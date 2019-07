Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dfb88e1-99c8-47f5-a237-784f54be8552","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes EP-képviselő beizzította twitterét a Stop Soros uniós perének hírére.","shortLead":"A fideszes EP-képviselő beizzította twitterét a Stop Soros uniós perének hírére.","id":"20190725_Deutsch_Tamas_szerint_az_Europai_Bizottsagon_erot_vett_a_kapuzarasi_panik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dfb88e1-99c8-47f5-a237-784f54be8552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5388e05-33ab-497a-ace2-8d0c4930588e","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Deutsch_Tamas_szerint_az_Europai_Bizottsagon_erot_vett_a_kapuzarasi_panik","timestamp":"2019. július. 25. 14:16","title":"Deutsch Tamás szerint az Európai Bizottságon erőt vett a kapuzárási pánik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mind a letöltések, mind a felhasználók költései szempontjából rekordként könyvelhető el 2019 második negyedéve. Az App Annie jelentéséből az is kiderül, hogy melyik alkalmazást töltötték le a legtöbben a világon ebben az időszakban.","shortLead":"Mind a letöltések, mind a felhasználók költései szempontjából rekordként könyvelhető el 2019 második negyedéve. Az App...","id":"20190724_app_annie_statisztikak_2019_q2_a_facebook_messenger_a_legtobbszor_letoltott_app","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b2b0ba-57b0-4c31-9021-fb517e416abf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_app_annie_statisztikak_2019_q2_a_facebook_messenger_a_legtobbszor_letoltott_app","timestamp":"2019. július. 24. 13:03","title":"Ezeket a mobilos alkalmazásokat imádja a világ a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 10. helyen végzett az elődöntőben. ","shortLead":"A 10. helyen végzett az elődöntőben. ","id":"20190724_Nem_jutott_dontobe_Cseh_Laszlo_200_meter_vegyesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"862e2a84-e309-4ce5-9551-daaf2df4b067","keywords":null,"link":"/sport/20190724_Nem_jutott_dontobe_Cseh_Laszlo_200_meter_vegyesen","timestamp":"2019. július. 24. 15:00","title":"Nem jutott döntőbe Cseh László 200 méter vegyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Statikust hívtak a helyszínre, hogy vizsgálja meg a Weiner Leó utcai társasház épületét.","shortLead":"Statikust hívtak a helyszínre, hogy vizsgálja meg a Weiner Leó utcai társasház épületét.","id":"20190725_Leszakadt_harom_gerenda_egy_VI_keruleti_lepcsohazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6138ee-2df5-4ee6-9ccd-24fe10279cdf","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Leszakadt_harom_gerenda_egy_VI_keruleti_lepcsohazban","timestamp":"2019. július. 25. 09:02","title":"Leszakadt három gerenda egy VI. kerületi lépcsőházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c063360f-cd53-4768-bd5e-f469a3db144e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az operáció akár 24 órán át is eltarthat. A gyerekek és édesanyjuk, valamint az egyik magyar orvos már elutaztak.","shortLead":"Az operáció akár 24 órán át is eltarthat. A gyerekek és édesanyjuk, valamint az egyik magyar orvos már elutaztak.","id":"20190724_Bangladesben_fogjak_szetvalasztani_a_magyar_orvosok_a_fejuknel_osszenott_sziami_ikreket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c063360f-cd53-4768-bd5e-f469a3db144e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea82028-b4ed-4fa8-b2b8-4f7dced7a909","keywords":null,"link":"/elet/20190724_Bangladesben_fogjak_szetvalasztani_a_magyar_orvosok_a_fejuknel_osszenott_sziami_ikreket","timestamp":"2019. július. 24. 07:15","title":"Bangladesben fogják szétválasztani a magyar orvosok a fejüknél összenőtt sziámi ikreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0500240a-8d58-4f21-8977-ab6da5fc4cde","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ezt azt is jelenti, nincs meg az olimpiai kvóta, azt legközelebb januárban lehet megszereznünk.\r

\r

","shortLead":"Ezt azt is jelenti, nincs meg az olimpiai kvóta, azt legközelebb januárban lehet megszereznünk.\r

\r

","id":"20190725_Az_olaszok_nyertek_nem_sikerult_dontobe_jutnia_a_magyar_vizipolosoknak_a_vbn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0500240a-8d58-4f21-8977-ab6da5fc4cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43f553e-645d-4d7d-a24f-0bf362cb920e","keywords":null,"link":"/sport/20190725_Az_olaszok_nyertek_nem_sikerult_dontobe_jutnia_a_magyar_vizipolosoknak_a_vbn","timestamp":"2019. július. 25. 12:49","title":"Az olaszok nyertek, nem sikerült döntőbe jutnia a magyar vízipólósoknak a vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e9c645-6b0f-4a53-b59b-495804667fe7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utolsó farmerját rituálisan elégette, azóta pedig saját szabóságot is alapított.","shortLead":"Az utolsó farmerját rituálisan elégette, azóta pedig saját szabóságot is alapított.","id":"20190724_Egy_angol_srac_tul_unalmasnak_tartotta_a_mai_divatot_ezert_19_szazadi_szerelesre_valtott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30e9c645-6b0f-4a53-b59b-495804667fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358c60cf-ee3c-4128-b920-c1c8706b4c0a","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Egy_angol_srac_tul_unalmasnak_tartotta_a_mai_divatot_ezert_19_szazadi_szerelesre_valtott","timestamp":"2019. július. 24. 12:50","title":"Egy angol srác túl unalmasnak tartotta a mai divatot, ezért 19. századi szerelésre váltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac0b7c7-c4fb-4b06-8b66-02c0cae8c343","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több megyében 25 fok fölött alakul majd a napi középhőmérséklet. ","shortLead":"Több megyében 25 fok fölött alakul majd a napi középhőmérséklet. ","id":"20190724_extrem_sugarzas_hoseg_meteorologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ac0b7c7-c4fb-4b06-8b66-02c0cae8c343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c7a203-6181-4369-9810-89b4cc8e0684","keywords":null,"link":"/elet/20190724_extrem_sugarzas_hoseg_meteorologia","timestamp":"2019. július. 24. 19:05","title":"Extrém sugárzásra, hőségre figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]