Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72ede342-13cc-4d04-bfcd-87202d656b42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bocsánatkérést követelnek a cikk szerzőjétől. ","shortLead":"Bocsánatkérést követelnek a cikk szerzőjétől. ","id":"20190806_Felhaboritonak_tartja_a_MEOSZ_a_Pesti_Sracok_toloszekesekkel_peldalozo_cikket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72ede342-13cc-4d04-bfcd-87202d656b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9f169a-d26b-49e9-a492-9a30d8ed41ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Felhaboritonak_tartja_a_MEOSZ_a_Pesti_Sracok_toloszekesekkel_peldalozo_cikket","timestamp":"2019. augusztus. 06. 20:37","title":"Felháborítónak tartja a MEOSZ a Pesti Srácok tolószékesekkel példálózó cikkét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elnök reméli, hogy az új kutatóhálózat irányítóinak is fontosak lesznek az eredmények.","shortLead":"Az elnök reméli, hogy az új kutatóhálózat irányítóinak is fontosak lesznek az eredmények.","id":"20190806_Levelet_irt_a_kollegaknak_Lovasz_Laszlo_az_MTArol_levagott_kutatohalozat_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321b9e2c-40f4-4d8b-8602-482bd1b7465e","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Levelet_irt_a_kollegaknak_Lovasz_Laszlo_az_MTArol_levagott_kutatohalozat_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 06. 12:34","title":"Levelet írt a kollégáknak Lovász László az MTA-ról levágott kutatóhálózat miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3007317b-2f75-43e6-ab1b-4db8442e9a37","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190807_Marabu_FekNyuz_Jon_a_kola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3007317b-2f75-43e6-ab1b-4db8442e9a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af520898-8d45-4147-87c4-97e8a517b2e3","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Marabu_FekNyuz_Jon_a_kola","timestamp":"2019. augusztus. 07. 16:20","title":"Marabu FékNyúz: Jön a kóla!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006c337b-47c8-456b-8940-5c887e4106cd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Augusztus 24-én már kezdődik a kampány. ","shortLead":"Augusztus 24-én már kezdődik a kampány. ","id":"20190806_Nyilvantartasba_vettek_az_ellenzeki_partok_tobbseget_az_oszi_valasztasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=006c337b-47c8-456b-8940-5c887e4106cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe215c03-8721-4bf0-84e4-e75a710fd5e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Nyilvantartasba_vettek_az_ellenzeki_partok_tobbseget_az_oszi_valasztasra","timestamp":"2019. augusztus. 06. 19:49","title":"Nyilvántartásba vették az ellenzéki pártok többségét az őszi választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f185a02-fb72-436f-a1cc-edf7efd15d8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"SVÉT 11.0 – azaz 1 hangulatos nemesi kúria, 17 tagétterem, 2 vendégétterem, ízes újdonságok szeptember 7-én Rácalmáson.\r

\r

","shortLead":"SVÉT 11.0 – azaz 1 hangulatos nemesi kúria, 17 tagétterem, 2 vendégétterem, ízes újdonságok szeptember 7-én...","id":"20190805_Stilusos_Videki_Ettermiseg_ujratoltve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f185a02-fb72-436f-a1cc-edf7efd15d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167e5036-3ad7-49ce-989c-b8953b9d6a1f","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Stilusos_Videki_Ettermiseg_ujratoltve","timestamp":"2019. augusztus. 05. 20:13","title":"Stílusos Vidéki Éttermiség újratöltve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d362af-d0af-4342-9c27-465067bb4b2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez is egy újabb mérföldkő a transzneműek elfogadásában.","shortLead":"Ez is egy újabb mérföldkő a transzneműek elfogadásában.","id":"20190806_Transznemu_angyala_is_lett_a_Victorias_Secretnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48d362af-d0af-4342-9c27-465067bb4b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2aab56e-64b8-42d1-a9e2-01d916aa2741","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Transznemu_angyala_is_lett_a_Victorias_Secretnek","timestamp":"2019. augusztus. 06. 16:01","title":"Transznemű angyala is lett a Victoria’s Secretnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És még hol van a vége. A buszpótlás pedig milliárdokat visz el.","shortLead":"És még hol van a vége. A buszpótlás pedig milliárdokat visz el.","id":"20190806_3_as_metro_felujitas_eszaki_deli_szakasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e68b048-d35a-466b-95ca-8c9dba2f0f3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_3_as_metro_felujitas_eszaki_deli_szakasz","timestamp":"2019. augusztus. 06. 08:08","title":"Három hónapos csúszásban van a 3-as metró felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tartják be a törvényeket a kórházvezetők, nem hajtják végre a kidolgozott terveket, nem alkalmazzák az előírt leltárokat, káosz van – keményen fogalmazott Domokos László ÁSZ-elnök.\r

\r

","shortLead":"Nem tartják be a törvényeket a kórházvezetők, nem hajtják végre a kidolgozott terveket, nem alkalmazzák az előírt...","id":"20190807_Kaosz_van_nem_javult_az_ASZ_szerint_a_korhazi_gazdalkodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a0bc14-1780-499f-bff9-5282f27f2403","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Kaosz_van_nem_javult_az_ASZ_szerint_a_korhazi_gazdalkodas","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:10","title":"Káosz van, nem javult az ÁSZ szerint a kórházi gazdálkodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]