A szakszervezeti elnök szerint még a börtönben is jobb körülmények vannak.

Borzalmas körülmények várják a jelentkezőket a BKV egyik munkásszállóján - számolt be róla a Privátbankár, amelynek egy névtelenséget kérő dolgozó írta meg, mivel találkozott. Mint írta, a szálláson poloskákkal kellett megküzdenie, csípésnyomok jelentek meg a testén, egész nap vakaródzott.

A dolgozó azóta autójában és barátoknál alszik, tőlük, illetve így megy másnap vezetni. Az általa írt levélben arról is említést tett, hogy a szobáért 30 ezer forintot kértek tőle.

"A 62-es szoba kulcsát kaptam meg. A szobát elfoglalva lettem figyelmes a kellemetlen szagokra. Mint kiderült, előttem egy epilepsziás lakta a szobát, aki betegségéből adódóan időnként ágyba vizelt. A matrac dohos volt. Ezt jeleztem és kicserélhettem egy másikra, ami ugyan nem volt nedves az ürüléktől, de foltos és lyukas volt, gondolom, cigarettával kiégethette valaki" - írta a BKV-nak szánt és a portálhoz is eljuttatott levelében a férfi.

Az eset a levél szerint a BKV Dél-Pesti Üzemigazgatóságon dolgozók elhelyezését szolgáló Méta utcai munkásszállón történt, ám Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) elnöke szerint máshol sem sokkal jobb a BKV-dolgozók helyzete.

Az elnök elmondása szerint akad olyan szálló, ahol a kicsit magasabb buszsofőr csak összekuporodva fér el az ágyon, a mosdók lepusztultak. Úgy vélekedett, hogy ennél a börtönökben is jobb körülmények lehetnek.

Naszályi szerint az ingyenes szálló ötlete két éve merült fel a BKV-nál, "amikor már kritikus méreteket öltött a munkaerőhiány", és valamivel mindenképp be akarták csábítani az embereket. A BKV jogi és humán osztályának vezetője ugyanakkor azt is kijelentette, hogy amíg törvény nem kötelezi a céget a rekreáció biztosítására, addig a BKV egy fillért se költ a dolgozók pihenő idejének kellemesebbé tételére – emlékezett vissza Naszályi.

A BKV nem látja ilyen rossznak a helyzetet, a Privátbankárnak küldött reakciójukhoz egy felsorolást is mellékeltek, amely szerint a szobákban az ágy, a ruhásszekrény mellett éjjeliszekrény, falipolc és éjjeli lámpa is van, sőt egyes szobákban még hűtőszekrény is.

Igaz, fürdőszobája nincs a munkávallóknak, viszont, írta a cég, kialakítottak közös helyiségeket, így társalgót, egyes munkásszállókon pedig konditerem is van.

A BKV tulajdonában egyébként három szálló van, ezek közül kettőt a BKV leányvállalata üzemeltet, ide tartozik a Méta utcai is.

A cég szerint "2019. év őszétől egy újabb saját tulajdonú munkásszálló nyitja meg kapuit a BKV munkavállalói előtt, a nagy érdeklődésre való tekintettel pedig egy további, jelenleg nem üzemelő munkásszálló felújításáról született döntés, illetve tervezzük új munkásszálló építését is".