[{"available":true,"c_guid":"065f0801-5352-40df-800b-de90392924c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új brit miniszterelnök új megállapodást ígért az ír kérdésről, és távoli lehetőségként emlegette a megállapodás nélküli kilépést. ","shortLead":"Az új brit miniszterelnök új megállapodást ígért az ír kérdésről, és távoli lehetőségként emlegette a megállapodás...","id":"20190724_Boris_Johnson_Akarhogy_is_de_oktober_31en_lesz_Brexit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=065f0801-5352-40df-800b-de90392924c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ab6d1d-a3ee-4741-953b-6bd26f04b705","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Boris_Johnson_Akarhogy_is_de_oktober_31en_lesz_Brexit","timestamp":"2019. július. 24. 17:25","title":"Boris Johnson: Akárhogy is, de október 31-én lesz Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b382c41-8046-4bdd-aa8a-ea217e575f90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem a Suzuki Vitara eddig idén a legnagyobb példányszámban eladott autó.","shortLead":"Nem a Suzuki Vitara eddig idén a legnagyobb példányszámban eladott autó.","id":"20190724_Egymast_elozgeti_a_magyarok_ket_kedvenc_autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b382c41-8046-4bdd-aa8a-ea217e575f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d1da17-a256-4159-a710-451642ff879c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Egymast_elozgeti_a_magyarok_ket_kedvenc_autoja","timestamp":"2019. július. 24. 09:55","title":"Egymást előzgeti a magyarok két kedvenc autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30227134-aa36-4fb7-992d-84ec75c99c01","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Átadták a Spiel des Jahres idei díjait. ","shortLead":"Átadták a Spiel des Jahres idei díjait. ","id":"20190723_Kihirdettek_az_idei_legjobb_tarsasjatekokat_itt_a_lista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30227134-aa36-4fb7-992d-84ec75c99c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda9a68e-02cb-4b7b-946c-effaaaa0b679","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Kihirdettek_az_idei_legjobb_tarsasjatekokat_itt_a_lista","timestamp":"2019. július. 23. 19:25","title":"Megválasztották az év társasjátékait, itt a lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A felújításért felelős építész szerint a nagy meleg miatt beomolhat a székesegyház boltozata.","shortLead":"A felújításért felelős építész szerint a nagy meleg miatt beomolhat a székesegyház boltozata.","id":"20190725_notre_dame_hohullam_europa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c83396-9172-4dae-8aad-442c60fe44a2","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_notre_dame_hohullam_europa","timestamp":"2019. július. 25. 04:58","title":"Az újabb európai hőhullám miatt a Notre-Dame sincs biztonságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c115b6a-aa0e-4087-87c5-fee026a1dbee","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Németh Nándor országos csúccsal a hatodik helyen végzett 100 méter gyorson a kvangdzsui világbajnokság úszóversenyeinek ötödik napján, csütörtökön.","shortLead":"Németh Nándor országos csúccsal a hatodik helyen végzett 100 méter gyorson a kvangdzsui világbajnokság úszóversenyeinek...","id":"20190725_Nemeth_Nandor_orszagos_csuccsal_hatodik_100_meter_gyorson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c115b6a-aa0e-4087-87c5-fee026a1dbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a076ce-9b85-4f74-8d79-e6313b18a893","keywords":null,"link":"/sport/20190725_Nemeth_Nandor_orszagos_csuccsal_hatodik_100_meter_gyorson","timestamp":"2019. július. 25. 13:37","title":"Németh Nándor országos csúccsal hatodik 100 méter gyorson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37fe3c57-f973-41ac-8976-1c62264e3a10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár nem csupán hat böngészőbővítményről derült ki, hogy serényen gyűjti az adatokat a felhasználókról, ezek azonban különösen népszerűek, és sok millióan használják őket. Pontosabban csak használták, mert mind a Google, mind a Mozilla deaktiválta a hírbe hozott bővítményeket. ","shortLead":"Bár nem csupán hat böngészőbővítményről derült ki, hogy serényen gyűjti az adatokat a felhasználókról, ezek azonban...","id":"20190724_adatgyujto_bovitmenyek_chrome_firefox_bongeszo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37fe3c57-f973-41ac-8976-1c62264e3a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96793fdf-3af4-46a7-9399-f4cdca9fd965","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_adatgyujto_bovitmenyek_chrome_firefox_bongeszo","timestamp":"2019. július. 24. 11:33","title":"Talán nem is sejtette: 6 népszerű Chrome- és Firefox-bővítmény gyűjtött titokban adatokat a gépekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a02a6a-265e-474f-a378-a94dba9ae662","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy résnyire lehúzott ablakú parkoló autót nyitott ki egy tolvaj a Józsefvárosban, a rendőrség gyorsaságára ezúttal nem lehetett panasz.","shortLead":"Egy résnyire lehúzott ablakú parkoló autót nyitott ki egy tolvaj a Józsefvárosban, a rendőrség gyorsaságára ezúttal nem...","id":"20190724_Parkolo_autobol_lopott_100_meterre_jutott_amikor_elfogtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3a02a6a-265e-474f-a378-a94dba9ae662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed06f485-e03c-47d1-8742-e08e744176e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Parkolo_autobol_lopott_100_meterre_jutott_amikor_elfogtak","timestamp":"2019. július. 24. 09:02","title":"Parkoló autóból lopott, 100 méterre jutott, amikor elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ccc018-5799-409f-801e-0b16edcfd145","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A jelenlegi OKJ-s képzési rendszer megszűnik, jövőre már új szakmákat tanulnak a diákok. Ez az átalakítás is olyan, mint a többi: becsengetésre lehetnek kész jó esetben. Parragh László kamarai elnök nem aggódik, a szakszervezeti vezető szerint kevés az egy év. ","shortLead":"A jelenlegi OKJ-s képzési rendszer megszűnik, jövőre már új szakmákat tanulnak a diákok. Ez az átalakítás is olyan...","id":"20190724_szakkepzes_okj_itm_parragh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02ccc018-5799-409f-801e-0b16edcfd145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45440d54-d597-4321-940c-cc7aaffa276b","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_szakkepzes_okj_itm_parragh","timestamp":"2019. július. 24. 06:30","title":"Emlékeznek még arra, mikor a tanár egy fejezettel járt a diákok előtt? Ez lehet jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]