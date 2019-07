Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több panaszon is évek óta ül az Ab. A cilviltörvény miatti alkotmányjogi panaszon 696 napja ül a testület.","shortLead":"Több panaszon is évek óta ül az Ab. A cilviltörvény miatti alkotmányjogi panaszon 696 napja ül a testület.","id":"20190725_2025_napja_nem_dontott_az_Alkotmanybirosag_egy_betiltott_tuntetes_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a47dcf-e22a-4962-a04a-fe2a802840e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_2025_napja_nem_dontott_az_Alkotmanybirosag_egy_betiltott_tuntetes_ugyeben","timestamp":"2019. július. 25. 13:35","title":"2025 napja nem döntött az Alkotmánybíróság egy betiltott tüntetés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621614a3-7904-44e2-95c9-0fa6087592df","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A VII. és a XIV. kerületben több utcát lezárnak és épületeket is kiürítenek. A forgalomkorlátozás több troli- és buszjáratot érint.\r

","shortLead":"A VII. és a XIV. kerületben több utcát lezárnak és épületeket is kiürítenek. A forgalomkorlátozás több troli- és...","id":"20190726_vilaghaborus_bomba_varosliget_hatastalanitas_forgalomkorlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=621614a3-7904-44e2-95c9-0fa6087592df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"395575ec-de9e-4828-aa55-7c568942fffd","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_vilaghaborus_bomba_varosliget_hatastalanitas_forgalomkorlatozas","timestamp":"2019. július. 26. 05:14","title":"Ma hatástalanítják a Városligetben talált világháborús bombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy éve kellene különadót fizetniük a „bevándorlást segítő” szervezetek támogatóinak. A NAV-hoz még egyetlen bevallás sem érkezett, ennek ellenére egyetlen ellenőrzést sem rendeltek el.","shortLead":"Egy éve kellene különadót fizetniük a „bevándorlást segítő” szervezetek támogatóinak. A NAV-hoz még egyetlen bevallás...","id":"20190726_Az_adohatosag_sem_foglalkozik_a_bevandorlasi_adoval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6ba34f-3961-4b9c-a4ea-885d344751c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_Az_adohatosag_sem_foglalkozik_a_bevandorlasi_adoval","timestamp":"2019. július. 26. 06:15","title":"Az adóhatóság sem foglalkozik a bevándorlási adóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74caec86-f6fd-46fa-b68a-8ae1974365d9","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Magyarországon a UPC felvásárlása után a Vodafone személyében komoly versenytársat kap a Magyar Telekom. A legérdekesebb kérdés viszont, hogy mi lesz a Telenorral és a Digivel, amik elvileg épp olyan jól illeszkednek egymáshoz, mint a Vodafone és a UPC. Fontos pillanat lesz a következő frekvenciatender, ahol a telekommunikációs vállalatok már az 5G-frekvenciákra is pályázhatnak.","shortLead":"Magyarországon a UPC felvásárlása után a Vodafone személyében komoly versenytársat kap a Magyar Telekom...","id":"20190725_A_VodafoneUPC_egyesulesben_ket_masik_szolgaltato_sorsa_a_legerdekesebb_kerdes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74caec86-f6fd-46fa-b68a-8ae1974365d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0aabd72-5790-4a6d-bab5-0989c9f2abe9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_A_VodafoneUPC_egyesulesben_ket_masik_szolgaltato_sorsa_a_legerdekesebb_kerdes","timestamp":"2019. július. 25. 13:41","title":"A Vodafone–UPC-egyesülésben két másik szolgáltató sorsa a legérdekesebb kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ddf1fd-8782-48e8-aeb0-216070fd395d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevesebb autót adott el, mégis nőtt a nyeresége.","shortLead":"Kevesebb autót adott el, mégis nőtt a nyeresége.","id":"20190725_Kezd_kikaszalodni_a_VW_a_dizelbotranybol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5ddf1fd-8782-48e8-aeb0-216070fd395d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17853806-8728-4ee0-8fa5-2208a6032bdc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190725_Kezd_kikaszalodni_a_VW_a_dizelbotranybol","timestamp":"2019. július. 25. 11:12","title":"Kezd kikászálódni a VW a dízelbotrányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jégeső is jöhet.","shortLead":"Jégeső is jöhet.","id":"20190726_Zivatarra_viharos_szellokesre_figyelmeztet_a_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344c260d-e3be-4250-b1ba-14c76b170316","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Zivatarra_viharos_szellokesre_figyelmeztet_a_meteorologia","timestamp":"2019. július. 26. 14:44","title":"Zivatarra, viharos széllökésre figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201b21e7-5194-4ee1-bbf9-f9744edb7081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többször járt külföldön, és mindig visszajött, az elrendelt kényszerintézkedés hatálya pedig már lejárt. ","shortLead":"Többször járt külföldön, és mindig visszajött, az elrendelt kényszerintézkedés hatálya pedig már lejárt. ","id":"20190725_Gyarfas_Tamas_visszakapja_a_200_millio_ovadekot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=201b21e7-5194-4ee1-bbf9-f9744edb7081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c795e63-f014-4661-883c-ef8c9d72e933","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Gyarfas_Tamas_visszakapja_a_200_millio_ovadekot","timestamp":"2019. július. 25. 14:23","title":"Gyárfás Tamás visszakapja a 200 milliós óvadékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnokot lenyűgözte Milák Kristóf teljesítménye, azt mondja, a fiatal tehetség eredménye őt is motiválja.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnokot lenyűgözte Milák Kristóf teljesítménye, azt mondja, a fiatal tehetség eredménye őt is...","id":"20190725_hosszu_katinka_milak_kristof_vilagcsucs_uszas_vizes_vb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de293c42-081c-420e-8a68-bda553a9ba81","keywords":null,"link":"/sport/20190725_hosszu_katinka_milak_kristof_vilagcsucs_uszas_vizes_vb","timestamp":"2019. július. 25. 09:59","title":"Hosszú Katinka: Egyszerűen nem találtam a szavakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]