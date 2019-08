Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8138fb39-e63e-4f45-ae12-e72380990fc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minszkben az éjszaka leple alatt száguldozott.","shortLead":"Minszkben az éjszaka leple alatt száguldozott.","id":"20190806_75_kmhval_traffipaxoltak_le_egy_villanyrollerest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8138fb39-e63e-4f45-ae12-e72380990fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2671ab9-4897-4dba-a285-f4e00c4f714b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_75_kmhval_traffipaxoltak_le_egy_villanyrollerest","timestamp":"2019. augusztus. 06. 15:24","title":"75 km/h-val traffipaxoltak le egy villanyrollerest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szakértő szerint ez nem meglepő: arrafele sok a cápa.","shortLead":"A szakértő szerint ez nem meglepő: arrafele sok a cápa.","id":"20190806_Ket_nap_alatt_harom_capatamadas_tortent_egy_floridai_strandon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9748dfb-a217-4ebe-8abc-4948d059f1fe","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Ket_nap_alatt_harom_capatamadas_tortent_egy_floridai_strandon","timestamp":"2019. augusztus. 06. 17:51","title":"Két nap alatt három cápatámadás történt egy floridai strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az iparbiztonsági hatóság korábbi határozatát halasztják a per jogerős befejezéséig.","shortLead":"Az iparbiztonsági hatóság korábbi határozatát halasztják a per jogerős befejezéséig.","id":"20190806_Ujra_kinyithat_Bige_Laszlo_szolnoki_gyara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d518102-bb8f-4ece-b74e-a06e223d4a1f","keywords":null,"link":"/kkv/20190806_Ujra_kinyithat_Bige_Laszlo_szolnoki_gyara","timestamp":"2019. augusztus. 06. 17:38","title":"Újra kinyithat Bige László szolnoki gyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed63485-0b5e-45ea-931d-f5a50fd27608","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A For Honor és az Alan Wake ugyan nem mostanában jelentek meg, de ma is megéri őket elővenni. A két program ingyen szerezhető be a pc-s játékosoknak fenntartott Epic Game Store felületén.","shortLead":"A For Honor és az Alan Wake ugyan nem mostanában jelentek meg, de ma is megéri őket elővenni. A két program ingyen...","id":"20190805_ingyen_jatek_pc_re_epic_games_store_for_honor_alan_wake","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ed63485-0b5e-45ea-931d-f5a50fd27608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6a3115-3c9e-4b6d-8ca3-a63874134889","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_ingyen_jatek_pc_re_epic_games_store_for_honor_alan_wake","timestamp":"2019. augusztus. 05. 19:03","title":"PC-sek, figyelem: két fantasztikus játék is ingyen tölthető most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elhalmozza ajándékokkal az énekesnőt férje, még a belvárosba is beviszi majd, hogy azt vegyen magának, amit akar.\r

