Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67852162-e343-40ab-882e-d18ea6e62c96","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hacsak nem arra vágyik, hogy az olasz rendőrök sípolva hajtsák el, és még fizetnie is kelljen.","shortLead":"Hacsak nem arra vágyik, hogy az olasz rendőrök sípolva hajtsák el, és még fizetnie is kelljen.","id":"20190807_A_romai_Spanyol_lepcson_elvezne_az_edes_eletet_Ne_tegye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67852162-e343-40ab-882e-d18ea6e62c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca13dce8-3127-4a22-ad40-b806de6144ae","keywords":null,"link":"/elet/20190807_A_romai_Spanyol_lepcson_elvezne_az_edes_eletet_Ne_tegye","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:26","title":"A római Spanyol lépcsőn élvezné az édes életet? Ne tegye!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efed9a4a-7b9c-412e-812d-69b1260daf2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győrben mintha egy mániákus veszélyes tárgyakkal szórná meg a péksüteményeket.\r

\r

","shortLead":"Győrben mintha egy mániákus veszélyes tárgyakkal szórná meg a péksüteményeket.\r

\r

","id":"20190808_Tobb_pekaruban_szoget_gombostut_talaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efed9a4a-7b9c-412e-812d-69b1260daf2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebd4ae6-6476-493f-a44c-9bd823381d10","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Tobb_pekaruban_szoget_gombostut_talaltak","timestamp":"2019. augusztus. 08. 19:53","title":"Több pékáruban szöget, gombostűt találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kampány első hete volt a pároké, a második hét már a szivárványos palackoké – magyarázták a váltást.","shortLead":"A kampány első hete volt a pároké, a második hét már a szivárványos palackoké – magyarázták a váltást.","id":"20190807_A_CocaCola_eredetileg_is_le_akarta_cserelni_a_plakatokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d055bbb-5f75-4fdb-9510-3062d2c48372","keywords":null,"link":"/elet/20190807_A_CocaCola_eredetileg_is_le_akarta_cserelni_a_plakatokat","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:41","title":"A Coca-Cola állítja: eredetileg is le akarta cserélni a plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12122232-c05c-4073-984f-3d4debbf60d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre még sok a tisztázatlan kérdés, de az biztos, hogy a Hyundai újdonsága sokkal halkabb lesz Norbi jelenlegi autójánál.","shortLead":"Egyelőre még sok a tisztázatlan kérdés, de az biztos, hogy a Hyundai újdonsága sokkal halkabb lesz Norbi jelenlegi...","id":"20190807_michelisz_autojanak_gyartoja_bemutatja_elso_elektromos_versenyautojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12122232-c05c-4073-984f-3d4debbf60d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067f474c-a477-424b-9cca-7f59b5d7e139","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_michelisz_autojanak_gyartoja_bemutatja_elso_elektromos_versenyautojat","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:21","title":"Csendet kérünk: Michelisz autójának gyártója bemutatja első elektromos versenyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39c2fef-199a-4cd0-9ed2-475da4f964bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Szentlélek tér és az Aquincum között egy vágányon jár a H5. Update: megoldódott a probléma.","shortLead":"A Szentlélek tér és az Aquincum között egy vágányon jár a H5. Update: megoldódott a probléma.","id":"20190808_Nem_jo_hir_a_szigeteloknek_jarmuhiba_neheziti_a_HEV_kozlekedeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39c2fef-199a-4cd0-9ed2-475da4f964bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59350029-ca43-4992-9f2f-cf3eec58fe91","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_Nem_jo_hir_a_szigeteloknek_jarmuhiba_neheziti_a_HEV_kozlekedeset","timestamp":"2019. augusztus. 08. 16:29","title":"Nem jó hír a Szigetre igyekvőknek: járműhiba nehezíti a HÉV közlekedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1a9132-1bdb-48eb-9c0f-08cbf553acaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több millió hordó kőolaj is lehet Dél-Budapest, valamint a környező települések alatt, húsz évre hirdetnek pályázatot az ottani kitermelésre.","shortLead":"Több millió hordó kőolaj is lehet Dél-Budapest, valamint a környező települések alatt, húsz évre hirdetnek pályázatot...","id":"20190808_Jovore_elkezdhetik_kitermelni_a_foldgazt_Budapest_es_kornyeke_alol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a1a9132-1bdb-48eb-9c0f-08cbf553acaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc5d450-9f8a-420a-bb3d-166685d39996","keywords":null,"link":"/kkv/20190808_Jovore_elkezdhetik_kitermelni_a_foldgazt_Budapest_es_kornyeke_alol","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:56","title":"Jövőre elkezdhetik kitermelni a földgázt Budapest és környéke alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1083e4b7-feb5-411c-800e-07803819b4a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérkezett a Samsung Exynos 9825 nevű csúcslapkája, melyet nagy valószínűséggel a gyártó hamarosan bemutatkozó Galaxy Note10 készülékében látunk viszont elsőként. ","shortLead":"Megérkezett a Samsung Exynos 9825 nevű csúcslapkája, melyet nagy valószínűséggel a gyártó hamarosan bemutatkozó Galaxy...","id":"20190807_samsung_exynos_9825_processzor_galaxy_note10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1083e4b7-feb5-411c-800e-07803819b4a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9dbf4e-a534-4ec1-8b23-0fba48e73365","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_samsung_exynos_9825_processzor_galaxy_note10","timestamp":"2019. augusztus. 07. 20:03","title":"Megjött a Samsung új processzora, ami kivételesen nem gyorsasága miatt érdekes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20","c_author":"Nyusztay Máté - Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Van bármi értelme egy szombati munkanapnak? Sokaknak fog eszükbe jutni ez a kérdés hétvégén, amikor az augusztus 19-i, hétfői nap helyett kell bemenni munkába. Gyakran próbálnak számolgatni, mennyit ér egyetlen ledolgozott nap, és ennek nem nagyon örülnek a statisztikusok.","shortLead":"Van bármi értelme egy szombati munkanapnak? Sokaknak fog eszükbe jutni ez a kérdés hétvégén, amikor az augusztus 19-i...","id":"20190807_szombat_munkanap_ksh_statisztika_pihenonap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266d1752-f821-415c-9904-f2e2022787d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_szombat_munkanap_ksh_statisztika_pihenonap","timestamp":"2019. augusztus. 07. 17:00","title":"Úgy érzi, nincs értelme a szombati munkanapnak? Utánajártunk, így van-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]