetes lehet ez egy kocsiban felejtett gyerek vagy kisállat számára. Van segítő technológia, de még mindig nem kötelező beszerelni.","shortLead":"A tűző napon hagyott autókban pillanatok alatt 50-60 fok körülire hevülhet az utastér. Könnyen belátható, milyen...","id":"20190705_gyerek_kocsiban_figyelmeztetes_eletmento_extra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe0685af-c6cb-4e52-a277-4a8927766de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07486763-457e-4ded-948a-af3c296a2bba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_gyerek_kocsiban_figyelmeztetes_eletmento_extra","timestamp":"2019. július. 05. 12:00","title":"Érthetetlen, miért nem kötelező beszerelni az autókba az életmentő figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai médiumok a napokban több ilyen esetről számoltak be. ","shortLead":"Az amerikai médiumok a napokban több ilyen esetről számoltak be. ","id":"20190705_husevo_bakterium_fertozes_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce7d695-a9bd-4f93-a413-d96a2c594fee","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_husevo_bakterium_fertozes_egyesult_allamok","timestamp":"2019. július. 05. 06:35","title":"Húsevő baktériumok fertőznek az USA keleti partvidékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK légkondicionált, alacsonypadlós pótlóbuszokat ígért, és a metrókat ajánlja helyettesítőnek.\r

","shortLead":"A BKK légkondicionált, alacsonypadlós pótlóbuszokat ígért, és a metrókat ajánlja helyettesítőnek.\r

","id":"20190705_Erositse_lelket_ujabb_helyen_indul_a_villamospalyafelujitas_a_4es_6os_vonalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa0e9fe-7cae-4f20-acdd-7be11c89b870","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Erositse_lelket_ujabb_helyen_indul_a_villamospalyafelujitas_a_4es_6os_vonalan","timestamp":"2019. július. 05. 17:17","title":"Erősítse lelkét, újabb helyen indul a villamospálya-felújítás a 4-es 6-os vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6954fac-959f-45b5-8274-62d1cdd81064","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Percenként átlagosan 33 800 műanyag palack kerül a Földközi-tengerbe, elsősorban azért, mert a partjai mentén fekvő országok csődöt mondtak a műanyag szemét környezetbarát feldolgozásában - hívta fel a figyelmet a hétvégén a Természetvédelmi Világalap (WWF), hozzátéve, hogy összességében tehát több mint félmillió tonna műanyag kerül az Atlanti-óceánhoz kapcsolódó melléktengerbe évente.","shortLead":"Percenként átlagosan 33 800 műanyag palack kerül a Földközi-tengerbe, elsősorban azért, mert a partjai mentén fekvő...","id":"20190706_Ugysem_hiszi_el_percenkent_mennyi_muanyag_palack_kerul_a_Foldkozitengerbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6954fac-959f-45b5-8274-62d1cdd81064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd3f289-a86c-4a2a-9b82-c08b9e899087","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Ugysem_hiszi_el_percenkent_mennyi_muanyag_palack_kerul_a_Foldkozitengerbe","timestamp":"2019. július. 06. 10:45","title":"Úgysem hiszi el, percenként mennyi műanyag palack kerül a Földközi-tengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa3f0f9-d679-411d-b352-aa4fc81ce020","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sérült meg senki, a jármű kora délután már forgalomba állt, de még mindig hosszabb várakozásra kell számítani.","shortLead":"Nem sérült meg senki, a jármű kora délután már forgalomba állt, de még mindig hosszabb várakozásra kell számítani.","id":"20190706_Leszakadt_az_egyik_balatoni_komp_rampaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afa3f0f9-d679-411d-b352-aa4fc81ce020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d997e2-da8d-4a80-80dd-e258c8faa9f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190706_Leszakadt_az_egyik_balatoni_komp_rampaja","timestamp":"2019. július. 06. 14:57","title":"Leszakadt az egyik balatoni komp rámpája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69ba39e-2460-408a-87ef-bd3d1e04d415","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha műanyagra éhezik, más forrásból érdemes fedeznie.","shortLead":"Ha műanyagra éhezik, más forrásból érdemes fedeznie.","id":"20190705_Alig_van_mikromuanyag_a_magyar_halakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c69ba39e-2460-408a-87ef-bd3d1e04d415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11741618-5904-4bc1-aa81-a91a7d09a30e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190705_Alig_van_mikromuanyag_a_magyar_halakban","timestamp":"2019. július. 05. 07:49","title":"Alig van mikroműanyag a magyar halakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]