Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok minden nehezíti a főpolgármester-jelölti vitát, mondja Tarlós István, például az, hogy nincs kivel vitatkozni, csak bohóckodnak a jelöltek, kerülik a fontos témákat. És ha lenne is vita, az ne előre egyeztetett témákról szóljon. És legyen ott Berki Krisztián is, mert ő is jelölt, miért ne szólalhatnának meg a kevésbé esélyes jelöltek?","shortLead":"Sok minden nehezíti a főpolgármester-jelölti vitát, mondja Tarlós István, például az, hogy nincs kivel vitatkozni, csak...","id":"20190801_Tarlos_vitatkozna_de_sajnos_nincs_kivel_es_ha_lenne_is_vita_legyen_ott_Berki_Krisztian_is_ne_csak_Karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843c6c37-22ba-4cfb-ba31-82ec26354e23","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Tarlos_vitatkozna_de_sajnos_nincs_kivel_es_ha_lenne_is_vita_legyen_ott_Berki_Krisztian_is_ne_csak_Karacsony","timestamp":"2019. augusztus. 01. 15:38","title":"Tarlós vitatkozna, de sajnos nincs kivel, és ha lenne is vita, legyen ott Berki Krisztián is, ne csak Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kőbányai gyilkosság áldozata egy Kolozsvári utcai bolt eladójaként dolgozó 23 éves lány lehet, írja a Kőbánya Blues nevű oldal.\r

\r

","shortLead":"A kőbányai gyilkosság áldozata egy Kolozsvári utcai bolt eladójaként dolgozó 23 éves lány lehet, írja a Kőbánya Blues...","id":"20190731_Egy_23_eves_eladot_olhettek_meg_Kobanyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e450ee-bd6d-4aa0-964e-50b390de2036","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Egy_23_eves_eladot_olhettek_meg_Kobanyan","timestamp":"2019. július. 31. 16:31","title":"Egy 23 éves eladót ölhettek meg Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2022-ben férfi kézilabda-Európa-bajnokság lesz Magyarországon, az elmúlt évek egyik legnagyobb budapesti beruházására lesz az erre az eseményre épülő multifunkcionális sportcsarnok. Az előzetes becsléseknél tízszer drágább lehet.","shortLead":"2022-ben férfi kézilabda-Európa-bajnokság lesz Magyarországon, az elmúlt évek egyik legnagyobb budapesti beruházására...","id":"20190801_15_milliard_helyett_150_milliard_lesz_az_uj_kezilabda_csarnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce03a5f-6306-45b3-a357-e1551fa26850","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_15_milliard_helyett_150_milliard_lesz_az_uj_kezilabda_csarnok","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:32","title":"15 milliárd helyett 115 milliárd is lehet az új kézilabdacsarnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9618fd4-1807-4d12-a1e7-405b6912118a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kém- és vámpírfilmek örökségét keveri a kádári retróval a Drakulics elvtárs.","shortLead":"A kém- és vámpírfilmek örökségét keveri a kádári retróval a Drakulics elvtárs.","id":"20190801_Magyar_vampir_nyomaba_szegodnek_Kadar_elvtars_ugynokei__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9618fd4-1807-4d12-a1e7-405b6912118a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb42ccaf-b794-4756-93c7-41968f857c6e","keywords":null,"link":"/kultura/20190801_Magyar_vampir_nyomaba_szegodnek_Kadar_elvtars_ugynokei__video","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:58","title":"Magyar vámpír nyomába szegődnek Kádár elvtárs ügynökei - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Jövőre nagyobb arányban tartalmaznak majd biokomponenseket. Az autók motorját ezek felhasználása nem károsítja, Európa számos államában évek óta ezzel futnak a járművek.","shortLead":"Jövőre nagyobb arányban tartalmaznak majd biokomponenseket. Az autók motorját ezek felhasználása nem károsítja, Európa...","id":"20190731_Megvaltozik_a_hazai_benzin_es_a_dizel_uzemanyagok_receptje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b262a7-7c7a-445f-922e-aeba48595f75","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Megvaltozik_a_hazai_benzin_es_a_dizel_uzemanyagok_receptje","timestamp":"2019. július. 31. 14:47","title":"Megváltozik a hazai benzin és a dízel üzemanyagok receptje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cba1495-503a-44b1-bc77-0c4fca24bb62","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eredetvédettséget csak olyan termék kaphatja meg, amely összetételében vagy előállítási módjában hagyományos.","shortLead":"Az eredetvédettséget csak olyan termék kaphatja meg, amely összetételében vagy előállítási módjában hagyományos.","id":"20190801_Unios_vedelmet_kapott_a_magyar_turo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cba1495-503a-44b1-bc77-0c4fca24bb62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaeb71d8-4c34-42e3-8a78-d3f6efc0147c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Unios_vedelmet_kapott_a_magyar_turo","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:41","title":"Uniós védelmet kapott a magyar túró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2acf2be8-5dc0-4bc2-8bb5-b53d0a62df38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyorsabb is 1,5 másodperccel 0-100-on a normál Polo GTI-nél.","shortLead":"Gyorsabb is 1,5 másodperccel 0-100-on a normál Polo GTI-nél.","id":"20190731_Ket_ules_minuszban_de_120_loero_pluszban_van_ez_VW_Polo_GTI","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2acf2be8-5dc0-4bc2-8bb5-b53d0a62df38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6257aab-226d-47c9-846d-7d8f1211b60e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Ket_ules_minuszban_de_120_loero_pluszban_van_ez_VW_Polo_GTI","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:19","title":"Két ülés mínuszban, de 120 lóerő pluszban van ez VW Polo GTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindenben megállapodtak.","shortLead":"Mindenben megállapodtak.","id":"20190731_Jovore_Feheroroszorszagba_is_lehet_Budapestrol_WizzAirgeppel_utazni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13639eac-c1e7-4a01-9313-c75a89f7aa59","keywords":null,"link":"/kkv/20190731_Jovore_Feheroroszorszagba_is_lehet_Budapestrol_WizzAirgeppel_utazni","timestamp":"2019. július. 31. 09:54","title":"Jövőre Fehéroroszországba is lehet Budapestről WizzAir-géppel utazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]