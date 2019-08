Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b42fb63-cdcb-4a9f-b416-fe7559c4c72c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijött egy vizsgálóbírói szakértői vizsgálat arról, hogy milyen rossz állapotban volt a tavaly augusztusban összeomlott genovai viadukt.","shortLead":"Kijött egy vizsgálóbírói szakértői vizsgálat arról, hogy milyen rossz állapotban volt a tavaly augusztusban összeomlott...","id":"20190802_genovai_hid_morandi_hid_rozsda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b42fb63-cdcb-4a9f-b416-fe7559c4c72c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c10e89c-911f-401f-acf5-cc7a42d09852","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_genovai_hid_morandi_hid_rozsda","timestamp":"2019. augusztus. 02. 14:32","title":"Genovai katasztrófa: a híd kábeleit megette a rozsda a baleset előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12f4e784-5a8b-4227-b218-ec2010505ffb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kisebb kapacitású akkumulátorral szerelt e-tron értelemszerűen olcsóbb lesz az eddigi változatnál.","shortLead":"A kisebb kapacitású akkumulátorral szerelt e-tron értelemszerűen olcsóbb lesz az eddigi változatnál.","id":"20190802_itt_az_uj_audi_villanyauto_nem_megnovelt_hanem_csokkentett_hatotavval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12f4e784-5a8b-4227-b218-ec2010505ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f59232c-a64c-49a0-abcf-3e3fd4b3279a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190802_itt_az_uj_audi_villanyauto_nem_megnovelt_hanem_csokkentett_hatotavval","timestamp":"2019. augusztus. 02. 08:21","title":"Itt az új Audi villanyautó, nem megnövelt, hanem csökkentett hatótávval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd20a93-a2ff-4e93-8d79-6ca9b5a93f91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Növekszik a kiskereskedelmi forgalom, de messze nem annyira, mint az év elején.","shortLead":"Növekszik a kiskereskedelmi forgalom, de messze nem annyira, mint az év elején.","id":"20190802_A_remes_majus_utan_javult_egy_kicsit_a_helyzet_a_boltokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dd20a93-a2ff-4e93-8d79-6ca9b5a93f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daccc191-2dae-4f24-9e42-e9253cf79554","keywords":null,"link":"/kkv/20190802_A_remes_majus_utan_javult_egy_kicsit_a_helyzet_a_boltokban","timestamp":"2019. augusztus. 02. 09:41","title":"A rémes május után javult egy kicsit a helyzet a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be186e13-c3dd-4b8d-baca-673f98381223","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi sakkvilágbajnok kóstolót kapott abból, hogy milyen technológiával próbálják meggátolni az autólopásokat.","shortLead":"A korábbi sakkvilágbajnok kóstolót kapott abból, hogy milyen technológiával próbálják meggátolni az autólopásokat.","id":"20190802_Polgar_Zsuzsa_vicces_es_remiszto_sztorit_osztott_meg_magyarorszagi_autoberleserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be186e13-c3dd-4b8d-baca-673f98381223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e42866-fa3b-4187-8854-ec40f20a00cf","keywords":null,"link":"/sport/20190802_Polgar_Zsuzsa_vicces_es_remiszto_sztorit_osztott_meg_magyarorszagi_autoberleserol","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:55","title":"Polgár Zsuzsa \"vicces és rémisztő\" sztorit osztott meg magyarországi autóbérléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781b6789-6025-4d84-8f41-cc75e8e81cec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Terror: Gyalázat a japán-amerikai internálótáborok történetét meséli el, és felteszi a kérdést, mit is jelent valójában amerikainak lenni.","shortLead":"A Terror: Gyalázat a japán-amerikai internálótáborok történetét meséli el, és felteszi a kérdést, mit is jelent...","id":"20190801_Magyar_elozetes_Ridley_Scott_sorozat_Terror_Gyalazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=781b6789-6025-4d84-8f41-cc75e8e81cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dd5c8e-2e4a-45f5-8024-2b53f7e57a59","keywords":null,"link":"/kultura/20190801_Magyar_elozetes_Ridley_Scott_sorozat_Terror_Gyalazat","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:04","title":"Magyar előzetes érkezett Ridley Scott sorozatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf199be-8800-4a5a-8650-980fa6c628dd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Összesen 5,4 millió autót vettek a Volkswagen csoporthoz tartozó márkákból.","shortLead":"Összesen 5,4 millió autót vettek a Volkswagen csoporthoz tartozó márkákból.","id":"20190801_Kevesebb_autot_adott_el_a_Volkswagen_de_igy_is_nott_a_nyeresege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbf199be-8800-4a5a-8650-980fa6c628dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc3941c-69db-4ff4-8dbe-99a283bdfd17","keywords":null,"link":"/kkv/20190801_Kevesebb_autot_adott_el_a_Volkswagen_de_igy_is_nott_a_nyeresege","timestamp":"2019. augusztus. 01. 18:53","title":"Kevesebb autót adott el a Volkswagen, de így is nőtt a nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c499fc-79a4-40ec-b693-df55ee130cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ha ugyanazt mondjuk, amit mindig is mondtunk, tíz vagy húsz évvel ezelőtt, arra ma mindenhol azt sütik rá, hogy fideszes vagy” – panaszkodott az egykori Pax Hungarica vezére.","shortLead":"„Ha ugyanazt mondjuk, amit mindig is mondtunk, tíz vagy húsz évvel ezelőtt, arra ma mindenhol azt sütik rá...","id":"20190802_A_hungarista_vezer_azt_mondja_ma_a_Fidesztol_lehet_megkapni_a_hungarista_light_verziot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c499fc-79a4-40ec-b693-df55ee130cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5aa5181-0082-436a-b89d-fd6164d5b7a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_A_hungarista_vezer_azt_mondja_ma_a_Fidesztol_lehet_megkapni_a_hungarista_light_verziot","timestamp":"2019. augusztus. 02. 16:21","title":"A hungarista vezér azt mondja, ma a Fidesztől lehet megkapni a hungarista „light” verziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c4b3d7-24f2-4c53-84fc-a2ca033a684d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190801_A_KDNP_felhivja_hivei_figyelmet_a_muanyagmentes_juliusra__augusztus_1jen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8c4b3d7-24f2-4c53-84fc-a2ca033a684d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869ca908-e371-4b6c-8d18-b2b2a22a486a","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_A_KDNP_felhivja_hivei_figyelmet_a_muanyagmentes_juliusra__augusztus_1jen","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:47","title":"A KDNP felhívja hívei figyelmét a műanyagmentes júliusra - augusztus 1-jén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]