[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bőrönddel és talán egy nagyobb fiú társaságában ment el otthonról, a rendőrség keresi.","shortLead":"Bőrönddel és talán egy nagyobb fiú társaságában ment el otthonról, a rendőrség keresi.","id":"20190808_11_eves_kislanyt_keres_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829a7fbd-4200-4999-8bc3-fa8130553a27","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_11_eves_kislanyt_keres_a_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 08. 19:33","title":"11 éves kislányt keres a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ab65b1-f0e4-4a11-a892-8adbb50f5778","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak Festipay kártyával lehetett fizetni. ","shortLead":"Csak Festipay kártyával lehetett fizetni. ","id":"20190807_Leallt_a_bankkartyas_fizetes_a_Szigeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1ab65b1-f0e4-4a11-a892-8adbb50f5778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"013786c5-de0d-42c1-97d9-1b2509489c13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Leallt_a_bankkartyas_fizetes_a_Szigeten","timestamp":"2019. augusztus. 07. 21:43","title":"Egy időre leállt a bankkártyás fizetés a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel két milliárd forintos állami támogatás mellett 150 milliós veszteséget termelt 2018-ban a Nemzeti Színház. Rétvári Bence illetékes államtitkár szerint ez nem gond, mert a színház műsorát nemcsak művészi/szakmai szempontok mentén kell összeállítani, hanem „nemzeti léptékben”. Ráadásul sok diák ingyen látogathatja.","shortLead":"Közel két milliárd forintos állami támogatás mellett 150 milliós veszteséget termelt 2018-ban a Nemzeti Színház...","id":"20190808_A_kormany_szerint_nem_gond_hogy_a_Nemzeti_Szinhaz_vastagon_veszteseges_mert_nemzeti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a59358-ced3-41b8-9f9f-9a587ba0a44b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_A_kormany_szerint_nem_gond_hogy_a_Nemzeti_Szinhaz_vastagon_veszteseges_mert_nemzeti","timestamp":"2019. augusztus. 08. 19:02","title":"A kormány szerint nem gond, hogy a Nemzeti Színház vastagon veszteséges, mert nemzeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919a251e-1884-43ed-9a14-e57ae9b623fb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kispesti drukkerek tiltakoztak az UEFA döntése ellen.","shortLead":"A kispesti drukkerek tiltakoztak az UEFA döntése ellen.","id":"20190809_Gorogtuzek_boritottak_be_a_Szabadsag_hidat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=919a251e-1884-43ed-9a14-e57ae9b623fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2463a776-49f0-4611-8ed5-ee736bdfd02a","keywords":null,"link":"/sport/20190809_Gorogtuzek_boritottak_be_a_Szabadsag_hidat","timestamp":"2019. augusztus. 09. 11:27","title":"Görögtüzek borították be a Szabadság hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"5,2 milliárd dolláros adózás utáni veszteséggel zárta a második negyedévet az Uber, s emiatt mélyrepülésbe kezdett a telefonos applikációra alapuló taxiszolgáltató részvényárfolyama. Annak ellenére, hogy a veszteség nagyobb részét a tőzsdére lépéssel kapcsolatos kiadások tették ki.","shortLead":"5,2 milliárd dolláros adózás utáni veszteséggel zárta a második negyedévet az Uber, s emiatt mélyrepülésbe kezdett...","id":"20190809_Melyrepulesben_az_Uberarfolyam_a_sokmilliardos_veszteseg_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a107414a-cdaa-4f8f-a707-c7aa1d9e1064","keywords":null,"link":"/kkv/20190809_Melyrepulesben_az_Uberarfolyam_a_sokmilliardos_veszteseg_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 09. 15:48","title":"Mélyrepülésben az Uber-árfolyam a sokmilliárdos veszteség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf1b8f1-5978-4d29-9edd-f73062114306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pótlóbuszokra kell várni.","shortLead":"Pótlóbuszokra kell várni.","id":"20190809_Nem_jarnak_a_vonatok_Szeged_es_Kiskunfelegyhaza_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaf1b8f1-5978-4d29-9edd-f73062114306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4510fdfe-4c0e-4df4-b3f9-519c77a8f060","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Nem_jarnak_a_vonatok_Szeged_es_Kiskunfelegyhaza_kozott","timestamp":"2019. augusztus. 09. 06:46","title":"Nem járnak a vonatok Szeged és Kiskunfélegyháza között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"344d8f15-a997-4997-aae6-0a628792039b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy buszmegállóban szólította meg az egyik ügyintézőt, de balszerencséjére nem a korruptat. ","shortLead":"Egy buszmegállóban szólította meg az egyik ügyintézőt, de balszerencséjére nem a korruptat. ","id":"20190809_Osszekeverte_a_korrupt_ugyintezot_a_tisztessegessel_le_is_bukott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=344d8f15-a997-4997-aae6-0a628792039b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4271636e-cc3d-4881-8f6d-d258deb59c5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Osszekeverte_a_korrupt_ugyintezot_a_tisztessegessel_le_is_bukott","timestamp":"2019. augusztus. 09. 10:36","title":"Összekeverte a korrupt ügyintézőt a tisztességessel, le is bukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15e19d0-ce78-427d-9c5c-296e1a5db66a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben 2020 januárjától már a Windows 7 is elavult rendszernek minősül majd, a vállalatok harmadánál még Windows XP is fut egyes hálózatba kötött gépeken, ami komoly biztonsági kockázatokat vet fel.","shortLead":"Miközben 2020 januárjától már a Windows 7 is elavult rendszernek minősül majd, a vállalatok harmadánál még Windows XP...","id":"20190809_spiceworks_felmeres_regi_windows_xp_reszesedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e15e19d0-ce78-427d-9c5c-296e1a5db66a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abb70c7-8023-4843-8da8-687710da4c76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_spiceworks_felmeres_regi_windows_xp_reszesedes","timestamp":"2019. augusztus. 09. 11:33","title":"Rengeteg vállalat még mindig használja a Windows XP-t, és ez komoly gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]