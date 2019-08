Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudtuk meg a válaszból, hogy pártszinten is bojkottálják-e a Coca-Colát, vagy sem. ","shortLead":"Nem tudtuk meg a válaszból, hogy pártszinten is bojkottálják-e a Coca-Colát, vagy sem. ","id":"20190804_Dodonai_valaszt_adott_a_Fidesz_Boldog_Istvan_kolabojkottjara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ed70d0-57c7-4a4f-acf1-1c64738c8d35","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Dodonai_valaszt_adott_a_Fidesz_Boldog_Istvan_kolabojkottjara","timestamp":"2019. augusztus. 04. 16:14","title":"Dodonai választ adott a Fidesz Boldog István kólabojkottjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2a3f1b-9adc-4e10-84e2-e49dcff1982c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A stadion ugyan nem drágult 2017 után, de további 11 milliárdot költenek el a környezetére. ","shortLead":"A stadion ugyan nem drágult 2017 után, de további 11 milliárdot költenek el a környezetére. ","id":"20190804_Az_uj_Puskas_Stadion_150_milliardja_mellett_11_milliard_megy_a_kornyezetere_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc2a3f1b-9adc-4e10-84e2-e49dcff1982c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6ac118-a9db-424a-b5c7-b97f679be3dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190804_Az_uj_Puskas_Stadion_150_milliardja_mellett_11_milliard_megy_a_kornyezetere_is","timestamp":"2019. augusztus. 04. 19:40","title":"Az új Puskás Stadion 150 milliárdja mellett 11 milliárd megy a környezetére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c1d4b5-3608-4fbd-b468-4ea4a0bdae5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava szerint a „gyanús” számlákat már ki sem küldik Brüsszelbe, a költségvetés inkább lenyeli ezek költségét.","shortLead":"A Népszava szerint a „gyanús” számlákat már ki sem küldik Brüsszelbe, a költségvetés inkább lenyeli ezek költségét.","id":"20190805_A_Fideszkormany_arra_keszul_hogy_lealkudja_az_unios_bunteteseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49c1d4b5-3608-4fbd-b468-4ea4a0bdae5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab6f94f-219e-4508-bfd0-26d794398103","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_A_Fideszkormany_arra_keszul_hogy_lealkudja_az_unios_bunteteseket","timestamp":"2019. augusztus. 05. 08:30","title":"A Fidesz-kormány arra készül, hogy lealkudja az uniós büntetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16da85d-33f2-41b8-8417-9b78645795ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A környezetre károsabb anyagúra cserélte le a McDonald’s a műanyag szívószálakat.","shortLead":"A környezetre károsabb anyagúra cserélte le a McDonald’s a műanyag szívószálakat.","id":"20190805_Kiderult_a_McDonalds_kornyezetbarat_papir_szivoszalairol_hogy_nem_ujrahasznosithatoak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f16da85d-33f2-41b8-8417-9b78645795ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340cb90a-db0e-4800-a3a9-1708baa56a86","keywords":null,"link":"/kkv/20190805_Kiderult_a_McDonalds_kornyezetbarat_papir_szivoszalairol_hogy_nem_ujrahasznosithatoak","timestamp":"2019. augusztus. 05. 15:30","title":"Kiderült a McDonald's „környezetbarát” papír szívószálairól, hogy nem újrahasznosíthatóak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81d4672-8da6-479a-9e1e-36376428d5e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állatkínzás miatt indult eljárás. ","shortLead":"Állatkínzás miatt indult eljárás. ","id":"20190805_A_tuzo_napon_tartotta_kikotve_kutyait_egy_no_Berettyoujfalun","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c81d4672-8da6-479a-9e1e-36376428d5e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ff9dab-1861-4cf2-b0d9-db18a5874c13","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_A_tuzo_napon_tartotta_kikotve_kutyait_egy_no_Berettyoujfalun","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:01","title":"A tűző napon tartotta kikötve kutyáit egy nő Berettyóújfalun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958ddf02-1cbd-42c9-8ca1-188b0160f366","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Torlódásra kell számítani. ","shortLead":"Torlódásra kell számítani. ","id":"20190804_Tobb_auto_utkozott_az_M0ason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=958ddf02-1cbd-42c9-8ca1-188b0160f366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79f50ae-6775-4850-bc60-1f34643850a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Tobb_auto_utkozott_az_M0ason","timestamp":"2019. augusztus. 04. 11:59","title":"Több autó ütközött az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyermekotthonban és az iskolában is terrorizált többeket. ","shortLead":"A gyermekotthonban és az iskolában is terrorizált többeket. ","id":"20190805_Vadat_emeltek_egy_16_eves_fiu_ellen_mert_terrorizalta_tarsait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c2b1e9-c0e2-480f-8362-91b9055d6ac1","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Vadat_emeltek_egy_16_eves_fiu_ellen_mert_terrorizalta_tarsait","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:37","title":"Vádat emeltek egy 16 éves fiú ellen, mert terrorizálta társait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Elsősorban a jegybanki aranykészletek növelésének köszönhetően három éve a legmagasabbra, 2181,7 tonnára nőtt az arany kereslete az első fél évben.","shortLead":"Elsősorban a jegybanki aranykészletek növelésének köszönhetően három éve a legmagasabbra, 2181,7 tonnára nőtt az arany...","id":"20190803_arany_aranytartalk_conclude_jegybank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef866e7-a3eb-4902-a2d1-34def5b92f8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_arany_aranytartalk_conclude_jegybank","timestamp":"2019. augusztus. 03. 17:57","title":"Régen akartak ennyire sokan aranyat venni a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]