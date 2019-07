Június közepén eladta két éve még piacvezető médiaügynökségi csoportját az időközben a kormány kegyeltjei közül látványosan kieső Kuna Tibor, írja a G7.hu gazdasági szakportál. A korábban Szijjártó Péter külügyminiszterrel és Seszták Miklós egykori fejlesztési miniszterrel is jó kapcsolatot ápoló üzletember a Trinity Communications Kft.-t és a Young and Partners Kommunikációs Kft.-t (Y&P) is értékesítette.

Kuna – és itt megemlítendő: Csetényi Csaba is – korábban a Fidesz-kormány kedvenc PR-osának számított 2018 nyaráig, milliárdos megrendeléseket kaptak a Rogán Antal minisztériuma alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivataltól. De felmondták velük a szerződést, Kuna csoportja pedig egyetlen piaci megbízást tudott felmutatni.

A G7 most a cégbírósági papírok szerint azt írja, a tulajdonosváltásról másfél hónapja döntöttek, pár nappal később pedig be is jegyezték az új tulajdonost, Bíró Istvánt. A szakmai körökben nem igazán ismert új tulajdonos már át is nevezte a cégeket: a Trinityből SBH Solution Kft., a Y&P-ből pedig HSB Product Kft. lett. A lap szerint Bíró Istvánnak nincs ügynökségi múltja.