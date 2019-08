Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7058a0d3-9a74-4a26-afd7-f787e5dca3ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hosszú cikket szentelt a kormányközeli napilap a zöldségdrágulásnak.","shortLead":"Hosszú cikket szentelt a kormányközeli napilap a zöldségdrágulásnak.","id":"20190805_A_Magyar_Nemzet_szerint_bosszusak_a_haziasszonyok_mert_dragabban_rotyoghat_a_lecso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7058a0d3-9a74-4a26-afd7-f787e5dca3ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139ae551-e123-4ed0-a141-5d43e0b63de2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_A_Magyar_Nemzet_szerint_bosszusak_a_haziasszonyok_mert_dragabban_rotyoghat_a_lecso","timestamp":"2019. augusztus. 05. 06:33","title":"A Magyar Nemzet szerint bosszúsak a háziasszonyok, mert „drágábban rotyoghat a lecsó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25882ef9-17fb-4959-93f1-8d5c89c1b271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész Európából eltünhet a kőrisfa egy gombás megbetegedés következtében, Lébényben egy tanösvényt is le kellett most zárni, mert szeles időben kidőlnek a hatalmas fák.\r

\r

","shortLead":"Egész Európából eltünhet a kőrisfa egy gombás megbetegedés következtében, Lébényben egy tanösvényt is le kellett most...","id":"20190805_Gyokerestol_fordulnak_ki_a_korisfak_eltunhet_ez_a_fajta_Magyarorszagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25882ef9-17fb-4959-93f1-8d5c89c1b271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf774d2-f597-4240-9304-2f4af09f06f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Gyokerestol_fordulnak_ki_a_korisfak_eltunhet_ez_a_fajta_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:26","title":"Gyökerestől fordulnak ki a kőrisfák, eltűnhet ez a fajta Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Türelemre lesz szükség. ","shortLead":"Türelemre lesz szükség. ","id":"20190804_Zahony_Roszke_hataratkelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f381b4-7451-460c-8ef7-d30bca915b83","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Zahony_Roszke_hataratkelo","timestamp":"2019. augusztus. 04. 13:23","title":"Záhonynál és Röszkénél is négy órát kell várni a határátkelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"307c8e19-0b04-4686-a4fe-29e491226cee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kínai vállalkozás különleges légylárvák nevelésébe kezdett, hogy eltüntessék a konyhai hulladékot. Eddig jól megy: tízkilónyi petéből kikelt lárva száztonnányi szemetet képes eltüntetni.","shortLead":"Egy kínai vállalkozás különleges légylárvák nevelésébe kezdett, hogy eltüntessék a konyhai hulladékot. Eddig jól megy...","id":"20190805_fekete_katonalegy_larva_elelmiszerhulladek_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=307c8e19-0b04-4686-a4fe-29e491226cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223a1363-aa4b-422a-aff3-b1ad3ee08571","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_fekete_katonalegy_larva_elelmiszerhulladek_kina","timestamp":"2019. augusztus. 05. 12:03","title":"Új rovarhadserege van Kínának, egy feladatra nevelik őket: felzabálják az élelmiszer-hulladékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943d7d35-2e8e-48d2-90de-9a8ba9633fda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pesszimisták az 1980/90-es években születettek, ha a gazdaság várható helyzetéről kérdezik őket. Egészen mások a céljaik az életben, mint az idősebb korosztályoknak.","shortLead":"Pesszimisták az 1980/90-es években születettek, ha a gazdaság várható helyzetéről kérdezik őket. Egészen mások...","id":"20190805_Nem_a_sajat_lakas_az_igazan_fontos_cel_az_Y_es_a_Z_generacioban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=943d7d35-2e8e-48d2-90de-9a8ba9633fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc125dd-4608-4524-91c5-c181c2ca17bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_Nem_a_sajat_lakas_az_igazan_fontos_cel_az_Y_es_a_Z_generacioban","timestamp":"2019. augusztus. 05. 12:20","title":"Nem a saját lakás az igazán fontos cél az Y és a Z generációban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ jelenlegi legnagyobb zenestreaming szolgáltatása még a mai sikereket is felülmúló terveket dédelgetett annak idején. Eddig kevéssé ismert részleteket tár fel a Spotifyról egy nemrég megjelent svéd könyv.","shortLead":"A világ jelenlegi legnagyobb zenestreaming szolgáltatása még a mai sikereket is felülmúló terveket dédelgetett annak...","id":"20190805_spotify_inifran_konyv_spotify_untold_sztori","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819f313e-96bf-486b-b4ee-1b32701749a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_spotify_inifran_konyv_spotify_untold_sztori","timestamp":"2019. augusztus. 05. 10:03","title":"Kevesen tudják: a Spotify meg akarta buktatni a Netflixet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba28da4-c689-4db2-b292-f73c930d27c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komoly összefogással menekült meg egy bajba jutott gólya Kondoroson. ","shortLead":"Komoly összefogással menekült meg egy bajba jutott gólya Kondoroson. ","id":"20190805_Fuldoklo_golyat_mentettek_egy_tobol_Kondoroson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bba28da4-c689-4db2-b292-f73c930d27c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c240c98-0d79-4d07-b489-646f57558914","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Fuldoklo_golyat_mentettek_egy_tobol_Kondoroson","timestamp":"2019. augusztus. 05. 09:29","title":"Fuldokló gólyát mentettek egy tóból Kondoroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57540073-9ec6-472d-9bde-b2bfa9ee7ad7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Edward Snowden nemrég azt ígérte, Twitteren fogja elmagyarázni, hogyan kémkednek a felhasználók után Zuckerbergék.","shortLead":"Edward Snowden nemrég azt ígérte, Twitteren fogja elmagyarázni, hogyan kémkednek a felhasználók után Zuckerbergék.","id":"20190805_facebook_instagram_felhasznalok_megfigyelese_kemkedes_edward_snowden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57540073-9ec6-472d-9bde-b2bfa9ee7ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb47802f-92dc-4424-8886-0c1c78798cac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_facebook_instagram_felhasznalok_megfigyelese_kemkedes_edward_snowden","timestamp":"2019. augusztus. 05. 09:33","title":"Edward Snowden állítja: ön után is kémkedik a Facebook és az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]