[{"available":true,"c_guid":"b1483c88-6dd5-43ce-9403-bc1e1deb06af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ember és gép között zajlott az ütközet.","shortLead":"Ember és gép között zajlott az ütközet.","id":"20190205_Nezni_is_faj_szegeny_autos_csatajat_a_garazskapuval__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1483c88-6dd5-43ce-9403-bc1e1deb06af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab49f92-fea8-4f62-9b5b-eb776abebb16","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_Nezni_is_faj_szegeny_autos_csatajat_a_garazskapuval__video","timestamp":"2019. február. 06. 04:08","title":"Nézni is fáj szegény autós csatáját a garázskapuval - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0380ea-216c-479f-bb71-a192db31a996","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Így többé nem a \"leplezetlenül politikai érdekeket szolgáló\" ügyészség irányít, hanem a bíróság, és kiderülhet, van-e magyar jogállam – így kommentálta Czeglédy Csaba az ügyészség hétfői bejelentését, hogy végre elkészült a vádirat ellene és 20 társa ellen.\r

\r

","shortLead":"Így többé nem a \"leplezetlenül politikai érdekeket szolgáló\" ügyészség irányít, hanem a bíróság, és kiderülhet, van-e...","id":"20190204_Megszolal_Czegledy_Csaba_miutan_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb0380ea-216c-479f-bb71-a192db31a996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab3aeba-c721-4053-b487-31a4297f17ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Megszolal_Czegledy_Csaba_miutan_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2019. február. 04. 10:08","title":"\"Emelt fővel állok a bíróság elé\" – így reagált a megvádolt Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9f86d3-2257-4d50-89d8-f4cfb3278802","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többszörös visszaesőként, kábítószer birtoklásáért tíz év fegyházbüntetésre ítélt nem jogerősen a Zalaegerszegi Törvényszék egy zalai férfit, társa egy év börtönt kapott.","shortLead":"Többszörös visszaesőként, kábítószer birtoklásáért tíz év fegyházbüntetésre ítélt nem jogerősen a Zalaegerszegi...","id":"20190205_Kezigranat_alaku_drogot_rendeltek_a_netrol_ket_zalai_ferfi_eliteltek_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d9f86d3-2257-4d50-89d8-f4cfb3278802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2238eb4-9c43-4801-bd2e-23125f8285b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Kezigranat_alaku_drogot_rendeltek_a_netrol_ket_zalai_ferfi_eliteltek_oket","timestamp":"2019. február. 05. 10:03","title":"Kézigránát alakú drogot rendelt a netről két zalai férfi, elítélték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan talán nem is gondolnák, hogy a 2,7 milliárd aktív felhasználóval rendelkező Facebook immár 15 esztendeje része sokak mindennapjainak. Mutatjuk, hogyan nézett ki az oldal akkor, amikor még talán kiötlői, köztük Mark Zuckerberg sem gondolta, mivé válik majd az egyszerű kollégiumi projektként indult oldal.","shortLead":"Sokan talán nem is gondolnák, hogy a 2,7 milliárd aktív felhasználóval rendelkező Facebook immár 15 esztendeje része...","id":"20190205_facebook_15_eves_evfordulo_mark_zuckerberg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5043e7fb-1885-48a6-84cf-2e0dd0a9138a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_facebook_15_eves_evfordulo_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. február. 05. 16:03","title":"Így festett a Facebook 15 évvel ezelőtt, amikor még Zuckerberg sem sejtette, mekkora aranybányán ülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e38210-e874-4cde-b29e-6a99d8eff62a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu úgy tudja, Orbán környezetében sokan kiakadtak. ","shortLead":"A 24.hu úgy tudja, Orbán környezetében sokan kiakadtak. ","id":"20190206_Maga_Rogan_kozolte_a_fideszes_mediaholding_vezetojevel_hogy_ideje_lemondani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15e38210-e874-4cde-b29e-6a99d8eff62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f05ade6-d753-4696-8ab6-3cf3815ae043","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Maga_Rogan_kozolte_a_fideszes_mediaholding_vezetojevel_hogy_ideje_lemondani","timestamp":"2019. február. 06. 06:25","title":"Maga Rogán közölte a fideszes médiaholding vezetőjével, hogy ideje lemondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0792357-93f4-4c3a-ab65-3c80866594d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az agyi anyagcsere-folyamatokat tekintve a nők általában négy évvel fiatalabbnak látszanak, mint a férfiak – ezt állítják amerikai kutatók. ","shortLead":"Az agyi anyagcsere-folyamatokat tekintve a nők általában négy évvel fiatalabbnak látszanak, mint a férfiak – ezt...","id":"20190205_noi_agy_oregszik_ferfi_agy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0792357-93f4-4c3a-ab65-3c80866594d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3abd133b-d97e-4c20-a4d0-7cb0a496a06c","keywords":null,"link":"/elet/20190205_noi_agy_oregszik_ferfi_agy","timestamp":"2019. február. 05. 12:29","title":"A nők fiatalabbnak tűnnek az agyi működésük alapján, mint a férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f512efc-0f90-49bc-aea9-83ed2ec73023","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte több országban, köztük Magyarországon is különleges, keleti hangulatban feldíszített logót láthatnak a Google kereső látogatói a Holdújév 2019 alkalmából. Ma indul a disznó éve.","shortLead":"Világszerte több országban, köztük Magyarországon is különleges, keleti hangulatban feldíszített logót láthatnak...","id":"20190205_holdujev_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f512efc-0f90-49bc-aea9-83ed2ec73023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ae735b-7fdf-461a-92f5-3365fd90ed21","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_holdujev_2019","timestamp":"2019. február. 05. 07:49","title":"Miért van ma ez a disznó a Google főoldalán? Mi az a Holdújév 2019?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afeecef1-008d-4fc6-8004-55a25a454781","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idős tulaj a Facebookon osztotta meg a vele történteket, az anyagi kár jelentős.","shortLead":"Az idős tulaj a Facebookon osztotta meg a vele történteket, az anyagi kár jelentős.","id":"20190206_77_eves_rokkant_jardan_parkolo_audi_a8asat_karcoltak_korbe_budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afeecef1-008d-4fc6-8004-55a25a454781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2e0e80-a61f-4a10-9ec4-b6dabdaadcd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_77_eves_rokkant_jardan_parkolo_audi_a8asat_karcoltak_korbe_budapesten","timestamp":"2019. február. 06. 08:25","title":"77 éves rokkant járdán parkoló Audi A8-asát karcolták körbe Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]